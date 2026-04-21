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「もっと良い結果に値する」――ウェストハムとクリスタル・パレスの0-0引き分けにより、ウルブズのプレミアリーグ降格が正式に決定。
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降格は避けられない
数ヶ月前から予想された低迷は、月曜日の試合で確定した。今シーズンは一度も軌道に乗れなかった。ウルブズは1月までリーグ戦初勝利がなく、その後アストン・ヴィラやリヴァプール相手にサプライズ勝利もあったが、常に「手遅れ」だった。序盤のダメージは取り返せなかった。
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統計について
ウルブズは今シーズン3勝のみ。2025-26プレミアリーグ残り5試合で、失点は61でリーグ2位、得点は24と30に届かない唯一のチームだ。
ウルブズが最後に降格したのは
ウルブズが前回プレミアリーグから降格したのは2011-12シーズン。トップリーグに復帰するまで6シーズンかかった。暫定代表のネイサン・シー氏は、苦戦した今シーズンを受け、クラブが確固たる決意で再起すると強調した。
「降格はクラブに関わる全員にとって苦しい結果だ」と声明で述べた。「残念な結果だが、12月の着任以来、明確かつ確固たる姿勢で対応できるよう準備を進めてきた。
改善点は明確です。クラブ強化と勢いづくり、そしてサポーターが信頼できるチーム作りに集中します。数か月後を見据え、明確な目的を持って行動します。
「サポーターの皆さんにはより良いものを提供すべきです。皆さんが心から誇りに思えるクラブを築くことが、私たちのすべての活動の原動力となります。」
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次は何があるのでしょうか？
降格は確定したが、シーズンはまだ続く。ウルブズはトッテナム、サンダーランド、ブライトン、フラムと戦い、最終戦はバーンリーだ。