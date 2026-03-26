「もっと出場する価値がある！」――バルセロナのスター選手が、クラブでの生活に「100％満足していない」と衝撃的な発言

『ディアリオ・スポルト』紙によると、スウェーデン・テレビのインタビューに応じたこのウイングは、クラブ内での自身の現状について問われると、率直に語った。バルジは現在の状況に不満を抱いていることを認め、トレーニングでのパフォーマンスや短い出場機会での活躍を考慮すれば、フリック監督の戦術においてより重要な役割を担うに値すると考えている。

「実のところ、今のところ出場時間はほとんどありません。忍耐は持っていますが、正直なところ、もっとプレーする価値はあると思います」と彼は語った。「100％満足しているわけではありませんが、これがサッカーです。長い間チームに在籍している選手たちを尊重しています。彼らは私のチームメイトですから。自分に何ができるかは分かっていますし、自分自身に大きな自信を持っています」