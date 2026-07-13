「もっと多くの人を議論に巻き込む」――TikTokワールドカップ：クリエイターが北米のサッカー観戦を変える

ネットでは審判が批判されやすい。ソーシャルメディアの弊害だ。誰もが意見を持つが、状況を正しく理解する人は少ない。今回のワールドカップも例外ではない。判定の数は増えていないが、物議を醸す判定ほど話題になり、怒りの声が拡散される。

TikTokのユーザー名「refsneedlovetoo」として知られるデビッド・ガーソン氏は、この流れを変えようとしている。FIFA公認審判員である彼は、判定の背景を解説するコンテンツを投稿している。

「私の使命は、審判の正当性を証明することではありません。サッカーを愛するすべての人々が前向きに支え合える場を作りたいのです。私は審判として活動していますが、コーチや選手、観客の立場も経験してきました」とガーソン氏は語る。

彼は、怒りをぶつけるより説明をするほうが、サッカー観戦の雰囲気を前向きにすると実感している。コメント欄を見ると、個人攻撃をするトロールが注意されている。

「私は決して侮辱したり、否定的なことを言ったりしません。たとえ判定に同意できなくても、その人が悪いとは言いません。何が起きたのかを説明する手助けをします。『審判の視点はこうで、こうした考慮事項があり、だからこそこのような判定を下したのかもしれない』と」とガーソンは語った。「私はただ、人々がより深く理解できるよう手助けしているだけです」

その姿勢ゆえに彼自身も攻撃の的になる。初期は励ましのDMより憎悪のメッセージの方が多く、厳しい状況だった。

「SNSを始めた初期、住所を突き止め家族の前で待ち伏せると脅された。警察に被害届を出した」と彼は認めた。

それでも最近は状況が好転し、TikTokのフォロワーは40万人に迫る。米国サッカー協会のコンサルタントも3度務め、審判への誹謗中傷対策にも力を入れる。

SNSのアンチがはびこる中、彼は信頼できるバランスの取れた存在だ。この夏は審判のユニフォームを着てスタジアムへ行き、ファンに判定の感想を聞きながら議論を巻き起こしている。話題になった判定はすべてチャンネルで取り上げている。

「数年前ならワールドカップのチケット1枚を手に入れることさえ成功だったかもしれない。でも今は、文化そのものを変えつつあり、この『美しいゲーム』を誰にとっても美しいものにしているんだ」と彼は語った。