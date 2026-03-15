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「もっと良い選択肢は他にもある」――ロイ・キーン、マンチェスター・ユナイテッドにマイケル・キャリックの監督就任を強く反対
キーン、キャリックの完全移籍への期待を一蹴
キーンは、キャリックにマンチェスター・ユナイテッドの指揮権を正式に委ねるつもりはないと率直に述べた。暫定監督の下でアストン・ヴィラに3-1で勝利したプレミアリーグ戦後、この解説者は監督の空席をめぐる自身の考えを明らかにした。
「いいえ。もっと良い選択肢があると思います」とキーンは、元チームメイトであるキャリックが正式に監督に就任すべきかとの問いに答えて断言した。「彼が指揮を執った試合については、勝利という点で非常に良い仕事をしたと思います。明らかに物事をシンプルにしています。しかし、それらの試合には危機的な状況はなかったのです」
- AFP
「マンチェスター・ユナイテッドにはもっと良い選択肢がある」
キーンは断固とした姿勢を見せつつも、暫定監督を取り巻く好条件については認め続けた。「彼は試合に向けて3週間の準備期間があった」と彼は指摘した。「彼が就任するには絶好のタイミングだったし、彼は非常に良い仕事をしている」
さらに彼はこう付け加えた。「彼には脱帽だ。もし夏に正式に監督に就任するなら、幸運を祈る。だが、マンチェスター・ユナイテッドの次期監督としては、もっと良い選択肢が他にもあると思う。もし3ヶ月前にキャリックの名前が挙がっていたら、君は精神病院に収容されていただろう。彼は候補にすら入っていなかった。彼は良い仕事をしたが、もっと良い選択肢があると思う。」
キャリックは監督就任の噂を無視している
周囲の騒ぎや、9試合で7勝という素晴らしい成績にもかかわらず、本人は浮かれることを拒んでいる。暫定監督は、チャンピオンズリーグ出場権争いにおいてレッドデビルズをチェルシーに6ポイント差をつけてリードするまでに導いたが、決して浮かれることはない。「耳を傾けるから騒ぎになるだけだ」と彼は語った。「私には全く影響しない。 「僕はベストを尽くしているし、この仕事が大好きだ。そして、さらなる高みを目指して突き進んでいる。何が起ころうとも、それは起こるべきことなのだ。」
- Getty Images Sport
マンチェスター・ユナイテッドの次はどうなるのか？
オールド・トラッフォードを本拠地とするこのチームは、現在プレミアリーグで3位につけており、30試合で勝ち点54を獲得している。4位のアストン・ヴィラとは重要な3ポイント差を保ち、チェルシーには6ポイントのリードを築いている。
リーグ戦残り8試合となり、チームの焦点はトップ4入りを確実なものにすることにある。残りの日程には、リーズ・ユナイテッド、ブレントフォード、リヴァプール、ノッティンガム・フォレストとのホームゲームに加え、ボーンマス、チェルシー、サンダーランドへのアウェイ戦、そして最終節のブライトン戦が控えている。
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