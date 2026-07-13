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Thomas Hindle

翻訳者：

「もっと多くの人を議論に巻き込む」――TikTokワールドカップ：クリエイターが北米のサッカー観戦を変える

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FIFAの「クリエイター・コレスポンデント」プログラムで、30人のTikTokインフルエンサーがワールドカップの特別取材を行った。この試みは、北米でソーシャルメディアがサッカー報道を変えつつある現状を明らかにした。

レイチェル・デミタは、ゴールに近づきすぎていると注意された。ポルトガル対コンゴ民主共和国戦のグループステージ開始1時間前、クリスティアーノ・ロナウドがフリーキックを次々と放ち、GKはセーブに追われていた。デミタは右ポストすぐ外でスマホを構え、すべてのシュートを撮影していた――あるGKが移動を頼むまでは。外れたボールが彼女に直撃する可能性もあった。

この至近距離こそ、彼女の役割を象徴する。TikTokで@rademitaとして知られるデミタは、2026年FIFAワールドカップの「クリエイター・コレスポンデント」に選ばれた30人の一人だ。彼女たちが試合に近づけるのは、この大会が従来とは異なる性質を持つためだ。短く編集され、クリックを誘うコンテンツが中心で、セカンドスクリーン向けに設計されている。そのため、クリエイターは従来のメディアより選手やピッチに近づくこともある。 これは多くの意味で「ソーシャルメディアのワールドカップ」だ。デミタを含む30人の存在がそれを証明している。

TikTokスポーツ部門グローバル責任者のロロ・ゴールドスタウブ氏はメールでこう語った。「エキサイティングなのは、TikTokではサッカーが観戦されるだけでなく、参加型になっている点だ。ファンはゴールを祝い、スタメンを議論し、反応を共有し、テクニックを教え合い、象徴的な瞬間を振り返り、大会独自の伝統を作り出している。その情熱がさらに多くの人を会話に引き込む好循環が生まれている」。

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    「流れが変わりつつある」

    ワールドカップの取材権を得ることは難しい。従来、紙媒体や放送メディアと、TikTokクリエイターが好む60秒以下の短編動画の間には対立があった。その対立はプレスボックス、ピッチサイド、インターネット上で展開されてきた。しかし、最近は境界線が曖昧になっている。

    「流れは変わりつつあり、大手メディアでもその兆しが見られます。彼らはクリエイターが何をしているかを注視しています。なぜなら、私たちはスポーツそのものだけでなく、ファンの声にも敏感だからです。それこそが今必要なことだと思います」とデミタ氏は語った。

    北米開催の今大会では、それが特に重要だ。開催国3カ国のうちカナダと米国ではサッカーはまだニッチな存在だからだ。TikTokとの提携はFIFAにとって戦略的な試みで、FIFAはクリエイターに制作費を直接支払っていない。新しいファンを呼びたいなら、手軽に楽しめるコンテンツを提供すべきだ。

    「サッカーは驚くほど視覚的で感情に訴えるスポーツだ。見事なゴールや信じられないようなセーブ、記憶に残るゴールセレブレーションは、わずか数秒で一つの物語を語れる。だからショートフォームでも視聴者の心を掴める」とゴールドスタウブ氏は語る。

    それでも、より深い分析コンテンツにも注目が集まっている。

    「成長を牽引しているのは、人々がハイライトだけを見ているわけではない点です。彼らはリアクション動画、戦術分析、舞台裏、解説、世界中のファンの視点も視聴しています。こうした多様な入り口が、特に新規やカジュアルなファンにとってサッカーをより身近にしているのです」とゴールドスタウブ氏は付け加えた。

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    「何が起きたのか、私が説明します」

    ネットでは審判が批判されやすい。ソーシャルメディアの弊害だ。誰もが意見を持つが、状況を正しく理解する人は少ない。今回のワールドカップも例外ではない。判定の数は増えていないが、物議を醸す判定ほど話題になり、怒りの声が拡散される。

    TikTokのユーザー名「refsneedlovetoo」として知られるデビッド・ガーソン氏は、この流れを変えようとしている。FIFA公認審判員である彼は、判定の背景を解説するコンテンツを投稿している。

