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「もちろん申し訳ない」――アルゼンチン代表のアシスタントコーチが、スペインとの激闘の末に敗れたワールドカップ決勝で、ダニ・オルモとの対立がどうエスカレートしたかを説明した。
アヤラ、ニュージャージーでの衝突を後悔
決勝でアルゼンチンがスペインに延長1-0で敗れた後、リオネル・スカローニ監督の助手アヤラ氏（代表115試合出場、2004年五輪金メダル）は、試合後の混乱でダニ・オルモ選手を押した行為を「不適切だった」と認めた。 バレンシア・キャピタル・ラジオの番組「Esports Migdia」のインタビューで、彼は言い訳をせず、大会の熱戦の末に冷静さを失ったと認めた。
「もちろん申し訳ない。自分の立場を考えると、感情や相手の反応で行動を変えてはいけない。後悔している。ここで終わりにすべきだ」とアヤラは語った。映像では攻撃的に見えたが、報道ほど深刻ではないと釈明。それでもスペインのゲームメーカーとの和解に努める意向を示した。 「あれはパンチではなく、軽く押しただけ。発言への反応だったが、それ以上のことはなかった。彼に会えたら直接謝りたい」と付け加えた。
- AFP
その場の勢い
試合終了後に起きた大規模な乱闘――ガヴィとレアンドロ・パレデスの衝突がきっかけで、ロドリやナウエル・モリーナも巻き込まれ殴り合いに発展した――を受け、アヤラは仲裁に入った。バレンシアでラ・リーガ2回、UEFAカップ、欧州スーパーカップを制した元センターバックは、当初は高まる緊張を和らげるつもりだったが、激しい状況のせいで冷静さを失ったと語った。 「残念だ。ピッチ上で起きたことには責任を負わねばならない。試合終了後、中央で乱闘が発生したのを見て選手たちを退場させようとした。あれは我々のあり方ではない」と元バレンシア選手は語った。
私は自分の行動に全責任を負う。 私の意図は、間に入って引き離すことだった。それが私の意図だったが、心拍数が最高潮に達している時には、予期せぬ事態に巻き込まれることもある。とはいえ、それは言い訳にはならない。私が担う立場を考えると、どのような状況にあっても、私の振る舞いは異なるものでなければならない。エリック・ガルシアもその場にいたが、私は単にエリックに、『人を引き離し、祝福するために来ただけで、それ以上は何もない』と伝えただけだ」と、このアシスタントコーチは率直なインタビューの中で説明した。
デ・ラ・フエンテのスペインへの賛辞
アルゼンチンはシュート2本に対しスペインは20本と圧倒され敗れたが、アヤラはルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表の優位を認めた。「彼らは優れており、ワールドカップ優勝にふさわしかった。ピッチ上のことはピッチ上に留まる。スペインは美しいサッカーで多くの人を楽しませた」と語った。
ただ、アルゼンチン代表を取り巻く報道には不満がある。しばしば否定的な偏見を感じる。「何度もあったことだが、最近特に我々の代表に対して——キャンペーンなのかは分からないが——うまくいかないことを願う、あるいは別のサッカーをすることを望むような『敵意』がある。 我々は心からそう感じ、国民を喜ばせるためにプレーしている。彼らはアルゼンチンに対してすべてを否定的に見せる材料を探している。スペイン人選手にもメディアが報じない仕草が山ほどある。真のジャーナリズムが必要だ」と述べた。
- Getty Images Sport
敬意の欠如を否定する
決勝後のトロフィー授与でアルゼンチン代表が背を向けたように見えた件について、アヤラ氏は「家族の問題で移動しただけで、不敬の意図はない」と説明した。 「スペイン選手たちが祝っている間、私たちはすぐそばでステージが整うのを待っていました。スタンドの家族に問題が起きたので様子を見に行き、一緒にいて無事であることを確認しました。遠くから来てくれた彼らへの感謝もありました。 背を向けていたのは事実ですが、スクリーンがあったので何人かは振り返ってその瞬間を見ていました。私たちはそこにおり、その場面を見ていました。それだけのことで、悪意はありません」と説明した。
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