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「もっとビッグクラブに行くべきだった」 アーセナルファンがチェルシー戦敗戦中のモーガン・ロジャーズを挑発
アーセナルのファンがロジャーズを嘲笑
ロジャーズは日曜日のエミレーツ・スタジアムで、試合開始からわずか77秒でゴールを決め、チェルシーに夢のような立ち上がりをもたらしたが、最終的にアーセナルが2-1で勝利した。『デイリー・ミラー』によると、アーセナルのファンは後半終盤にロジャーズが交代する際、容赦なくやゆしたという。
ホームのサポーターはロジャーズに対し、「ビッグクラブと契約すべきだった」とチャントを浴びせた。これは、直近の移籍市場でアーセナルではなくチェルシーを選んだ決断を踏まえたものだ。アーセナルは当初、アストン・ビラからロジャーズを獲得する予定だったが、チェルシーが巨額のオファーを提示したことで、クラブは争奪戦に加わることを拒んだ。
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記録的移籍金とライスの衝突
チェルシーはロジャーズを驚異の1億1700万ポンドで獲得し、彼は英国人選手史上最高額の選手となった。ロジャーズはシーズン序盤、最初の数試合で2得点を挙げるなど好調なスタートを切っていたが、日曜日の試合は本人とチームにとって悔しさの残る結果に終わった。後半には緊張が高まり、ロジャーズがデクラン・ライスと衝突した。
ライスはボールのない場面でロジャーズにつまずかせたように見え、これが両選手の激しい口論につながった。その結果、ロジャーズにはイエローカードが提示された。この敗戦は、シャビ・アロンソ監督の下でのチェルシーにとって初黒星となった。
アーセナル、攻撃陣補強のターゲット獲得を逃す
アーセナルはロジャーズに対する1億1700万ポンドの移籍金に見合う条件を提示せず、この夏は攻撃陣に目玉となる補強を加えないままとなった。ミケル・アルテタ監督は攻撃力強化へ向けて注目度の高い選手をターゲットにしていたが、複数の交渉は実現しなかった。アーセナルはビニシウス・ジュニオールがレアル・マドリーと新契約を結ぶ前に強く結びつけられていたほか、アトレティコ・マドリー退団を望みながらロンドン行きの移籍を実現できなかったフリアン・アルバレスとも関連づけられていた。
こうした主要ターゲットの獲得を逃したにもかかわらず、アーセナルは新シーズンで完璧なスタートを維持しており、開幕3試合で勝ち点9を獲得した唯一のもう1チームと並んでいる。
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次の試合に向けて先を見据える
この勝利でアーセナルは勝ち点9とし、首位のマンチェスター・シティに並んだ。アルテタ監督はここからUEFAチャンピオンズリーグに目を向け、水曜日にナポリとのアウェー戦を戦った後、土曜日には国内リーグでサンダーランドとのアウェー戦に臨む。一方、チェルシーは勝ち点6のままで、土曜日にスタンフォード・ブリッジでハル・シティを迎える一戦で立て直しを図ることになる。アロンソにとっては、守備面と規律面の脆弱性に対処する機会となる。
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