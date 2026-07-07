ウェンジャーは南米を例に挙げた。ある名将が伝統の強豪復活に苦戦している。彼は「実績ある監督でも選手層の限界がある」と指摘し、W杯16強でノルウェーに2-1で負けたブラジル代表を挙げた。その試合をウェンジャーは現地で観戦していた。

「クロップの能力に疑問を呈する者はいない。彼はトップクラスの監督だ」とウェンジャーは認めた。「だがブラジルの例を見ればわかる。カルロ・アンチェロッティを招いても、選手たちは変わらない。優れた選手には偉大な監督が必要だ。そして、偉大な監督には優れた選手が必要だ。その両方が揃って初めて成り立つのだ」