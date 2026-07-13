レイチェル・デミタは、ゴールに近づきすぎていると注意された。ポルトガル対コンゴ民主共和国戦のグループステージ開始1時間前、クリスティアーノ・ロナウドがフリーキックを次々と放ち、GKは連続セーブを強いられていた。デミタは右ポストすぐ外でスマホを手にすべてのシュートを撮影していたが、あるGKに移動を求められた。外れたボールが彼女に直撃する可能性があったのだ。
これは、彼女の役割を象徴している。TikTokで@rademitaとして知られるデミタは、2026年FIFAワールドカップの「クリエイター・コレスポンデント」に選ばれた30人の一人だ。彼女たちの持つアクセス権は、この大会が従来とは異なることを示している。つまり、短くまとめられ、クリックを誘うコンテンツが中心で、セカンドスクリーン向けに設計されている。そのため、クリエイターたちは従来のメディアより選手やピッチに近い位置に立つこともある。 これは多くの意味で「ソーシャルメディアのワールドカップ」だ。デミタを含む30人の存在がそれを証明している。
TikTokスポーツ部門グローバル責任者のロロ・ゴールドスタウブ氏はメールでこう説明する。「エキサイティングなのは、TikTokではサッカーが観戦するだけでなく参加できる点だ。ファンはゴールを祝い、スタメンを議論し、反応を共有し、テクニックを教え合い、名場面を振り返り、大会独自の伝統を作る。その情熱がさらに多くの人を会話に引き込む好循環が生まれている」。