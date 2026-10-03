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ライブ
imago-sport-1084057859.jpgBeautiful Sports International
Alvino Hanafi
翻訳者：

「もっと点を取れていたはずだ！」。主将としてベルギーを勝利に導いた後、ユーリ・ティーレマンスがメッセージを送る

ベルギー
ユーリ・ティーレマンス
ベルギー 対 トルコ
トルコ
UEFAネーションズリーグ リーグA

ベルギー代表主将のユリ・ティーレマンスは、ネーションズリーグでトルコを相手にホームで3-0の勝利を収めたことに喜びを示した。 ただ、そのMFは、さらにスコアを伸ばすチャンスを逃したことを受け、味方はアタッキングサードでの判断力をより研ぎ澄まさなければならないと強調した。

  • ティーレマンスがリエージュでのベルギーのホーム大勝をけん引

    ベルギー代表主将ユーリ・ティーレマンスは、モーリス・デュフラスヌ・スタジアムで行われたUEFAネーションズリーグのトルコ戦で、自国を3-0の勝利に導いた後、誇りを口にした。ケビン・デ・ブライネの2得点と、ロメル・ルカクの決定力あるヘディング弾が、ホームのベルギーに決定的な勝利をもたらした。

    この結果により、ベルギーはグループAで勝ち点6とし、首位フランスと並んで優勝争いにしっかりと踏みとどまっている。

    ティーレマンスは、オープンな展開となった一戦を通じてテンポをコントロールする中心的存在だった。

  • imago-sport-1084055460.jpgPhoto News

    主将が中盤の空いたスペースと逸したチャンスを強調

    試合後に語ったティーレマンスは、トルコのオープンな戦い方がベルギーにとって好都合に働き、中盤のエリアに広大なスペースが生まれていたと指摘した。勝利を喜びつつも、マンチェスター・ユナイテッドMFは、攻撃の局面でさらに容赦なくなる必要があるとチームに求めた。

    ベルギーは数多くのチャンスを作り出し、ドディ・ルケバキオがルカクの3点目の前に2度ポストを叩いた。

    ティーレマンスは、チームがファイナルサードでの質をさらに高められると考えている。

    「ホームで勝つことが僕たちの目標だった」とティーレマンスは語った。「オープンな試合だったが、僕たちはチャンスを決めたし、もっと多くの得点を奪うこともできた。相手は非常にオープンに戦い、中盤に多くのスペースを空けていた。ファイナルサードでは、まだより良い判断を下す必要がある」

  • 戦術的柔軟性がベルギー代表の中盤支配を後押しする

    ティーレマンスはデ・ブライネと効果的に連係し、試合をコントロールしながらトルコの高いディフェンスラインを突いた。ベルギーの中盤は一貫して相手のプレス構造を打ち破り、危険なトランジション攻撃を生み出した。

    ベルギーは規律ある守備ブロックを保ち、トルコにボールを持たれても得点は許さなかった。

    ティーレマンスは、試合の状況をうまく生かすチームの力を称賛した。

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  • imago-sport-1084062184.jpgANP

    ベルギー、グループAの残り試合を見据える

    ティーレマンスとチームメートたちは、ネーションズリーグのグループステージ次戦へと意識を切り替え、首位のフランスを上回ることを目指す。主将は、ベルギー代表が力強いチームの勢いを築きつつあるとの自信を保っている。

    トルコはグループA最下位のままで、初の勝ち点獲得を狙う。

    ベルギーは、リエージュでの勝利を今後の代表戦につなげたい考えだ。

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