コモのセスク・ファブレガス監督は、セリエA第6節のローマ戦を0-0で終え、チームが悔いを残してピッチを去ったと認めた。転機となったのは53分。ローマのFWドニエル・マレンがブルーノ・カイキへの飛び込むようなタックルで一発退場となった。

コモは40分近くにわたって数的優位に立ったものの、ピエルルイジ・ゴッリーニとローマの守備を崩せなかった。

ファブレガス監督は、試合の最後の4分の1でチームに落ち着きが欠けていたと感じている。