「もっと良い結果に値する」――ウェストハムとクリスタル・パレスの0-0引き分けにより、ウルブズのプレミアリーグ降格が正式に決定。

ウルブズが前回プレミアリーグから降格したのは2011-12シーズン。トップリーグに復帰するまで6シーズンかかった。暫定代表のネイサン・シー氏は、苦戦した今シーズンを受け、クラブが確固たる決意で再起すると強調した。

「降格はクラブに関わる全員にとって苦しい結果だ」と声明で述べた。「残念な結果だが、12月の着任以来、明確かつ確固たる姿勢で対応できるよう準備を進めてきた。

改善点は明確です。クラブ強化と勢いづくり、そしてサポーターが信頼できるチーム作りに集中します。数か月後を見据え、明確な目的を持って行動します。

「サポーターの皆さんにはより良いものを提供すべきです。皆さんが心から誇りに思えるクラブを築くことが、私たちのすべての活動の原動力となります。」