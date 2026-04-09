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Doncic DavisGetty Images
Jonas Rütten

翻訳者：

「もっと敬意を払われるべきだった！」アンソニー・デイビス、ルカ・ドンチッチとの大型トレードを巡りレイカーズを非難

アンソニー・デイビスは、ルカ・ドンチッチとのトレードで退団した経緯について、ロサンゼルス・レイカーズを再び痛烈に批判した。

「誰も何も教えてくれなかった。メッセージも電話もなかった。完全に不意を突かれた」と33歳の彼はNBA同僚ドレイモンド・グリーンのポッドキャストで語った。スポーツ面ではトレードに理解を示した（「ルカはマジでルカだ！」）が、レイカーズの対応には怒っていた。 2020年のバブル優勝に貢献した10度のオールスター選手は「もっと敬意を示されるべきだった」と語った。

  • NBA史上最も衝撃的なトレードを密室で疑わしい手法により仕掛けたダラス・マーベリックスとロサンゼルス・レイカーズ。その報せをニコ・ハリソンから受けたデイビスは不意を突かれ、一時は冗談だと思った。

    当時マブスのGMだったハリソンは取引成立後に電話し、「君を連れてくると言っただろう」と告げた。デイビスは信じられず、レイカーズのGMロブ・ペリンカに確認する前に電話を切った。

    最初は信じなかったが、SNSやテレビの速報を見て納得した。「心臓が胃のあたりまで落ちた。ただ『今、何があったんだ？』としか思えなかった」と振り返った。

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  • Anthony Davis 2025 2:1Getty Images

    ドンチッチ・トレードの最大の敗者はアンソニー・デイビスとニコ・ハリソン。

    デイビスとハリソンにとって、マーベリックスへのトレードは失敗だった。トレード発表直後、ハリソンはダラスで「不遇の身」となった。ファンは猛反発し、ホームゲームで解任を要求。昨年11月、選択肢がないまま解任された。

    一方のデイビスは怪我で20試合しか出場できなかったが、平均20.4得点11.1リバウンドと活躍した。それでもダラスでの時間は短く、 

    2月のトレード期限でマブスは彼をワシントン・ウィザーズへ放出した。来季はトレイ・ヤングと共に最下位チーム再建を担う見込みだが、新体制は未確定。デイビスは今夏、2年保証契約を求める意向だ。

    2月には「明確な計画が見えない限り残留するかは断言できない」と語り、2020年にレイカーズで優勝した経験から「今の段階ではタイトル争いに加わりたい」と続けた。 「それがここですぐに実現できるかは分からない」。それでも、これまで提示されたプランは「素晴らしい」と強調しつつ、「今はチームについて真剣に話し合う必要がある」と語った。

  • Luka DoncicGetty Images

    レイカーズ、ドンチッチの怪我を懸念しながらプレーオフへ

    このトレードで最も得をしたのはレイカーズだ。天使の街で迎えた初のフルシーズン、ドンチッチは1試合平均33.5得点をマークし得点王に輝き、MVP候補にも返り咲いた。 

    しかしプレーオフ直前に太腿を痛め、1回戦の出場は絶望的。彼と負傷中のオースティン・リーブスを欠き、レイカーズの勝ち残りは不透明だ。

  • NBA：昨夜の試合結果

    ホームアウェイ結果
    ホーム アウェイ 結果 クリーブランド・キャバリアーズアトランタ・ホークス122–116
    デトロイト・ピストンズミルウォーキー・バックス137対111
    オーランド・マジックミネソタ・ティンバーウルブズ132対120
    デンバー・ナゲッツメンフィス・グリズリーズ136対119
    サンアントニオ・スパーズポートランド・トレイルブレイザーズ112対101
    ロサンゼルス・クリッパーズオクラホマシティ・サンダー110対128
    フェニックス・サンズダラス・マーベリックス112–107