    「私の使命は、審判の正当性を証明することではありません。サッカーを愛するすべての人々が前向きに支え合える場を作りたいのです。私は審判として活動していますが、コーチや選手、観客の立場も経験してきました」とガーソン氏は語る。

    彼は、怒りをぶつけるより説明をするほうが、サッカー観戦の雰囲気を前向きにすると実感している。コメント欄を見ると、個人攻撃をするトロールが注意されている。

    「私は決して侮辱したり、否定的なことを言ったりしません。たとえ判定に同意できなくても、その人が悪いとは言いません。何が起きたのかを説明する手助けをします。『審判の視点はこうで、こうした考慮事項があり、だからこそこのような判定を下したのかもしれない』と」とガーソンは語った。「私はただ、人々がより深く理解できるよう手助けしているだけです」

    その姿勢ゆえに彼自身も攻撃の的になる。初期は励ましのDMより憎悪のメッセージの方が多く、厳しい状況だった。

    「SNSを始めた初期、住所を突き止め家族の前で待ち伏せると脅された。警察に被害届を出した」と彼は認めた。

    それでも最近は状況が好転し、TikTokのフォロワーは40万人に迫る。米国サッカー協会のコンサルタントも3度務め、審判への誹謗中傷対策にも力を入れる。

    SNSのアンチがはびこる中、彼は信頼できるバランスの取れた存在だ。この夏は審判のユニフォームを着てスタジアムへ行き、ファンに判定の感想を聞きながら議論を巻き起こしている。話題になった判定はすべてチャンネルで取り上げている。

    「数年前ならワールドカップのチケット1枚を手に入れることさえ成功だったかもしれない。でも今は、文化そのものを変えつつあり、この『美しいゲーム』を誰にとっても美しいものにしているんだ」と彼は語った。

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    「私は彼らに人間味を持たせようとしている」

    コディ・グエン（フォロワー40万人以上、通称「matchday.fc」）は3年前、炎上狙いの投稿からキャリアをスタートさせた。サッカーの議論に参入するため、彼は時にネガティブな手法も使ったと認める。

    しかし投稿を続けるうち、チェルシーファンの彼は「これは本来の自分ではない」と気づく。前向きで心温まるストーリーに弱い彼は、そうした投稿ほど反響があることも学んだ。もともとユニフォーム愛が強かった。3月23日、キュラソーのホームユニフォームを紹介する動画を投稿。首都ウィレムスタッドの鮮やかな色彩との関連を解説した。

    動画はヒットし、90秒以内で深く掘り下げるスタイルが視聴者の関心を引くと気づいた。その後、エクアドル戦で15セーブを記録しキュラソーの記録を更新したGKエロイ・ルームのストーリーも好評だった。

    「主流メディアは当然、メッシやロナウドなど、PR体制が整った選手を取り上げる。でも私は、その場に立つ選手たちの物語を伝えたい。彼らはヒーローで、プロフェッショナルだ」とグエンは語った。

    W杯関連コンテンツも雪だるま式に広がった。ヴォジーニャの無失点試合、カタール代表の勝ち点獲得、米国代表アレックス・フリーマンとNFLのつながりなどを取り上げた記事も大ヒット。

    舞台裏を伝えるコンテンツも好評だ。自宅のソファからでも制作は可能で、彼は有名選手へのインタビューがどのようなものかを解説するスタイルが成功すると気づいた。

    皮肉なことに、彼はそれまで選手に会ったことが一度もなかった。

    「彼らを人間味のある存在として描こうとしています。彼らが実際にどんな人物なのかが本当に伝わってくるし、サッカーの枠を超えて、まるで友達になれるような感覚です。私はそういう視点で彼らを見ようとしているんです」とグエン氏は語った。

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  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    「責任を感じている」

    ガーソンとグエンは以前からサッカーの普及に力を入れてきた。しかし、コンテンツのスタイルをスポーツ間で転用できる人もいる。デミタはその好例だ。 大学時代に選手としてプレーし、NBAファイナルも取材したバスケットボール専門のクリエイターだったが、ワールドカップを前にサッカーへ転向。有名選手にも詳しく、MLSの試合も多数観戦していた。彼女は、自分のコンテンツスタイルはスポーツを問わず応用できると理解しており、必要なのはわずかな調整だけだった。

