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Thomas Hindle

翻訳者：

「もっと多くの人を議論に参加させる」――TikTokワールドカップ：クリエイターが北米のサッカー観戦を変えている

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FIFAの「クリエイター・コレスポンデント」プログラムで、30人のTikTokインフルエンサーがワールドカップの特別取材を行った。この試みは、北米でソーシャルメディアがサッカー報道を変えつつあることを示した。

レイチェル・デミタは、ゴールに近づきすぎていると注意された。ポルトガル対コンゴ民主共和国戦のグループステージ開始1時間前、クリスティアーノ・ロナウドがフリーキックを次々と放ち、GKは連続セーブを強いられていた。デミタは右ポストすぐ外でスマホを手にすべてのシュートを撮影していたが、あるGKに移動を求められた。外れたボールが彼女に直撃する可能性があったのだ。

これは、彼女の役割を象徴している。TikTokで@rademitaとして知られるデミタは、2026年FIFAワールドカップの「クリエイター・コレスポンデント」に選ばれた30人の一人だ。彼女たちの持つアクセス権は、この大会が従来とは異なることを示している。つまり、短くまとめられ、クリックを誘うコンテンツが中心で、セカンドスクリーン向けに設計されている。そのため、クリエイターたちは従来のメディアより選手やピッチに近い位置に立つこともある。 これは多くの意味で「ソーシャルメディアのワールドカップ」だ。デミタを含む30人の存在がそれを証明している。

TikTokスポーツ部門グローバル責任者のロロ・ゴールドスタウブ氏はメールでこう説明する。「エキサイティングなのは、TikTokではサッカーが観戦するだけでなく参加できる点だ。ファンはゴールを祝い、スタメンを議論し、反応を共有し、テクニックを教え合い、名場面を振り返り、大会独自の伝統を作る。その情熱がさらに多くの人を会話に引き込む好循環が生まれている」。

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    「流れが変わりつつある」

    ワールドカップの取材権を得ることは難しい。従来、紙媒体や放送メディアと、TikTokクリエイターが好む60秒以下の短編動画の間には対立があった。その対立はプレスボックス、ピッチサイド、インターネット上で展開されてきた。しかし、最近は境界線が曖昧になっている。

    「流れは変わりつつあり、大手メディアもその兆しに注目しています。彼らはクリエイターが何をしているかを注視しています。なぜなら、私たちはスポーツそのものだけでなく、ファンの声にも敏感だからです。それこそが今必要なことだと思います」とデミタ氏は語った。

    北米開催の今大会では、それが特に重要だ。開催国3カ国のうちカナダと米国ではサッカーはまだニッチな存在だからだ。FIFAはTikTokと提携し、クリエイターに報酬を支払わずにコンテンツ制作を依頼している。新しいファンを呼びたいなら、手軽に楽しめるコンテンツが必要だ。

    「サッカーは驚くほど視覚的で感情に訴えるスポーツだ。見事なゴールや信じられないようなセーブ、記憶に残るゴールセレブレーションは、わずか数秒で一つの物語を語れる。だからショートフォームでも視聴者の心を掴める」とゴールドスタウブ氏は語る。

    それでも、より深い分析コンテンツにも注目が集まっている。

    「成長を牽引しているのは、人々がハイライトだけを見ているわけではない点です。彼らはリアクション動画、戦術分析、舞台裏、解説、世界中のファンの視点も視聴しています。こうした多様な入り口が、特に新規やカジュアルなファンにとってサッカーをより身近にしています」とゴールドスタウブ氏は付け加えた。

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    「何が起きたのか、私が説明します」

    ネット上では審判は悪評を浴びがちだ。これはソーシャルメディアの弊害の一つである。誰もが意見を持っているが、目の前の状況を正しく理解している人はごくわずかだ。今回のワールドカップも例外ではない。必ずしも物議を醸す審判の判定が増えているわけではない。ただ、そうした判定がより多くの話題を生んでいるのだ。怒りの声が拡散されてしまう。

