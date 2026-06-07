スペインのスポーツ紙『マルカ』のインタビューで、フランス代表監督は、ドイツの最多優勝クラブに所属する24歳の攻撃的選手をめぐる憶測について見解を述べた。
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「もし私がコンパニーの立場だったら……」。フランス代表監督が、バイエルン・ミュンヘンのミカエル・オリゼを巡る移籍の噂に言及した。
ここ数日、オリセのレアル・マドリード移籍が噂されている。会長選ではフロレンティーノ・ペレス現職とエンリケ・リケルメ挑戦者が、大胆な移籍公約で会員の票を争っている。
ペレス会長は先週木曜、選挙で勝利すれば1億5000万ユーロでトップスターを獲得すると宣言。報道ではその候補者がオリゼだとされる。
デシャン監督は、昨季の活躍からオリゼが他クラブからも注目されていると語り、移籍先でもバイエルンや代表で見せたパフォーマンスを発揮できると確信を示した。
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デシャン、オリゼの将来について：「正しい選択も間違った選択もない」
デシャン監督は「オリゼはまさに『輝く星』で、世界最高の選手の一人だ」と続けた。「メディア露出は得意ではないが、重要なのはピッチ上のパフォーマンスだ。ピッチ外は彼の私生活であり、彼は着実に成長している」
ただ、将来について「バイエルンに残るか環境を変えるかは彼自身が判断できる。正しい選択も誤った選択もない」と助言は避けた。 「もし私がコンパニやバイエルン会長なら、彼がチームに残ってくれたらとても嬉しい」
オリゼはバイエルンと2029年まで契約を結んでおり、クラブは彼の売却を否定している。