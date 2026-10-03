ジネディーヌ・ジダンは、フランス代表監督として初のホームゲームを迎えたが、フランスはネーションズリーグでイタリアと1-1で引き分け、悔しい結末となった。後半開始から10分後にマイケル・オリーズが見事なシュートで先制したものの、アレッサンドロ・バストーニにアウェーのイタリアの同点弾を許した。

この結果により、ジダンが代表チームの指揮を執って以降続いていた2連勝は止まった。

また、1998年ワールドカップ優勝メンバーのジダンが率いて以降、フランスが失点するのはこれが初めてとなった。