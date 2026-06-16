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「もっと悪い状況もあり得た」――ワールドカップ代表から外れたコール・パーマーは、チェルシーのプレイメーカーとして予期せぬ夏休みを有効に活用している。
トゥヘル監督の招集メンバーから、注目すべき選手が外れた
代表メンバー発表で最も話題になったのは、パーマーの落選だ。多くのファンが衝撃を受けた。トーマス・トゥヘル監督は、北米大会に向け、より適任と判断した他の攻撃的選手を選んだ。
プレミアリーグで11得点を挙げたシーズンながら、パフォーマンスの波と軽傷が信頼低下につながった。
24歳のフォワードは、マンチェスター・シティからの注目移籍後、チェルシーと代表で主力として活躍してきたが、今はベンチ外から試合を見守る。代表チームメイトがワールドカップ準備のためフロリダに到着した一方、彼は大きな失望を乗り越えるため休息を取っている。
イビサの生活 vs イングランドのマイアミ並みの暑さ
パーマーは代表落ちのショックをリセットするため、地中海へ長期休暇に出発した。イビサ島では「Oビーチクラブ」オーナーのウェイン・リネカーとリラックスする姿が目撃された。
一方、イングランド代表はマイアミの32度超の暑さの中でダブルセッションに励んでいる。そんな中、パーマーはインスタグラムに9枚の写真を投稿。友人とのビーチタイムやプロ撮影、自身のブランド「COLE'D」の宣伝など、予期せぬ休暇を満喫している。
「もっと悪い状況もあり得た」をめぐる議論
この投稿は、特に添えられたキャプション「もっと悪いこともあるさ」によって波紋を呼んだ。代表招集外しに対する彼の姿勢に、フォロワーは「挫折しても人生を楽しんでいる」と好意的な意見と、「代表への意欲を示すべきだ」と疑問視する声に分かれた。
鮮やかな黄色のソファに腰かけ、驚くほどリラックスした姿は、彼が意図的に大会のプレッシャーから距離を置いていることを示唆する。「もっと悪い状況もあり得た」という言葉は、今月トロフィーを争うことはないものの、米国の過酷な湿気や一触即発の国際サッカーの重圧から離れて安らぎと慰めを見出しているという、反抗的なメッセージとなっている。
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注目はチェルシーのプレシーズンへ
パーマーにとって、当面の最優先事項は2026-27年国内シーズンに向けたコンディション調整だ。 2023年の西ロンドン移籍以来ほとんど休んでいない彼にとって、この強制的な休養は肉体と精神をリフレッシュし、かつての好調を取り戻す好機となるかもしれない。チームメイトが海外で試合を続ける間、彼はクラブのコーチングスタッフの下でプレシーズンに合流する見込みだ。
長期目標はイングランド代表復帰であり、スタンフォード・ブリッジでのリフレッシュがトゥヘル監督に再評価を促すと期待している。