ザカリア・ラビアドは確信している。コリンチャンスのウイングである彼は、クラブにチームメイトのメンフィス・デパイとの契約延長を勧めている。
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「もちろん、その祝賀会はメンフィス・デパイへのオマージュでした」
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モロッコ代表MFは、モンテビデオでのコパ・リベルタドーレス・ペニャロール戦で同点弾を奪取。直後にメンフィス・デパイのコリンチャンス残留を訴えた。
同点弾を決めた瞬間、彼はデパイのトレードマークである「耳に指を当てる」セレブレーションで喜びを表現。試合後にはブラジルのメディアを通じてクラブ首脳にデパイ残留を訴えた。 バルセロナから加入したデパイの契約は間もなく満了となるが、チームは残留を望んでいる。
ラビアドは、そのゴールパフォーマンスをメンフィスへのオマージュだと明かし、ユトレヒト出身の彼が南米に来てからもたらした文化とスポーツの大きな変化について語った。ESPNのインタビューでは「もちろん、あのパフォーマンスはメンフィスへのオマージュです」と述べた。
「彼がクラブに残るため、次のステップへ進むことは極めて重要だ。過去2年間、選手たちとクラブのために成し遂げた成果は目覚ましい。3つのタイトル獲得と降格回避は彼の功績だ。クラブと私たちは、彼がコリンチャンスに残ることを強く願っている」と首脳陣に伝えた。
メンフィスの契約は7月末で満了する。クラブは契約延長にかかる巨費を捻出するため、3社の外部パートナーと交渉を続けている。
メンフィスは3月末から負傷で離脱しており、今シーズンは長期療養で混乱している。月曜の練習で左脚の軽度肉離れが発生しリハビリが一時中断したが、医療スタッフは長期休養後のアスリートではよくあることとしている。
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コリンチャンスは1週間で3試合という過密日程を迎える。5月24日（日）にはホームでカンピオナート・ブラジレイラオのアトレチコ・ミネイロ戦、その後コパ・リベルタドーレスのグループステージでプラテンセと対戦し、5月30日にはグレミオのホームを訪れる。
クラブは新契約の調整を進めているが、メンフィスは回復に集中している。コリンチャンスでの終盤戦を終えた後、彼を待つのはワールドカップだ。