「もちろん、その祝賀会はメンフィス・デパイへのオマージュでした」

モロッコ代表MFは、モンテビデオでのコパ・リベルタドーレス・ペニャロール戦で同点弾を奪取。直後にメンフィス・デパイのコリンチャンス残留を訴えた。

同点弾を決めた瞬間、彼はデパイのトレードマークである「耳に指を当てる」セレブレーションで喜びを表現。試合後にはブラジルのメディアを通じてクラブ首脳にデパイ残留を訴えた。 バルセロナから加入したデパイの契約は間もなく満了となるが、チームは残留を望んでいる。