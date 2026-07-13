「もっと多くの人を議論に巻き込む」――TikTokワールドカップ：クリエイターが北米のサッカー観戦を変える

レイチェル・デミタは、ゴールに近づきすぎていると注意された。ポルトガル対コンゴ民主共和国戦のグループステージ開始1時間前、クリスティアーノ・ロナウドがフリーキックを次々と放ち、GKはセーブに追われていた。デミタは右ポストすぐ外でスマホを構え、すべてのシュートを撮影していた――あるGKが移動を頼むまでは。外れたボールが彼女に直撃する可能性もあった。
この至近距離こそ、彼女の役割を象徴する。TikTokで@rademitaとして知られるデミタは、2026年FIFAワールドカップの「クリエイター・コレスポンデント」に選ばれた30人の一人だ。彼女たちが試合に近づけるのは、この大会が従来とは異なる性質を持つためだ。短く編集され、クリックを誘うコンテンツが中心で、セカンドスクリーン向けに設計されている。そのため、クリエイターは従来のメディアより選手やピッチに近づくこともある。 これは多くの意味で「ソーシャルメディアのワールドカップ」だ。デミタを含む30人の存在がそれを証明している。
TikTokスポーツ部門グローバル責任者のロロ・ゴールドスタウブ氏はメールでこう語った。「エキサイティングなのは、TikTokではサッカーが観戦されるだけでなく、参加型になっている点だ。ファンはゴールを祝い、スタメンを議論し、反応を共有し、テクニックを教え合い、象徴的な瞬間を振り返り、大会独自の伝統を作り出している。その情熱がさらに多くの人を会話に引き込む好循環が生まれている」。