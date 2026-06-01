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「もっと勝ちたかった」――記録を塗り替えたマンチェスター・ユナイテッドの主将ブルーノ・フェルナンデスは、プレミアリーグ優勝の夢を捨てず、トロフィーへの未練を明かした。
フェルナンデスがオールド・トラッフォードでのタイトル獲得を振り返る。
マンチェスター・ユナイテッドのキャプテン、フェルナンデスは「今の時点でより多くのタイトルを取っているはずだった」と認めた。31歳の彼はプレミアリーグ年間最優秀選手に選ばれ、国内カップを2度制したが、いまだ最高峰のタイトルへの渇望は消えない。
「もちろん、もっと多くのタイトルを勝ち取りたかった。自分にもクラブにも、期待ほどの成果ではなかった」とフェルナンデスはESPNに語った。「それでも素晴らしい時間を過ごした。決勝に進み、勝った試合も負けた試合もあった。私の目標は常に最大の大会で優勝すること。プレミアリーグもその一部だ。その夢は今も胸にある。必ず実現させたい」
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チャンピオンズリーグのトップチームを追いかけて
2025-26シーズン後半に巻き返しを図ったユナイテッドは3位でフィニッシュし、来季のチャンピオンズリーグ復帰を決めた。フェルナンデスは、クラブの威信と自身の野心のためにも欧州トップ舞台への復帰が不可欠だと語る。
「チャンピオンズリーグは世界最高峰の大会で、ヨーロッパのトップチームと戦える。その舞台でプレーし、最高の選手たちと対戦して、自分も同じレベルにあることを証明したい」とフェルナンデスは語った。
マイケル・キャリックの影響
現在、オールド・トラッフォードには楽観的な雰囲気が漂っている。その要因はマイケル・キャリックの監督就任だ。元マンチェスター・ユナイテッドのMFである彼は1月、ルーベン・アモリムの退任後に暫定監督となり、16試合で12勝を挙げた。その成果が評価され、5月に正式監督に就任した。フェルナンデスは、チームアイデンティティを見失っていたチームを再生させた功績をキャリックに帰している。
「彼はチームに大きなエネルギーをもたらした。監督交代という難しい時期でも前向きに導き、新しいアイデアとプレースタイルをもたらした。一部の選手は再び輝きを取り戻し、結果もついてきた」とフェルナンデスは語った。 このまま続けられることを願っている」
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ブルーノの歴史的な功績
フェルナンデスは1シーズン最多アシスト記録を更新し、プレミアリーグの歴史に名を刻んだ。 マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンは2025-26シーズンに21アシストを記録。これにより、ティエリ・アンリ（2002-03）とケヴィン・デ・ブライネ（2019-20）の20アシストという長年の記録を塗り替え、リーグ史上最高のプレイメーカーとしての地位を確立した。
2020年1月の加入以来、彼は327試合に出場し、107ゴール108アシストを記録。チームに欠かせない心臓部となっている。