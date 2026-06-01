2025-26シーズン後半に巻き返しを図ったユナイテッドは3位でフィニッシュし、来季のチャンピオンズリーグ復帰を決めた。フェルナンデスは、クラブの威信と自身の野心のためにも欧州トップ舞台への復帰が不可欠だと語る。

「チャンピオンズリーグは世界最高峰の大会で、ヨーロッパのトップチームと戦える。その舞台でプレーし、最高の選手たちと対戦して、自分も同じレベルにあることを証明したい」とフェルナンデスは語った。