    「ピッチ上の自分を映した楽しいナレーション動画を使うのが大好きです。服装にもこだわります。イベントごとにユニフォームやジャージを用意し、計画には手間をかけます。だってそれが好きなのです。つまり、大切なのは『本物の声』なんです」と彼女は説明した。

    ただ、サッカーでは試合後の選手インタビューという新しい経験もあった。それでも、従来のメディア経験があるため、少し調べれば対応できた。

    より具体的には、選手から引き出せる情報はすべて、ファンの情報への渇望を満たすものだと彼女は気づいた。

    「選手たちは皆、信じられないほど有名で、ワールドカップ以外でもさまざまなクラブチームでプレーしています。だからファンは、手に入るあらゆるコンテンツを常に求めているんです」と彼女は説明した。

    そのパーソナルな語り口と、いまや限られた人しか得られない選手への接近権が融合し、彼女がサッカー界では新参者でも、この夏は成功を収めた。

    「メディア業界で50年も働いてきた人たちが夢にまで見たアクセスを、私が得ていることは理解しています。その重みも、視聴者へ楽しいコンテンツを届ける責任も感じています」と語った。

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    「TikTokはセカンドスクリーンだ」

    もちろん、これには批判もつきものです。ショートフォームのコンテンツでは、サッカーの本質を十分に捉えきれていないという見方があります。90分間（さらに2回の水分補給タイムを含む）を90秒に凝縮することは、試合全体を通してこそ最もよく理解できるサッカーの魅力を、多少なりとも損なってしまうのかもしれません。

    ゴールドスタウブ氏は、両者が共存できると見る。

    「ファンがTikTokを使うのは、ライブ中継の代替ではなく、サッカーとのつながりを深めるためです」と彼は語る。「中継は依然として体験の中心です。TikTokが加えるのは、その周辺――キックオフ前の期待、試合中の会話や分析、試合後の反応や祝福――です。

    「TikTokは多くのファンにとって、観戦をより楽しくする『セカンドスクリーン』だ。世界中の仲間やクリエイターと共有し、新しい観客をサッカーへ導いている。」

    FIFAも各試合の最初の10分をTikTokで無料配信し、それ以降は他プラットフォームへの登録を促す仕組みを導入した。この流れは、批判を和らげつつ新たなファンをサッカーへ導く狙いもある。

    また、目的はオーバーヘッドキックやセーブ、ハイライト映像を編集して公開することではありません。それらはFIFAの公式チャンネルが担当しています。むしろ、このプラットフォームはアイデアを交換する場を提供することが目的です。

    「ファンは反応を共有し、テクニックを教え合い、象徴的な瞬間を振り返り、大会独自の伝統を築いています。その情熱がさらに多くの人を会話に引き込む好循環が生まれているのです」とゴールドスタウブ氏は付け加えた。

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    「最近、ますます尊敬されるようになってきた」

    結局、デミタはフリーキックを直撃されなかった。彼女は数フィート離れ、代わりにロナウドがGKにシュートする動画を投稿し、30万回（現在も増加中）再生された。

    彼女だけでなく、グエン、ガーソンなど27人もチャンネル成長中だ。FIFAから動画1本ごとに報酬はもらえず、大きな収益事業ではない。

    むしろ、彼らには、いずれにせよ必然的に訪れようとしていた、ある種の新しい責任が課せられているのだ。ソーシャルメディア化されたワールドカップには、常に批判的な声がつきものだ。そして、伝統主義者たちを完全に納得させることはできないかもしれない。しかし、このプラットフォームの力を活用すれば、その効果は明らかだ。おそらく、これは単にサッカーコンテンツの新たなフロンティアに過ぎないのだろう。

    それは悪いことではない。

    「私はこの分野の古参だ。ここ10年ほど、インターネットをほぼ独占してきたようなものだ」とデミタは語った。「最近は以前より尊敬を集めている気がする。」