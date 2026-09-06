アーセナルはロジャーズに対する1億1700万ポンドの移籍金に見合う条件を提示せず、この夏は攻撃陣に目玉となる補強を加えないままとなった。ミケル・アルテタ監督は攻撃力強化へ向けて注目度の高い選手をターゲットにしていたが、複数の交渉は実現しなかった。アーセナルはビニシウス・ジュニオールがレアル・マドリーと新契約を結ぶ前に強く結びつけられていたほか、アトレティコ・マドリー退団を望みながらロンドン行きの移籍を実現できなかったフリアン・アルバレスとも関連づけられていた。

こうした主要ターゲットの獲得を逃したにもかかわらず、アーセナルは新シーズンで完璧なスタートを維持しており、開幕3試合で勝ち点9を獲得した唯一のもう1チームと並んでいる。