ネット上では審判は悪評を浴びがちだ。これはソーシャルメディアの弊害の一つである。誰もが意見を持っているが、目の前の状況を正しく理解している人はごくわずかだ。今回のワールドカップも例外ではない。必ずしも物議を醸す審判の判定が増えているわけではない。ただ、そうした判定がより多くの話題を生んでいるのだ。怒りの声が拡散されてしまう。

TikTokで「refsneedlovetoo」として活動するデビッド・ガーソン氏は、この流れを変えようとしている。米国サッカー連盟公認審判員兼メンターの彼は、判定の背景を解説するコンテンツを投稿している。

「私の使命は審判の正当性を証明することではなく、サッカーを愛するすべての人にとって前向きな環境を作ることだ。私は審判だけでなく、コーチ、選手、観客としてもプレーしてきた」とガーソン氏は語る。

彼は、怒りをぶつけるより説明することで観戦環境が前向きになると実感している。コメント欄では、個人攻撃するトロールが指摘されている。

「私は決して侮辱したり、否定的なことを言ったりしません。たとえ判定に同意できなくても、その人が悪いとは言いません。何が起きたのかを説明する手助けをします。『審判の視点はこうで、こうした考慮事項があり、だからこそこのような判定を下したのかもしれない』と」とガーソンは語った。「私はただ、人々がより深く理解できるよう手助けしているだけです」

その姿勢ゆえに彼自身も攻撃の的になる。初期は特に厳しく、励ましのDMが届く一方で憎悪に満ちたメッセージも受け取った。

「SNSを始めた初期、住所を突き止め家族の前で待ち伏せると脅された。警察に被害届を出した」と彼は認めた。

それでも最近は状況が好転し、TikTokのフォロワーは40万人に迫る。米国サッカー協会（U.S. Soccer）のコンサルタントも3度務め、審判への誹謗中傷対策にも力を入れる。

SNSのアンチがはびこる中、彼は信頼できるバランスの取れた存在だ。この夏は審判の衣装でスタジアムを訪れ、ファンに判定の感想を聞き、物議を醸した場面をチャンネルで取り上げている。

「数年前ならワールドカップのチケット1枚を手に入れること自体が成功だったかもしれない。でも今は、文化そのものを変えつつあり、この『美しいゲーム』を誰にとっても美しいものにしているんだ」と彼は語った。