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翻訳者：
「もっと何かを成し遂げる時だ！」とイヴァン・ペリシッチ、シャフタール戦を前にチャンピオンズリーグでの大胆な主張
ペリシッチ、欧州での前進に照準
イバン・ペリシッチは、PSVアイントホーフェンがチャンピオンズリーグで大きなインパクトを残す準備が整っていると確信している。フィリップス・スタディオンでシャフタール・ドネツクを迎えるにあたり、そうした思いを強めている。エールディヴィジで3季連続優勝を果たしたクロアチア代表は、オランダ王者が国内での支配力を今度は欧州の舞台でも示さなければならないと主張した。
PSVはこの一戦で、チャンピオンズリーグ直近5大会でグループステージ初戦に敗れているという根強い“第1節のジンクス”を払拭することを目指している。
オランダのクラブにとって今大会本戦出場は20回目となり、アヤックスの持つ国内最多記録を上回った。
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ウインガーがホームでの力強いスタートを要求
過去の欧州での戦いを振り返り、ペリシッチは、ホームのサポーターの前でPSVにスロースタートは許されないと強調した。昨季に苦しんだグループステージ序盤のつまずきを繰り返さないためにも、勝ち点3の確保が重要だと訴えている。
また、37歳のペリシッチは、アヤックス戦で途中交代となった際の当初の苛立ちについても意に介さず、ピーター・ボス監督と完全に足並みがそろっていると明かした。
「自分たちは3年連続王者になった。だからこそ、今季は一歩前に進み、チャンピオンズリーグでもっと上を目指すべきタイミングだ」とペリシッチは語った。「明日は重要なホームゲームになる」
ペリシッチがファン・ボメルを擁護
ペリシッチはまた、先週末の国内戦での激しいタックルを受け、ルーベン・ファン・ボメルに向けられているメディアの厳しい視線についても言及した。経験豊富なウインガーは若いチームメートを強く擁護し、この場面について、悪意によるものではなく、通常の競り合いの中で生じた遅れたチャレンジだったと表現した。
そして、チームは結束を保っており、ファン・ボメルを守ったと強調。その上で、そうした競争心こそが欧州で不可欠だと指摘した。
「ルーベンはとてもいい子で、強い罪悪感と悲しみを感じていた」とペリシッチは語った。「僕たちはいつだって互いを守る。それに、ああした激しさこそ、チャンピオンズリーグでまさに示さなければならないものだ」
- ANP
アイントホーフェンでの打ち合いが予想される
PSVはシャフタールをホームに迎える。過去データによれば、シャフタールはオランダの地で苦戦しており、エールディヴィジのクラブ相手の過去5度のアウェー戦で勝利は1度しかない。もっとも、両チームが対戦した2024年の記憶に残る一戦の印象はいまも鮮明だ。PSVは86分までリードを許しながら、終盤に見事な逆転劇を演じて3-2で勝利した。
PSVの直近10試合のチャンピオンズリーグでは合計44ゴールが生まれており、今回もスリリングな一戦が期待される。
ペリシッチとチームメートは、その攻撃力を生かし、重要な勝利で今季の欧州での戦いを勢いづけたいところだ。
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