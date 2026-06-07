「もし私がコンパニーの立場だったら……」。フランス代表監督が、バイエルン・ミュンヘンのミカエル・オリゼを巡る移籍の噂に言及した。

ここ数日、オリセのレアル・マドリード移籍が噂されている。会長選ではフロレンティーノ・ペレス現職とエンリケ・リケルメ挑戦者が、大胆な移籍公約で会員の票を争っている。

ペレス会長は先週木曜、選挙で勝利すれば1億5000万ユーロでトップスターを獲得すると宣言。報道ではその候補者がオリゼだとされる。

デシャン監督は、昨季の活躍からオリゼが他クラブからも注目されていると語り、移籍先でもバイエルンや代表で見せたパフォーマンスを発揮できると確信を示した。