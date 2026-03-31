そのため、イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、火曜日の夜（20時45分キックオフ）に行われる日本との親善試合において、アーセナルの4人のスター選手、デクラン・ライス、ブカヨ・サカ、ノニ・マドゥエケ、エベレチ・エゼを欠くこととなる。彼らは全員、代表チームを早期に離脱してロンドンに戻ったか、あるいはそもそも遠征に参加していなかった。
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「もし私がハリー・ケインなら、この件について言及するだろう」：元代表選手がバイエルンのエースストライカーに明確な要求を突きつける
アーセナルの選手であるマルティン・ズビメンディ（スペイン）、ピエロ・ヒンカピエ（エクアドル）、 ウィリアム・サリバ（フランス）、ガブリエル（ブラジル）、マルティン・エデガード（ノルウェー）、ユリアン・ティンバー（オランダ）、レアンドロ・トロサール（ベルギー）といった選手たちが、様々な理由でそれぞれの代表チームに招集されていないことから、アグボンラホールはある種の策略があるのではないかと疑っている。
確かに、シーズン終盤の勝負どころにおいて、アーセナルのミケル・アルテタ監督が全選手を可能な限り万全なコンディションで戦力として確保したいと考えるのは理解できる。しかし、その代償として代表チームが犠牲になり、迫り来るワールドカップを控えて、代表チーム側もまた問題を抱えることになる。
「選手が代表戦を辞退するのは、どうしても納得できない。 自国を代表してプレーすることは名誉なことだ。私にはどうしても納得できない」とアグボンラホールはtalkSPORTで嘆き、イングランド代表キャプテンのケインに直接こう訴えた。「もし私がハリー・ケインだったら、この問題を取り上げてこう言うだろう。『おい、みんな、4、5年前の、選手が次々と代表を辞退していた時代に戻るなんてことはやめよう』とね」
最悪の場合、意図的に代表戦を欠場する選手に対しては、より厳しい措置を検討することもあり得る。「代表戦を辞退したら、次のプレミアリーグの試合に出場できなくなる。一つ言っておくが、そうすれば選手たちは辞退しなくなるだろう」とアグボンラホールは語った。
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トゥヘル監督、サカとライスの負傷を認める
少なくともライスとサカに関しては、トゥヘル監督が記者会見で、両選手とも軽傷を負っており、そのため出場できない状態だったと説明した。「彼らは診察を受けたが、ただ事実を明確にするためにどうしても出場したかったようだ」とドイツ人監督は強調した。「彼らはどうしても出場したかった。しかし、そのリスクを負うことは全く意味がなかった。」
シーズン後半であれば出場も可能だったかもしれないが、アーセナルは現在3つの大会を並行して戦っているため、リスクが高すぎた。「もしこれがシーズン最終戦だったら、彼らを温存して全力を尽くしたかもしれない。しかし、シーズンのこの段階では、それは全く理にかなっていなかった。怪我が悪化するリスクが、あまりにも大きすぎたのだ」とトゥヘルは語った。