IPA Sport
翻訳者：
「もっとふさわしい結果に値した！」とジネディーヌ・ジダン。フランス代表監督として初のホームゲームは悔しい結末に終わった後に反応した。
パリで粘るイタリアに阻まれ、ジダンの白星スタートは止まる
ジネディーヌ・ジダンは、フランス代表監督として初のホームゲームを迎えたが、フランスはネーションズリーグでイタリアと1-1で引き分け、悔しい結末となった。後半開始から10分後にマイケル・オリーズが見事なシュートで先制したものの、アレッサンドロ・バストーニにアウェーのイタリアの同点弾を許した。
この結果により、ジダンが代表チームの指揮を執って以降続いていた2連勝は止まった。
また、1998年ワールドカップ優勝メンバーのジダンが率いて以降、フランスが失点するのはこれが初めてとなった。
指揮官は、波はあったもののフランスが勝利に値したと感じている
試合後に語ったジダンは、全体的なパフォーマンスに満足感を示す一方で、イタリアに追いつかれる前にフランスは勝利を決定づけるのに十分なチャンスを作っていたと強調した。また、バストーニの中央突破で流れが変わるまでは、フランスがピッチ上の主導権を完全に握っていたと指摘した。
ジダンは、チームが今後の試合に向けて強固な土台を築きつつあるとの見解を示した。
「接戦だったが、自分たちのパフォーマンスと、自分が見たものには満足している」と、ジダンはUEFAに語った。「もちろん、少し悔しい結果でもある。おそらく自分たちはもう少し報われるに値したからだ。今夜の内容なら、特に相手のゴールまでは、もっと得るに値したと思う。2点目を決めることは確実にできたはずだ」
フランス代表がネーションズリーグで長期無敗記録を維持
勝ち点3の獲得は逃したものの、フランスはUEFAネーションズリーグのグループステージでの無敗記録を8試合に伸ばし、その間に6勝2分けを記録した。ダヨ・ウパメカノは後半終盤に2枚目のイエローカードを受け、フランスは10人で試合を終えることになった。
ジダンはチームの献身性を称賛し、全体的なパフォーマンスは今後に向けて明るい材料になると強調した。
「特に、私たちが築いてきたものという点で、今後につながる内容だ」とジダンは付け加えた。「自分のチームをとても誇りに思うことができる」
フランスは月曜日のホームゲームで即座の巻き返しを狙う
ジダンとそのチームは、月曜日に行われるネーションズリーグのホーム2戦目に向けた準備のため、引き続きスタッド・ドゥ・フランスにとどまっている。フランス代表を率いる指揮官は、グループAでの立場を確かなものにするため、即座の戦術的対応を求めている。
イタリアは、パリでの前向きなアウェーでのパフォーマンスを経て本国に戻る。
ジダンは月曜日、自身の指揮下で初のホーム勝利を目指す。
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