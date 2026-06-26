すでに本大会出場権を確保していたドイツだが、今回の敗戦を受けてフィジカルに優れた相手への対応に懸念が残った。60分に途中出場したウンダフは「南米のチームの方がピッチ上で強い意欲を示していた」と指摘した。

29歳の彼は試合を分析し、両チームの激しさに差があると指摘した。「エクアドルは我々よりアグレッシブで鋭さがあった。そこから学び、正しい結論を導き出さねばならない。 我々のプレーは直接性が欠けており、チャンスもそれほど多く作り出せなかった」とこのストライカーは語った。さらに彼は、戦術面でのマインドセットの転換の必要性を強調した。「もっと守備を固めなければならない。相手が荒っぽくなれば、我々も同様に荒っぽくならなければならない。」