「もっと悪い状況もあり得た」――ワールドカップ代表から外れたコール・パーマーは、チェルシーのプレイメーカーとして予期せぬ夏休みを有効に活用している。

代表メンバー発表で最も話題になったのは、パーマーの落選だ。多くのファンが衝撃を受けた。トーマス・トゥヘル監督は、北米大会に向け、より適任と判断した他の攻撃的選手を選んだ。

プレミアリーグで11得点を挙げたシーズンながら、パフォーマンスの波と軽傷が信頼低下につながった。

24歳のフォワードは、マンチェスター・シティからの注目移籍後、チェルシーと代表で主力として活躍してきたが、今はベンチ外から試合を見守る。代表チームメイトがワールドカップ準備のためフロリダに到着した一方、彼は大きな失望を乗り越えるため休息を取っている。



