「もちろん申し訳ない」――アルゼンチン代表のアシスタントコーチが、スペインとの激闘の末に敗れたワールドカップ決勝で、ダニ・オルモとの対立がどうエスカレートしたかを説明した。

試合終了後に起きた大規模な乱闘――ガヴィとレアンドロ・パレデスの衝突がきっかけで、ロドリやナウエル・モリーナも巻き込まれ殴り合いに発展した――を受け、アヤラは仲裁に入った。バレンシアでラ・リーガ2回、UEFAカップ、欧州スーパーカップを制した元センターバックは、当初は高まる緊張を和らげるつもりだったが、激しい状況のせいで冷静さを失ったと語った。 「残念だ。ピッチ上で起きたことには責任を負わねばならない。試合終了後、中央で乱闘が発生したのを見て選手たちを退場させようとした。あれは我々のあり方ではない」と元バレンシア選手は語った。

私は自分の行動に全責任を負う。 私の意図は、間に入って引き離すことだった。それが私の意図だったが、心拍数が最高潮に達している時には、予期せぬ事態に巻き込まれることもある。とはいえ、それは言い訳にはならない。私が担う立場を考えると、どのような状況にあっても、私の振る舞いは異なるものでなければならない。エリック・ガルシアもその場にいたが、私は単にエリックに、『人を引き離し、祝福するために来ただけで、それ以上は何もない』と伝えただけだ」と、このアシスタントコーチは率直なインタビューの中で説明した。