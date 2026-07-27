この手紙の大部分は、大きな時差にもかかわらずチームの活躍を見守ってくれたフランスのファンたちに捧げられています。ムバッペは、フランス国内だけでなく海外にも広がるファンの献身的な応援に言及しました。「皆さんは、地球の反対側で行われる私たちの試合を見るために、深夜や真夜中まで起きていてくれました。フランス全土やその先でも、自宅やバーで家族や友人と集まって応援してくれました」と彼は強調しました。

スタジアムでは国旗を肩に掛け、私たちと一緒に戦ってくれた方もいました。目を輝かせる子どもたち、多様な世代や背景を持つ人々が、分かち合う喜びで一つになりました。これがスポーツの力です。厳しい瞬間でも、価値がないと思われた時でも、皆さんは決して見捨てませんでした。この物語は、ピッチ上の11人だけでなく、同じ情熱を持つ何百万人もの人々によって綴られたのです。

「何よりも大切なのは情熱です。ピッチ上で私たちを突き動かす情熱が、画面の向こうやスタンドの皆さんをも突き動かしています。私たちは一緒に、この信じられないような物語を体験したのです。」