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Nino Duit

翻訳者：

「もっと期待していた」：ワールドカップ開幕戦で、クリスティアーノ・ロナウドのプレーに対戦相手も驚いた。

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クリスティアーノ・ロナウド
ポルトガル 対 コンゴ民主共和国
コンゴ民主共和国

クリスティアーノ・ロナウドは、ワールドカップ開幕戦のポルトガル対コンゴ民主共和国（1－1）で期待外れのプレーを見せ、対戦相手さえも驚かせた。

「彼が全盛期ではないことは分かっていた。走力もプレー量も落ちている」とコンゴ代表MFンガライエル・ムカウは試合後、ミックスゾーンで語った。それでも41歳のスーパースターの精彩を欠いたプレーには「少し驚いた。もっと期待していた」

  • ロナウドはほとんど存在感を示せず、ボールに触れたのはわずか25回。前半はシュート0本に終わり、後半も2度の好機を逃した。1度目は好位置のブルーノ・フェルナンデスを無視し、フェルナンデスは呆れて怒りを露わにした。

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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ジョアン・ウィッサ：「ロナウドは大会中ずっと静かではいられない」

    「彼を封じ込めたかったし、実際にできて嬉しい」とムカウのチームメイト、ヨアン・ウィッサは語った。前半アディショナルタイムにポルトガルのジョアン・ネヴェスが先制したが、ウィッサは同点弾（1-1）を奪った。「でも、大会を通じて彼が静かだととは思えない」。

    さらに、ヒューストンのスタジアムは試合前からロナウドへの声援一色だった。「集中して惑わされないようにした」とムカウは語る。エボラ出血熱の影響でコンゴのファンは入国できず、スタジアムには米国在住のコンゴ人コミュニティだけが集まった。

    内容的には精彩を欠いたが、コンゴの選手たちはロナウドの功績に「多大な敬意」を表した。ムカウは「彼はサッカー史上最高の選手の一人」と語った。ロナウドはポルトガル代表として6度目のW杯に出場し、初優勝を狙う。グループKのポルトガルは火曜にウズベキスタン、最終戦でコロンビアと対戦する。

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