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「もっと期待している！」怒りのリサンドロ・マルティネス、CLでアトレティコ・マドリーに敗れた後、マンチェスター・ユナイテッドのジェイソン・ウィルコックス氏を批判し、夏の補強に疑問
アルゼンチン人DF、クラブ首脳陣を痛烈批判
アルゼンチン人センターバックは、マンチェスター・ユナイテッドの夏の補強戦略への深い不満を公然と表明した。それは、火曜日にスペインのチームとのアウェー戦で0-2と敗れた後のことだった。クラブは約1億9200万ポンドを投じてカルロス・バレバ、ユーリ・ティーレマンス、アンドレイ・サントスらを新たに獲得したにもかかわらず、その厳しい批判はクラブの強化部門の上層部に向けられた。パブロ・バリオスに開始50秒で先制を許し、後半にはアデモラ・ルックマンにも得点を奪われた。さらにレニー・ヨロの退場が重なった痛い敗戦で、公式戦の未勝利は5試合に伸びた。
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取締役会の人材登用に世間の厳しい目
今季、マンチェスター・ユナイテッドは欧州最高峰の舞台に復帰したが、経営陣による選手層の補強は欧州の強豪クラブと渡り合うには不十分だった。試合終了後、上層部による移籍市場での支援不足を指摘したマルティネスは、Amazon Primeにこう語った。「かなり自分を抑えなければならない。でも、時にはそれが今のクラブの姿を映し出している」
「昨季は素晴らしいシーズンを送った。だから今は、上層部にもっと多くの選手を獲得し、戦えるようにしてほしいと期待している。他の多くのチームも多くの選手を獲得しているからだ。今日対戦したアトレティコも素晴らしいチームで、勝利に値した」
「テクニカルディレクターにはもっと期待している。正直に言えば、選手である僕たちももっとやらなければならない。ただ、このような夜に備えるには、強いチームを作ることが重要なんだ」
監督への重圧が高まる
深刻な不振が続き、マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグの順位表で13位に沈んでいる。わずか1勝という状況は、マイケル・キャリック監督の去就を巡る厳しい視線を一段と強めている。
昨季にチームが築いた勢いが失われたことを嘆き、マルティネスは続けた。「昨季、僕たちはできることをすべてやり、素晴らしいチームになるための土台を築いた。ここに来て、僕たちのチームが素晴らしい結果を得ようとしている姿を見られないのは、腹立たしく、がっかりだ。残念だよ」
監督を再び交代させることだけがクラブの現在の危機を解決する方法だとの見方を退け、28歳のDFは強調した。「監督を替え、替え、また替える。でも、ほかの部分はどうなんだ？ これ以上は言えない」
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熾烈なライバル対決が、不安定な勢いを試す
カリック率いるチームには、次なる厳しい試練が待ち受ける。今週末のリーグ戦では、宿敵リーズ・ユナイテッドとのアウェー戦に臨む。マンチェスター・ユナイテッドは、リーグ開幕6試合の勝ち点が1986年以来の低さとなった不名誉な記録を背負い、エランド・ロードへ乗り込む。先週のトッテナム・ホットスパー戦で引き分け、低迷に歯止めをかけることが急務となる中、コーチングスタッフは負傷や出場停止で手薄になった最終ラインも立て直さなければならない。
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