    TikTokで「refsneedlovetoo」として活動するデビッド・ガーソン氏は、この流れを変えようとしている。米国サッカー連盟公認審判員兼メンターの彼は、判定の背景を解説するコンテンツを投稿している。

    「私の使命は審判の正当性を証明することではなく、サッカーを愛するすべての人にとって前向きな環境を作ることだ。私は審判だけでなく、コーチ、選手、観客としてもプレーしてきた」とガーソン氏は語る。

    彼は、怒りをぶつけるより説明することで観戦環境が前向きになると実感している。コメント欄では、個人攻撃するトロールが指摘されている。

    「私は決して侮辱したり、否定的なことを言ったりしません。たとえ判定に同意できなくても、その人が悪いとは言いません。何が起きたのかを説明する手助けをします。『審判の視点はこうで、こうした考慮事項があり、だからこそこのような判定を下したのかもしれない』と」とガーソンは語った。「私はただ、人々がより深く理解できるよう手助けしているだけです」

    その姿勢ゆえに彼自身も攻撃の的になる。初期は特に厳しく、励ましのDMが届く一方で憎悪に満ちたメッセージも受け取った。

    「SNSを始めた初期、住所を突き止め家族の前で待ち伏せると脅された。警察に被害届を出した」と彼は認めた。

    それでも最近は状況が好転し、TikTokのフォロワーは40万人に迫る。米国サッカー協会（U.S. Soccer）のコンサルタントも3度務め、審判への誹謗中傷対策にも力を入れる。

    SNSのアンチがはびこる中、彼は信頼できるバランスの取れた存在だ。この夏は審判の衣装でスタジアムを訪れ、ファンに判定の感想を聞き、物議を醸した場面をチャンネルで取り上げている。

    「数年前ならワールドカップのチケット1枚を手に入れること自体が成功だったかもしれない。でも今は、文化そのものを変えつつあり、この『美しいゲーム』を誰にとっても美しいものにしているんだ」と彼は語った。

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    「私は彼らに人間味を持たせようとしている」

    コディ・グエン（フォロワー40万人以上、通称「matchday.fc」）は3年前、炎上狙いの投稿からキャリアをスタートさせた。サッカーの議論に参入するため、彼は時にネガティブな手法も使ったと認める。

    だが投稿を重ねるうち、チェルシーファンの彼は「これは本来の自分ではない」と気づく。前向きで心温まるストーリーに弱いのだ。そんな投稿ほど反響があることもわかった。もともとユニフォーム愛が強く、3月23日にはキュラソーのホームユニフォームを紹介。首都ウィレムスタッドの鮮やかな色彩との関連を90秒以内にまとめた。

    動画はヒットし、90秒以内に深く掘り下げれば視聴者の関心を引けると気づいた。その後、エクアドル戦で15セーブを記録しキュラソーの記録を更新したGKエロイ・ルームのストーリーも投稿。これも好評だった。

    「主流メディアは当然、メッシやロナウドなど、PRバックが厚い選手を取り上げます。でも私は、その場に立つ選手たちの物語を伝えるのが好きなんです。彼らはヒーローで、プロフェッショナルです」とグエンは語った。

    W杯関連コンテンツも雪だるま式に広がった。GKヴォジーニャの無失点試合、カタールの勝ち点獲得、米国代表アレックス・フリーマンとNFLのつながりなどを掘り下げ、いずれも大ヒットとなった。

    舞台裏を伝えるコンテンツも好評だ。自宅のソファに座っていてもコンテンツは作れる。グエン氏は、有名選手へのインタビュー体験を紹介するスタイルが成功すると気づいた。

    皮肉なことに、彼はそれまで選手に会ったことが一度もなかった。

    「彼らを人間として描こうとしています。彼らがどんな人なのか伝わりますし、サッカー以外でも友達になれると感じます」とグエンは語った。

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  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    「責任を感じている」

    ガーソンとグエンは以前からサッカーの普及に力を入れてきた。しかし、ここではスポーツをまたいでコンテンツのスタイルを転用できる人もいる。デミタはその好例だ。 大学時代に選手としてプレーし、NBAファイナルも取材したバスケットボール専門のクリエイターだったが、ワールドカップを前にサッカーへ転向。有名選手にも詳しく、MLSの試合も多数観戦していた。彼女は、自分のコンテンツスタイルはスポーツを問わず応用できると理解していた。必要なのは、わずかな調整だけだった。

