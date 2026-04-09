「誰も何も教えてくれなかった。メッセージも電話もなかった。完全に不意を突かれた」と33歳の彼はNBA同僚ドレイモンド・グリーンのポッドキャストで語った。スポーツ面ではトレードに理解を示した（「ルカはマジでルカだ！」）が、レイカーズの対応には怒っていた。 2020年のバブル優勝に貢献した10度のオールスター選手は「もっと敬意を示されるべきだった」と語った。
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「もっと敬意を払われるべきだった！」アンソニー・デイビス、ルカ・ドンチッチとの大型トレードを巡りレイカーズを非難
NBA史上最も衝撃的なトレードを密室で疑わしい手法により仕掛けたダラス・マーベリックスとロサンゼルス・レイカーズ。その報せをニコ・ハリソンから受けたデイビスは不意を突かれ、一時は冗談だと思った。
当時マブスのGMだったハリソンは取引成立後に電話し、「君を連れてくると言っただろう」と告げた。デイビスは信じられず、レイカーズのGMロブ・ペリンカに確認する前に電話を切った。
最初は信じなかったが、SNSやテレビの速報を見て納得した。「心臓が胃のあたりまで落ちた。ただ『今、何があったんだ？』としか思えなかった」と振り返った。
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ドンチッチ・トレードの最大の敗者はアンソニー・デイビスとニコ・ハリソン。
デイビスとハリソンにとって、マーベリックスへのトレードは失敗だった。トレード発表直後、ハリソンはダラスで「不遇の身」となった。ファンは猛反発し、ホームゲームで解任を要求。昨年11月、選択肢がないまま解任された。
一方のデイビスは怪我で20試合しか出場できなかったが、平均20.4得点11.1リバウンドと活躍した。それでもダラスでの時間は短く、
2月のトレード期限でマブスは彼をワシントン・ウィザーズへ放出した。来季はトレイ・ヤングと共に最下位チーム再建を担う見込みだが、新体制は未確定。デイビスは今夏、2年保証契約を求める意向だ。
2月には「明確な計画が見えない限り残留するかは断言できない」と語り、2020年にレイカーズで優勝した経験から「今の段階ではタイトル争いに加わりたい」と続けた。 「それがここですぐに実現できるかは分からない」。それでも、これまで提示されたプランは「素晴らしい」と強調しつつ、「今はチームについて真剣に話し合う必要がある」と語った。
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レイカーズ、ドンチッチの怪我を懸念しながらプレーオフへ
このトレードで最も得をしたのはレイカーズだ。天使の街で迎えた初のフルシーズン、ドンチッチは1試合平均33.5得点をマークし得点王に輝き、MVP候補にも返り咲いた。
しかしプレーオフ直前に太腿を痛め、1回戦の出場は絶望的。彼と負傷中のオースティン・リーブスを欠き、レイカーズの勝ち残りは不透明だ。
NBA：昨夜の試合結果
ホーム アウェイ 結果 ホーム アウェイ 結果 クリーブランド・キャバリアーズ アトランタ・ホークス 122–116 デトロイト・ピストンズ ミルウォーキー・バックス 137対111 オーランド・マジック ミネソタ・ティンバーウルブズ 132対120 デンバー・ナゲッツ メンフィス・グリズリーズ 136対119 サンアントニオ・スパーズ ポートランド・トレイルブレイザーズ 112対101 ロサンゼルス・クリッパーズ オクラホマシティ・サンダー 110対128 フェニックス・サンズ ダラス・マーベリックス 112–107