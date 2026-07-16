「もっと攻め続けるべきだった！」――イングランドがワールドカップ準決勝でアルゼンチンに敗れた後、マルク・ゲヒはトーマス・トゥヘル監督の戦術に疑問を呈しているようだ

ゴードンの先制点からマルティネスの92分の決勝点まで、トゥヘル監督のチームのボール支配率はわずか12％だった。この間、イングランド代表監督はエズリ・コンサ、ダン・バーン、ニコ・オライリーを投入し、5-4-1へ変更した。この采配はウェイン・ルーニーら解説者に批判され、ゲヒのコメントからもチーム内でも共有されていた。

「正直、トゥヘルの采配が敗因だ」とルーニー。「リードしていても、守備的な交代を見れば攻撃陣の自信は失われる。通用するのは数回だけだ。

『このまま長時間守らなきゃいけないのか。どうすれば乗り切れるんだ？』と考え始める。それはパニックだ。1点リードしてもボールを明け渡し、2点目を狙うチャンスを捨ててはいけない。それがやるべきことだからだ」