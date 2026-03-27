スウェーデン代表対ウクライナ代表のW杯プレーオフ戦（3-1）の試合前に行われたスウェーデンテレビ（SVT）のインタビューで、バルジはハンス・フリック監督率いるバルセロナでの自身の状況に対する不満を率直に表明し、さらに積極的に出場時間の増加を要求した。
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「もっと出場する価値がある！」FCバルセロナの新加入選手がハンス・フリック監督に不満を漏らす
「忍耐強い方だとは思うが、正直なところ、もっと出場する価値はあると思っている」と彼は語った。「100％満足しているわけではないが、サッカーとはそういうものだ。長い間チームに在籍している選手たちを尊重している。彼らは僕のチームメイトだ。自分の能力は分かっているし、自信もたっぷりある」
20歳のバルジは、今夏、報道によると250万ユーロでFCコペンハーゲンからバルセロナに移籍したが、VfBシュトゥットガルトからも熱烈なオファーを受けていたとされる。しかし、フリック監督の下での初シーズン、彼はしばしばベンチを温めるか、終盤の切り札として出場するにとどまっている。
ラ・リーガではこれまで先発出場は4回のみだが、少なくともそのうちの1試合では圧倒的な存在感を示した。12月のレアル・ベティス戦でのカタルーニャ勢による5-3の激戦勝利では、1ゴール1アシストを記録した。チャンピオンズリーグのオリンピアコス戦でのアシストを除けば、これらがこれまでの唯一の得点・アシスト記録となっている。
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フリックがバルジの退団を阻止したとされる
すでに冬には、この右ウイングのレンタル移籍の可能性について憶測が飛び交っていたが、当時、カタルーニャのチーム体制を維持するため、まさかのフリック監督が彼の残留を強く主張していたという。
今年の初め、フリック監督はバルジについて絶賛していた。 「彼には非常に満足している。信頼を寄せれば、彼は常に素晴らしいプレーを見せてくれる」と、当時彼は語っていた。しかし、出場時間を見ると、フリック監督の満足度は実際には反映されていなかった。22試合で、バルジがピッチに立ったのはわずか615分だった。しかし、このスウェーデンの若き才能にとっての大きな問題は、おそらくフリック監督ではなく、ラミン・ヤマルにあるようだ。
というのも、バルジがプレーするポジションこそ、現在世界サッカー界で最も有望な才能を持つ選手の本拠地だからだ。シーズン前半にいくつかの怪我に悩まされたものの、ヤマルは再びバルサ攻撃陣の要となっている。公式戦40試合で、この18歳の天才選手は現在21ゴール、16アシストを記録している。
特にチャンピオンズリーグでは、ここ数試合で彼の勢いは止めようがなかった（直近3試合で3ゴール、2アシスト）。一方、バルディジはチャンピオンズリーグでは出場機会すら得られず、3試合連続で90分間ベンチを温める結果となった。
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バルジはスウェーデン代表としてW杯予選で惨憺たる結果に終わったが、まだ希望は残されている
その運命は、今やスウェーデン代表でも彼を襲った。プレーオフ準決勝のウクライナ戦（3-1で勝利）では、アンソニー・エランガが右サイドで起用された。来週火曜日に控える、ポーランドとチームメイトのロベルト・レヴァンドフスキとの運命を左右する一戦で、この起用が変わるだろうか？疑問が残る。
バルジがA代表で初出場を果たしたのは、スウェーデンのW杯予選が完全に大失敗に終わった時期のことだった。スイスやコソボと同じグループBで、トレ・クローノール（スウェーデン代表）は徹底的に恥をかき、わずか2ポイントしか獲得できなかった。2024年のネーションズリーグCリーグでグループ優勝と昇格を果たしたおかげで、スウェーデンはようやくプレーオフ経由でのW杯出場権獲得に望みをつなぐことができたのだ。
ルーニー・バルジ：成績データと統計
クラブ 試合 ゴール アシスト FCコペンハーゲン 84 15 1 FCバルセロナ 22 2 4