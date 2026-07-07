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「もっと大きな問題がある」――アーセン・ヴェンゲル監督は、ユルゲン・クロップ監督がドイツ代表を最高レベルに復活させられるか疑問視し、その根拠としてカルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル代表を挙げた
ウェンジャー、クロップの影響力に疑問
2026年W杯の惨敗を受け、ウェンガー氏はクロップ氏がドイツの「魔法の解決策」にはならないと警鐘を鳴らした。クロップ氏はナーゲルスマン氏の後任として期待されるが、ウェンガー氏は課題が世界クラスの指導者を起用するだけでは解決しないほど複雑だと指摘する。
トニ・クロースのポッドキャスト『Einfach mal Luppen』に出演したウェンガーはこう語った。「クロップという名前はドイツに最高レベル復帰への希望を与えるが、それがすべてを変えるかはわからない。ドイツにはより根本的な問題がある。私は彼の能力を疑っているわけではないが、彼一人ですべてを解決できるかは不明だ」 だが、彼一人ですべての問題を解決できるかは分からない。彼は賢いので、そのことも理解しているはずだ」
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ブラジルとアンチェロッティの比較
ウェンジャーは南米を例に挙げた。ある名将が伝統の強豪復活に苦戦している。彼は「実績ある監督でも選手層の限界がある」と指摘し、W杯16強でノルウェーに2-1で負けたブラジル代表を挙げた。その試合をウェンジャーは現地で観戦していた。
「クロップの能力に疑問を呈する者はいない。彼はトップクラスの監督だ」とウェンジャーは認めた。「だがブラジルの例を見ればわかる。カルロ・アンチェロッティを招いても、選手たちは変わらない。優れた選手には偉大な監督が必要だ。そして、偉大な監督には優れた選手が必要だ。その両方が揃って初めて成り立つのだ」
決定力のあるストライカーの不在
ウェンガー氏が指摘したのは、ドイツ代表に世界クラスの「ナンバー9」がいないこと。他の強豪が象徴的なストライカーに救われている一方、ドイツはここ数年、信頼できる得点源を見つけられていない。
「ナーゲルスマンが大会で大きなミスをしたとは思わない。ドイツには何かが欠けている。この大会は、真の得点者の重要性を示している」（元アーセナル監督）。「イングランドのハリー・ケインのように、重要な場面で得点できる選手が必要だ。だがドイツには、今のところそんな選手がいない」
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クロップ監督の下での新時代
休養を終えたクロップ監督には、成功への大きなプレッシャーがかかる。ドイツサッカー連盟（DFB）は、ユース再編と代表アイデンティティの刷新のため、彼に広範な権限を委ねている。
DFBはクロップがアンフィールドで成し遂げた成功を再現すると期待している。しかしヴェンゲルは、ドイツが若手育成問題を解決しない限りその効果は限定的だと指摘する。国民は依然として楽観的だが、この伝説的フランス人監督の警告は、新監督が直面する困難を冷静に思い起こさせる。
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