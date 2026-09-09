イバン・ペリシッチは、PSVアイントホーフェンがチャンピオンズリーグで大きなインパクトを残す準備が整っていると確信している。フィリップス・スタディオンでシャフタール・ドネツクを迎えるにあたり、そうした思いを強めている。エールディヴィジで3季連続優勝を果たしたクロアチア代表は、オランダ王者が国内での支配力を今度は欧州の舞台でも示さなければならないと主張した。

PSVはこの一戦で、チャンピオンズリーグ直近5大会でグループステージ初戦に敗れているという根強い“第1節のジンクス”を払拭することを目指している。

オランダのクラブにとって今大会本戦出場は20回目となり、アヤックスの持つ国内最多記録を上回った。



