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「もっとアグレッシブにならなきゃ！」――デニズ・ウンダヴがドイツ代表に闘志を呼びかける。一方、ユリアン・ナーゲルスマン監督はエクアドル戦敗因の説明に異議を唱えた。
ウンダフ、ドイツ代表にさらなる攻撃性を求める
すでに本大会出場権を確保していたドイツだが、今回の敗戦を受けてフィジカルに優れた相手への対応に懸念が残った。60分に途中出場したウンダフは「南米のチームの方がピッチ上で強い意欲を示していた」と指摘した。
29歳の彼は試合を分析し、両チームの激しさに差があると指摘した。「エクアドルは我々よりアグレッシブで鋭さがあった。そこから学び、正しい結論を導き出さねばならない。 我々のプレーは直接性が欠けており、チャンスもそれほど多く作り出せなかった」とこのストライカーは語った。さらに彼は、戦術面でのマインドセットの転換の必要性を強調した。「もっと守備を固めなければならない。相手が荒っぽくなれば、我々も同様に荒っぽくならなければならない。」
- AFP
ナゲルスマン、献身性への疑問に反論
ウンダフはチームに闘志が欠けていたと感じていたが、ナゲルスマンは選手たちが手を抜いたという指摘を即座に否定した。試合後のインタビューでMagenta TVの司会者ヨハネス・ケルナーから「闘志が欠けていたのではないか」と問われると、監督は鋭く反論した。 「正直、そんな戯言は聞きたくない。選手たちが全力を尽くさないわけがない」と語った。「彼らは勝ちたかったが、多くの場面で少しリスクを冒しただけだ」
ドイツがすでにグループリーグ突破を決めていたため交代判断に影響はあったと認めつつ、努力不足とは断じなかった。「緊急にゴールが必要なら交代は違っていた。だが選手たちに全力を尽くさなかったとは言えない。そんな言い方は陳腐だ」と語った。
守備の懸念とノイアーの調子
この敗戦で、ベテランGKマヌエル・ノイアーにも再び注目が集まった。バイエルン・ミュンヘンのレジェンドは、エクアドルの決勝点に関与したとして批判された。試合終盤のCKでゴンサロ・プラタに決められた際、ノイアーは躊躇したように見えたからだ。
GK起用を巡る議論が高まる中、ナゲルスマン監督は正GKへの支持を強調した。同監督は、今大会でノイアーが「勝利につながるプレー」を欠いていると嘆き、彼が対応したシュートは「厄介だった」と語った。ノックアウトステージに突入するにあたり、監督はGK交代論を封じる決意を示した。
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ベスト32進出へ、ボストンが待つ
ドイツはグループEを首位で突破し、月曜日にボストン近郊フォックスボロでベスト32の試合に臨む。対戦相手は未確定だが、チームはニュージャージーで見せた技術的なミスを繰り返せないことを自覚している。プラタの終盤弾は、開幕戦で圧倒したチームに警鐘を鳴らした。
ウンダフは次の相手に関わらず、フィジカルで負けないことを強調する。今大会初めて得点に関与できなかったストライカーは、エクアドル戦の敗北が一時的な失態に過ぎないことを証明したい。ノックアウトステージの対戦相手が固まる中、ナゲルスマン監督の「努力」とウンダフの求める「アグレッシブさ」をチームは両立させなければならない。