    「ピッチ上の自分を映した楽しいナレーション動画を使うのが大好きです。服装にもこだわります。イベントごとにユニフォームやジャージを用意し、その計画にはかなりの手間をかけています。だってそれが私の大好きなことだから。つまり、本当に大切なのは、その『本物の声』なんです」と彼女は説明した。

    とはいえ、サッカー界では試合後の選手インタビューが初めてだったため、少し勉強が必要だった。だが、従来のメディア経験がある彼女は、少し調べれば対応できた。

    彼女は、選手から引き出せる情報はすべて、ファンの情報への渇望を満たすことに気づいた。

    「選手たちは皆、信じられないほど有名で、ワールドカップ以外でもさまざまなクラブチームでプレーしています。だからファンは、手に入るあらゆるコンテンツを常に求めているのです」と彼女は説明した。

    そのパーソナルな語り口と、いまや限られた人しか得られない選手への接近権が融合し、彼女がサッカー界では新参者と見なされていても、この夏は成功を収めた。

    「50年もメディアで働いてきた人たちが夢にも思わなかったアクセスを私が得ていることは理解しています」と彼女は語った。「その重みも理解しています。同時に、私のコンテンツを見てくれるすべての人へ、本当に楽しいものを届けたいという責任も感じています。」

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    「TikTokはセカンドスクリーンだ」

    もちろん、こうしたショートフォームには批判もつきものです。90分間（水分補給タイム2回を含む）の試合を90秒に凝縮すると、サッカーの本質が十分に伝わらないという意見があります。

    ゴールドスタウブ氏は、両者が共存できると見る。

    「ファンがTikTokを使うのは、ライブ中継の代替ではなく、サッカーとのつながりを深めるためです」と彼は語る。「中継は依然として体験の中心です。TikTokが加えるのは、その周辺――キックオフ前の期待、試合中の会話や分析、試合後の反応や祝福――です。

    多くのファンにとってTikTokは観戦をさらに楽しくするセカンドスクリーンであり、世界中の仲間やクリエイター、サポーターと共有する体験を生み出し、新しい観客をサッカーへ導いている」

    FIFAも各試合の最初の10分をTikTokで無料配信し、以降は他プラットフォームへの登録を促す。この流れは新規ファンを呼び込み、批判を和らげる狙いもある。

    また、目的はオーバーヘッドキックやセーブ、ハイライト映像を編集して公開することではありません。それらはFIFAの公式チャンネルが担当しています。むしろ、このプラットフォームはアイデアを交換する場を提供することが目的です。

    「ファンは反応を共有し、テクニックを教え合い、象徴的な瞬間を振り返り、大会独自の伝統を築いています。その情熱がさらに多くの人を会話に引き込む好循環が生まれているのです」とゴールドスタウブ氏は付け加えた。

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    「最近、ますます尊敬されるようになってきた」

    結局、デミタはフリーキックを直撃されなかった。彼女は数フィート離れ、代わりにロナウドがGKへシュートする動画を投稿し、30万回（現在も増加中）再生された。

    彼女だけでなく、グエン、ガーソンら27人も登録者数を伸ばした。FIFAから動画1本ごとに報酬があるわけではない。巨額の収益事業ではないのだ。

    むしろ、彼らには、いずれにせよ必然的に訪れようとしていた、ある種の新しい責任が課せられているのだ。ソーシャルメディア化されたワールドカップには、常に批判者がつきものだ。そして、伝統主義者たちを完全に納得させることはできないかもしれない。しかし、このプラットフォームの力を活用すれば、その効果は明らかだ。おそらく、これは単にサッカーコンテンツの新たなフロンティアに過ぎないのだろう。

    それは悪いことではない。

    「私はこの分野の古参だ。ここ10年ほど、インターネットをほぼ独占してきたようなものだ」とデミタは語った。「最近は以前より尊敬を集めている気がする。」