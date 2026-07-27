AFP
翻訳者：
「もっと良い結末をお見せすべきだった」――2026年ワールドカップ敗退後、キリアン・ムバッペがフランスサポーターに感動的な公開書簡を送った。
ムバッペ、ワールドカップでの悔しさを振り返る
ワールドカップで3位決定戦にイングランドに敗れ4位に終わったフランス代表。その1週間後、ムバッペは月曜日に地方紙に公開書簡を寄せ、ファンに直接メッセージを送った。幼少期の写真など私的な一枚を添え、彼は敗北の痛みを率直に語った。
「トロフィーを持ち帰れず、悔しい。この痛みはしばらく消えない。皆さんを欺くつもりはない」と綴った。
- Getty Images
フランスのファンに向けた力強いメッセージ
この手紙の大部分は、大きな時差にもかかわらずチームの活躍を見守ってくれたフランスのファンたちに捧げられています。ムバッペは、フランス国内だけでなく海外にも広がるファンの献身的な応援に言及しました。「皆さんは、地球の反対側で行われる私たちの試合を見るために、深夜や真夜中まで起きていてくれました。フランス全土やその先でも、自宅やバーで家族や友人と集まって応援してくれました」と彼は強調しました。
スタジアムでは国旗を肩に掛け、私たちと一緒に戦ってくれた方もいました。目を輝かせる子どもたち、多様な世代や背景を持つ人々が、分かち合う喜びで一つになりました。これがスポーツの力です。厳しい瞬間でも、価値がないと思われた時でも、皆さんは決して見捨てませんでした。この物語は、ピッチ上の11人だけでなく、同じ情熱を持つ何百万人もの人々によって綴られたのです。
「何よりも大切なのは情熱です。ピッチ上で私たちを突き動かす情熱が、画面の向こうやスタンドの皆さんをも突き動かしています。私たちは一緒に、この信じられないような物語を体験したのです。」
個人の誇りと集団への賛辞
ムバッペは10得点を挙げ大会得点王になった。だがフランスは準決勝でスペインに敗れ、タイトルは逃した。彼は「得点王は誇りだが、優勝カップがあればもっと良かった」と語った。 もっと良い結末を見せるべきだったかもしれない。でも、物語の終わり方は選べない。選べるのは、そこに何を注ぎ込むかだけだ。そして僕たちはすべてを注ぎ込んだ。それを誇りに思う」と彼は語った。
チームメイトには感謝している。彼らの走り、パス、そして大会を通じてチームを突き動かした精神がなければ、これほど多く得点を奪うことはできなかった。このタイトルは私と同じくらいチームのものだ。子供の頃、ワールドカップに出場することを夢見ていた。少なくとも一度は。 3度出場し、1度優勝し、今年はキャプテンとしてプレーできた。この経験は決して忘れない」
- Getty
サッカーは「私たちを一つに結びつける」
ムバッペは、代表監督をジネディーヌ・ジダンに譲る恩師ディディエ・デシャンと、コーチングスタッフ全員の功績を称えた。「ディディエにはすでに伝えた。彼も知っている。 そしてスタッフ全員――理学療法士、調理師、トレーナー、運転手など、表舞台には出ないが不可欠な人々――にも感謝している。この大会で米国で私たちを温かく迎えてくれた人々にも感謝したい」
最後に、彼は幼少期から自分を魅了してきたサッカーのシンプルな本質を強調した。「サッカーは、結局のところ『ゲーム』だ。 私たちはそれを真剣に受け止め、生涯をかけて極めようとする。それでもやはりゲームであり、ボール、ゴール、得点したいという意欲というシンプルなルールは変わらない。だからこそ、同じ情熱で私たちを一つに結びつけてくれるのです。」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。