Getty Images Sport
翻訳者：
「もっと攻め続けるべきだった！」――イングランドがワールドカップ準決勝でアルゼンチンに敗れた後、マルク・ゲヒはトーマス・トゥヘル監督の戦術に疑問を呈しているようだ
ゲヒ、守備のシフトに不満をぶちまける
ゲヒは、イングランドがアルゼンチン戦で先制した後に守備的に過ぎたことを批判した。55分にゴードンが先制したが、終盤にフェルナンデスとマルティネスに逆転された。
マンチェスター・シティのDFは『ザ・サン』のインタビューで「1－0とリードしたあと、ただ守ろうとした。このレベルではそれだけでは足りない。とても悔しい」と語った。さらに「攻め続けるべきだった。得点した瞬間、守備に切り替えるメンタリティになってしまった」と付け加えた。
- Getty Images Sport
ゲヒ、イングランド代表次戦出場は不透明
「このイングランド代表が将来の大会で優勝できるか」という問いに、沈んだ表情のゲヒは「今は先を考える余裕がない」と語った。「わからない。ただがっかりしているだけだ」
トゥヘル監督の守備戦術変更が批判されている。
ゴードンの先制点からマルティネスの92分の決勝点まで、トゥヘル監督のチームのボール支配率はわずか12％だった。この間、イングランド代表監督はエズリ・コンサ、ダン・バーン、ニコ・オライリーを投入し、5-4-1へ変更した。この采配はウェイン・ルーニーら解説者に批判され、ゲヒのコメントからもチーム内でも共有されていた。
「正直、トゥヘルの采配が敗因だ」とルーニー。「リードしていても、守備的な交代を見れば攻撃陣の自信は失われる。通用するのは数回だけだ。
『このまま長時間守らなきゃいけないのか。どうすれば乗り切れるんだ？』と考え始める。それはパニックだ。1点リードしてもボールを明け渡し、2点目を狙うチャンスを捨ててはいけない。それがやるべきことだからだ」
- Getty Images Sport
批判を受けてもトゥヘル監督は屈せず、FAの支持は続いている。
批判が高まる中、トゥヘル監督は試合後、準決勝進出を強調し強気の姿勢を示した。「自国開催のユーロまで契約は続く。 今は先を見通すのは難しいが、その大会を楽しみにしている」とドイツ人監督は語った。「多くのサッカー強豪国が準決勝前に敗退しているのだから、これは立派な成果だ。現時点では誰もそんな話を聞きたがらないだろう。私たち自身も、常に最高の結果を求め続けている以上、私も同じだ。それが競争心というものの本質なのだ。」
トゥヘルは2月に2028年まで契約延長し、DFBの信任も維持。チェルシー、バイエルン、PSGを率いた経験を持つ彼は、就任21試合で16勝2分3敗の成績を残している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。