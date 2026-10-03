ベルギー代表主将ユーリ・ティーレマンスは、モーリス・デュフラスヌ・スタジアムで行われたUEFAネーションズリーグのトルコ戦で、自国を3-0の勝利に導いた後、誇りを口にした。ケビン・デ・ブライネの2得点と、ロメル・ルカクの決定力あるヘディング弾が、ホームのベルギーに決定的な勝利をもたらした。

この結果により、ベルギーはグループAで勝ち点6とし、首位フランスと並んで優勝争いにしっかりと踏みとどまっている。

ティーレマンスは、オープンな展開となった一戦を通じてテンポをコントロールする中心的存在だった。