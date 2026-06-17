「彼を封じ込めたかったし、実際にできて嬉しい」とムカウのチームメイト、ヨアン・ウィッサは語った。前半アディショナルタイムにポルトガルのジョアン・ネヴェスが先制したが、ウィッサは同点弾（1-1）を奪った。「でも、大会を通じて彼が静かだととは思えない」。

さらに、ヒューストンのスタジアムは試合前からロナウドへの声援一色だった。「集中して惑わされないようにした」とムカウは語る。エボラ出血熱の影響でコンゴのファンは入国できず、スタジアムには米国在住のコンゴ人コミュニティだけが集まった。

内容的には精彩を欠いたが、コンゴの選手たちはロナウドの功績に「多大な敬意」を表した。ムカウは「彼はサッカー史上最高の選手の一人」と語った。ロナウドはポルトガル代表として6度目のW杯に出場し、初優勝を狙う。グループKのポルトガルは火曜にウズベキスタン、最終戦でコロンビアと対戦する。