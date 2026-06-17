「彼が全盛期ではないことは分かっていた。走力もプレー量も落ちている」とコンゴ代表MFンガライエル・ムカウは試合後、ミックスゾーンで語った。それでも41歳のスーパースターの精彩を欠いたプレーには「少し驚いた。もっと期待していた」
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「もっと期待していた」：ワールドカップ開幕戦で、クリスティアーノ・ロナウドのプレーに対戦相手も驚いた。
ロナウドはほとんど存在感を示せず、ボールに触れたのはわずか25回。前半はシュート0本に終わり、後半も2度の好機を逃した。1度目は好位置のブルーノ・フェルナンデスを無視し、フェルナンデスは呆れて怒りを露わにした。
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ジョアン・ウィッサ：「ロナウドは大会中ずっと静かではいられない」
「彼を封じ込めたかったし、実際にできて嬉しい」とムカウのチームメイト、ヨアン・ウィッサは語った。前半アディショナルタイムにポルトガルのジョアン・ネヴェスが先制したが、ウィッサは同点弾（1-1）を奪った。「でも、大会を通じて彼が静かだととは思えない」。
さらに、ヒューストンのスタジアムは試合前からロナウドへの声援一色だった。「集中して惑わされないようにした」とムカウは語る。エボラ出血熱の影響でコンゴのファンは入国できず、スタジアムには米国在住のコンゴ人コミュニティだけが集まった。
内容的には精彩を欠いたが、コンゴの選手たちはロナウドの功績に「多大な敬意」を表した。ムカウは「彼はサッカー史上最高の選手の一人」と語った。ロナウドはポルトガル代表として6度目のW杯に出場し、初優勝を狙う。グループKのポルトガルは火曜にウズベキスタン、最終戦でコロンビアと対戦する。