キーンは断固とした姿勢を見せつつも、暫定監督を取り巻く好条件については認め続けた。「彼は試合に向けて3週間の準備期間があった」と彼は指摘した。「彼が就任するには絶好のタイミングだったし、彼は非常に良い仕事をしている」

さらに彼はこう付け加えた。「彼には脱帽だ。もし夏に正式に監督に就任するなら、幸運を祈る。だが、マンチェスター・ユナイテッドの次期監督としては、もっと良い選択肢が他にもあると思う。もし3ヶ月前にキャリックの名前が挙がっていたら、君は精神病院に収容されていただろう。彼は候補にすら入っていなかった。彼は良い仕事をしたが、もっと良い選択肢があると思う。」