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「もっと期待している」――レアル・マドリードからレンタル移籍中のエンドリック、パフォーマンスの低さに対しリヨンの監督から警告を受ける
フォンセカは改善を求めている
フォンセカ監督は、エンドリックの現状に不満を表明し、19歳のフォワードがピッチでより責任を持つべきだと語った。レアルから6か月間のレンタルでリヨンに加入したエンドリックは、序盤こそ好スタートを切ったが、シーズン佳境を迎えて勢いを維持できていない。
日曜のリヨン対ロリアン戦を前に、ポルトガル人監督はこう語った。「エンドリックのプレーには満足していない。選手を潰すつもりはないが、彼にはもっと期待しているし、やる義務がある」
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リヨンでの連敗で調子が落ち込む
フォンセカ監督の批判は、チームが不本意な結果に終わった直後に出た。4月5日のアンジェ戦（0-0）ではエンドリックはほとんど存在感を示せなかった。この引き分けでリヨンの未勝利は9試合に伸び、CL圏から陥落して6位に後退した。
レアル・マドリードからレンタル移籍中のエンドリックは15試合6得点と数字は残しているが、チームが低迷する中で決定力を欠いている。リヨンは直近6試合でわずか3得点と得点が伸び悩み、主力アタッカーには得点感覚を取り戻すことが急務となっている。
国際的な輝き vs 国内での苦闘
興味深いことに、エンドリックの国内での苦戦は、国際舞台での活躍とは対照的だ。代表戦ではオーランドで行われたクロアチア戦（3-1でブラジル勝利）に途中出場し、PKを獲得してアシストも記録した。しかしクラブに復帰した際、フォンセカ監督は移動疲労を言い訳にすることを即座に退けた。
フォンセカ監督は「彼はオーランドからの移動で少し疲れていると言っていた」と明かしたが、「だが、彼にはもっと頑張る責任がある」と語った。監督の言葉は、代表戦のスケジュールが過密でも、この注目度の高いレンタル選手には率先してチームを引っ張ることを期待していることを示している。
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チャンピオンズリーグ進出の正念場
日曜のロリアン戦は、選手もクラブも負けられない。リーグ・アンは残り6節。リヨンは3位リールに2点差。トップ3に入れば欧州最高峰の舞台へ自動出場できるため、グルパマ・スタジアムでの一戦はミスが許されない。