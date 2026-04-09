「もっと敬意を払われるべきだった！」アンソニー・デイビス、ルカ・ドンチッチとの大型トレードを巡りレイカーズを非難

デイビスとハリソンにとって、マーベリックスへのトレードは失敗だった。トレード発表直後、ハリソンはダラスで「不遇の身」となった。ファンは猛反発し、ホームゲームで解任を要求。昨年11月、選択肢がないまま解任された。

一方のデイビスは怪我で20試合しか出場できなかったが、平均20.4得点11.1リバウンドと活躍した。それでもダラスでの時間は短く、

2月のトレード期限でマブスは彼をワシントン・ウィザーズへ放出した。来季はトレイ・ヤングと共に最下位チーム再建を担う見込みだが、新体制は未確定。デイビスは今夏、2年保証契約を求める意向だ。

2月には「明確な計画が見えない限り残留するかは断言できない」と語り、2020年にレイカーズで優勝した経験から「今の段階ではタイトル争いに加わりたい」と続けた。 「それがここですぐに実現できるかは分からない」。それでも、これまで提示されたプランは「素晴らしい」と強調しつつ、「今はチームについて真剣に話し合う必要がある」と語った。