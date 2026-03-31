「もし私がハリー・ケインなら、この件について言及するだろう」：元代表選手がバイエルンのエースストライカーに明確な要求を突きつける

アーセナルの選手であるマルティン・ズビメンディ（スペイン）、ピエロ・ヒンカピエ（エクアドル）、 ウィリアム・サリバ（フランス）、ガブリエル（ブラジル）、マルティン・エデガード（ノルウェー）、ユリアン・ティンバー（オランダ）、レアンドロ・トロサール（ベルギー）といった選手たちが、様々な理由でそれぞれの代表チームに招集されていないことから、アグボンラホールはある種の策略があるのではないかと疑っている。

確かに、シーズン終盤の勝負どころにおいて、アーセナルのミケル・アルテタ監督が全選手を可能な限り万全なコンディションで戦力として確保したいと考えるのは理解できる。しかし、その代償として代表チームが犠牲になり、迫り来るワールドカップを控えて、代表チーム側もまた問題を抱えることになる。

「選手が代表戦を辞退するのは、どうしても納得できない。 自国を代表してプレーすることは名誉なことだ。私にはどうしても納得できない」とアグボンラホールはtalkSPORTで嘆き、イングランド代表キャプテンのケインに直接こう訴えた。「もし私がハリー・ケインだったら、この問題を取り上げてこう言うだろう。『おい、みんな、4、5年前の、選手が次々と代表を辞退していた時代に戻るなんてことはやめよう』とね」

最悪の場合、意図的に代表戦を欠場する選手に対しては、より厳しい措置を検討することもあり得る。「代表戦を辞退したら、次のプレミアリーグの試合に出場できなくなる。一つ言っておくが、そうすれば選手たちは辞退しなくなるだろう」とアグボンラホールは語った。