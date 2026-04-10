「もっと期待している」――レアル・マドリードからレンタル移籍中のエンドリック、パフォーマンスの低さに対しリヨンの監督から警告を受ける

フォンセカ監督は、エンドリックの現状に不満を表明し、19歳のフォワードがピッチでより責任を持つべきだと語った。レアルから6か月間のレンタルでリヨンに加入したエンドリックは、序盤こそ好スタートを切ったが、シーズン佳境を迎えて勢いを維持できていない。

日曜のリヨン対ロリアン戦を前に、ポルトガル人監督はこう語った。「エンドリックのプレーには満足していない。選手を潰すつもりはないが、彼にはもっと期待しているし、やる義務がある」