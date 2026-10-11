Jonathan Moscrop
翻訳者：
「もっと辛抱強く戦うべきだった！」セスク・ファブレガス、10人のローマ相手に結果を出せなかったコモに不満
ファブレガス、10人の相手に好機を生かせず悔やむ
コモのセスク・ファブレガス監督は、セリエA第6節のローマ戦を0-0で終え、チームが悔いを残してピッチを去ったと認めた。転機となったのは53分。ローマのFWドニエル・マレンがブルーノ・カイキへの飛び込むようなタックルで一発退場となった。
コモは40分近くにわたって数的優位に立ったものの、ピエルルイジ・ゴッリーニとローマの守備を崩せなかった。
ファブレガス監督は、試合の最後の4分の1でチームに落ち着きが欠けていたと感じている。
- Jonathan Moscrop
若いチームはボール保持時に辛抱強さを欠いた
試合最後の30分間を振り返り、ファブレガスは敵陣でボールを保持しながらも、チームに足りなかった点を挙げた。「数的優位を生かしきれなかった。ボールを保持している場面でも、もっと辛抱強く、より速くボールを動かすべきだった」と認めた。
「最終的な結果には悔いが残るが、パフォーマンスは良かった」
「このチームは若いが、相手にカウンターの場面を一度も作らせなかった。その意味ではポジティブだ」
カクレの弁明と審判の負傷による中断
試合中には、主審のマイケル・ファッブリが膝を負傷し、第4審判のシモーネ・ソッツァと役割を交代する異例の場面もあった。これに先立ち、ファブレガスは選手を入れ替える中で起用したマクサンス・カクレを称賛していた。
「カクレは我々のチャンピオンズリーグ登録メンバーには入っていないが、練習で非常に良い姿を見せていた。だから起用するのが正しいと思った」とファブレガスは語った。
「戦術上のポジションに関係なく、彼には先発に値するだけの働きがあった」
- AFP
今後のセリエAでの戦いに向けて成熟度を高める
この引き分けでコモはセリエAの順位表で前進を続けた。また、数的優位に立った際の試合運びについて、ファブレガス率いる若いチームに貴重な教訓をもたらした。
コモは次の試合を前に映像分析を見直し、ボールを動かすスピードの改善を図る。
ファブレガスは、選手たちがトップリーグで経験を積めば、プレーの効率も上がると確信している。
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