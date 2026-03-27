「もっと出場する価値がある！」FCバルセロナの新加入選手がハンス・フリック監督に不満を漏らす

「忍耐強い方だとは思うが、正直なところ、もっと出場する価値はあると思っている」と彼は語った。「100％満足しているわけではないが、サッカーとはそういうものだ。長い間チームに在籍している選手たちを尊重している。彼らは僕のチームメイトだ。自分の能力は分かっているし、自信もたっぷりある」

20歳のバルジは、今夏、報道によると250万ユーロでFCコペンハーゲンからバルセロナに移籍したが、VfBシュトゥットガルトからも熱烈なオファーを受けていたとされる。しかし、フリック監督の下での初シーズン、彼はしばしばベンチを温めるか、終盤の切り札として出場するにとどまっている。

ラ・リーガではこれまで先発出場は4回のみだが、少なくともそのうちの1試合では圧倒的な存在感を示した。12月のレアル・ベティス戦でのカタルーニャ勢による5-3の激戦勝利では、1ゴール1アシストを記録した。チャンピオンズリーグのオリンピアコス戦でのアシストを除けば、これらがこれまでの唯一の得点・アシスト記録となっている。