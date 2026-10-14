今季、マンチェスター・ユナイテッドは欧州最高峰の舞台に復帰したが、経営陣による選手層の補強は欧州の強豪クラブと渡り合うには不十分だった。試合終了後、上層部による移籍市場での支援不足を指摘したマルティネスは、Amazon Primeにこう語った。「かなり自分を抑えなければならない。でも、時にはそれが今のクラブの姿を映し出している」

「昨季は素晴らしいシーズンを送った。だから今は、上層部にもっと多くの選手を獲得し、戦えるようにしてほしいと期待している。他の多くのチームも多くの選手を獲得しているからだ。今日対戦したアトレティコも素晴らしいチームで、勝利に値した」

「テクニカルディレクターにはもっと期待している。正直に言えば、選手である僕たちももっとやらなければならない。ただ、このような夜に備えるには、強いチームを作ることが重要なんだ」