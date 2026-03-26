Getty Images
翻訳者：
「もっと出場する価値がある！」――バルセロナのスター選手が、クラブでの生活に「100％満足していない」と衝撃的な発言
スウェーデンの若手スターに不満が爆発
この20歳の選手は、今シーズン、全大会を通じてわずか22試合の出場に留まっており、その大半は後半からの途中出場だった。バードジはピッチに立つたびにその計り知れない可能性を垣間見せてきたが、今回の代表戦期間中、控え選手としての役割に対する忍耐が、ついに限界に達したようだ。
- AFP
バルドジ、バルサでの控え選手としての役割について沈黙を破る
『ディアリオ・スポルト』紙によると、スウェーデン・テレビのインタビューに応じたこのウイングは、クラブ内での自身の現状について問われると、率直に語った。バルジは現在の状況に不満を抱いていることを認め、トレーニングでのパフォーマンスや短い出場機会での活躍を考慮すれば、フリック監督の戦術においてより重要な役割を担うに値すると考えている。
「実のところ、今のところ出場時間はほとんどありません。忍耐は持っていますが、正直なところ、もっとプレーする価値はあると思います」と彼は語った。「100％満足しているわけではありませんが、これがサッカーです。長い間チームに在籍している選手たちを尊重しています。彼らは私のチームメイトですから。自分に何ができるかは分かっていますし、自分自身に大きな自信を持っています」
夏の移籍市場を控え、移籍の噂が加熱している
この若手の発言を受け、バルサでの彼の長期的な将来をめぐる憶測が再び高まっている。1月の移籍市場では、欧州各地の複数のクラブが彼の動向を注視しており、特にポルトガルの強豪FCポルトが、シーズン途中の移籍で彼を獲得することに強い関心を示していたと報じられていた。
当時、ハンス・フリック監督はチーム体制を維持することに固執しており、このスウェーデン人選手の移籍を阻止したと報じられていた。しかし、夏の移籍市場が近づくにつれ、状況は変化したようだ。もしバルジが引き続き自身の価値が過小評価されていると感じるならば、クラブはチーム内での長期にわたる不和を避けるため、オファーを検討せざるを得なくなるかもしれない。
- Getty Images Sport
バルセロナの補強計画が退団を余儀なくさせる可能性がある
もしバルセロナが夏に別のウイング選手を獲得したり、マンチェスター・ユナイテッドからマーカス・ラッシュフォードを完全移籍で獲得したりすれば、バルジがレギュラーとして出場する機会を得る道はさらに険しくなる可能性がある。
フリック監督がシーズン終盤にこのスウェーデン人選手をより起用するか、あるいはレンタル移籍や売却に同意するかはまだ不明だが、バルドジはスポティファイ・カンプ・ノウでの控え選手としての役割にはもはや満足しないことを明らかにしている。