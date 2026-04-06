2015年夏、ケビン・グロスクロイツがボルシア・ドルトムントからイスタンブールへ移籍した後、数ヶ月間出場できなかったのは、ガラタサライがFIFAに提出した書類に不備があったためだった。そして、ようやく出場が可能になった頃には、彼はVfBシュトゥットガルトへ移籍していた――トルコの老舗クラブで1分たりともプレーすることなく。
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「もし相手が同僚だったら、一発ぶち込んでいたところだ」：ケヴィン・グロスクロイツの致命的なブラジル訪問
それでもグロスクロイツは、数年前には海外でゴールを決めたことがある。長年にわたりBVBでプレーし、2014年のワールドカップ優勝メンバーでもある彼は、かつてブラジルでPKを決めたのだ。グロスクロイツは、ベロオリゾンテの2つのファヴェーラ間で毎年行われる非公式の試合に参加していた。
グロスクロイツにとって、2010年末のこの旅は間違いなく忘れられないものとなった。しかし、それは村の広場という極めてぬかるんだピッチでのプレーというよりも、そのわずか数日後に起こったある波乱万丈な出来事によるものだ。
言語の壁にもかかわらず、常に外国人選手たちと良好な関係を築いてきたグロスクロイツは、ブラジルでチームメイトでありBVBのレジェンドであるデデが半年ごとの帰国休暇を過ごしているのを訪ねた。しかし、それが決して平穏な旅にはならないことは、元左サイドバックの彼も旅立つ前から予感していた。
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グロースクロイツをめぐり：ゾルクがデデに強く警告
その直前に、当時ユルゲン・クロップ監督の下で前半戦を終え、すでに10ポイントのリードで首位に立っていたボルシア・ドルトムントは、クリスマスパーティーを開いていた。 その席で、マイケル・ツォルクGMは、自身がクラブ史上初めて獲得した選手であるデデを呼び寄せ、控えた遠征を前にこう言った。「ケビンには気をつけろよ」。デデが最近、グロスクロイツと解説者のコーネリウス・キュッパーがホストを務めるポッドキャスト『Viertelstunde Fußball』で語ったところによると、ツォルクはその時「本当に真剣な顔」をしていたという。
しかし、誰もその滞在を過度に警戒して臨んだわけではなかった。 「まずは僕の街で数日間、祝ったんだ」とデデは語った。一方、友人と共に旅立ったグロスクロイツはこう振り返った。「デデの家で、4日間かけてビールを何杯か空けたよ。たぶん、飲み続けたんだ。家にはいつも150人くらいいたと思う。」
こうしてデデは、何が流行っているのかという第一印象をすぐに掴んだ。「最初の数日でケビンを見かけたんだ――ああ、なんてこった」と彼は言い、ゾルクが先見の明を持って警告していたことに気づいた。「本当に気をつけなきゃいけないと思う。何も起こらないように、というプレッシャーを常に感じていたんだ。」
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カボ・フリオのビーチで起きた致命的な過ち
とはいえ、やはりある出来事が起きた。PKを決めた直後、グロスクロイツとベロオリゾンテの友人は、デデを連れて行かずに、リオデジャネイロ州の大都市カボ・フリオへ向かった。デデは両親の元に数日間留まることにしたが、代わりに友人2人を護衛として同行させた。
グロスクロイツは、デデが日差しについて警告してくれたことを思い出した。「ケビン、お願いだから日焼け止めを塗って。天気がどうであれね」。ホテルに到着後、グロスクロイツは同行者にこう提案した。「さあ、ビーチに行ってビールを何杯か飲もう」。そして、彼らはビールを何杯か飲んだ。いつものように、1、2杯飲みすぎたかもしれない。
不在のデデからの切実な助言をグロスクロイツは忘れてはいなかったが、必要とは考えていなかった――それはすぐに致命的な過ちであることが判明することになる。 「ビーチは曇っていて、僕は思ったんだ。『ブラジル人なのに、なんで日焼け止めを塗ってるんだ？信じられない、曇ってるのに！』ってね」とグロスクロイツは語った。「それから、もう一杯ビールを飲んで、ちょっと仮眠をとったんだ。タオルの上に横になって、そのまま眠ってしまった。」
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「目が覚めたら、肩がぐにゃぐにゃになっていた」
このミッドフィールダーの話によると、ほんの少しうたた寝しただけのはずが、気づけば2時間が経過していた。太陽の光がグロスクロイツの肌に焼き付いていた。「目が覚めたら、肩がぐちゃぐちゃで、本当にボロボロだった。中からあらゆるものが溢れ出てきて、本当に気持ち悪かった。言葉では言い表せない。あれはもう日焼けなんかじゃなかった――まるで誰かが熱湯をぶっかけてきたような感じだった」とグロスクロイツは語った。
おそらく酔っていたためか、彼は当初、火傷の程度を過小評価し、「まあ、何とかなるだろう。またビールを何杯か飲んだし」と考えていた。その後、グロスクロイツの旅はさらに4日間続いたはずだったが、膿み出した皮膚と耐え難い痛みが彼に現実を悟らせた。
何も知らなかったデデは、その後友人たちから電話を受けた。「あいつ、真っ赤だよ」と彼らは言った。「『ちょっと赤いくらいなら普通だろ』と思ったんだ。でも、電話に出たケビンがただ『気分が悪い』と言うだけだった。そこで即座に警鐘が鳴り、頭の中にゾルクの声が響いたんだ。」
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ブラジル発の「秘伝のレシピ」：日焼けには酢
デデは車に乗り込み、グロスクロイツのもとへ急いだ。彼を見たとき、「ショックを受けた」と彼は語った。デデの友人の一人が、グロスクロイツが「秘伝のレシピ」と呼ぶ方法で回復を図ろうとした。それは、火傷した肌に酢を塗って治すというものだった。 しかし、グロスクロイツはこう語る。「あれは本当に痛くて、1時間経ってもまだヒリヒリしていた。もし相手が同僚だったら、殴っていただろう。その日はなんとかビールで乗り切ったが、それでも本当に痛かった。その後、ベッドに入ったが、寝付けなかった。横になれず、一晩中眠れなかった。肩は完全にダメになっていた。」
グロスクロイツは翌朝、イブプロフェンを試してみて、ドルトムントのチームドクターであるマルクス・ブラウン医師に電話をかけた。「彼は『難しいね』と言った。僕もブラジルで医者にかかりたくなかった。そこでデデに言ったんだ。『もうここにいる意味はないと思う。家に帰らなきゃ』と。」
その直後、グロスクロイツは飛行機に乗っていた――上半身裸で。「上半身裸のままブラジルからフランクフルトへ飛んだんだ。ここは冬だったしね。 機内では背筋をピンと伸ばして座っていたが、身動きが取れなかった。眠ることもできなかった。鎮痛剤をがぶ飲みしたが、全く効果がなかった。空港では上半身裸で立っていて、自分でも少し間抜けに思えた」と彼は語った。
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グロースクロイツの肩には、今もなお傷跡が残っている
グロスクロイツは12月31日17時頃に到着すると、すぐにブラウン医師のもとへ向かった。医師は彼に痛み止めの注射と、ひどい日焼け用のクリームを処方した。「そして、大晦日を祝ったんだ」とグロスクロイツは振り返った。
5日後、当時22歳だった彼はBVBのトレーニング再開日にピッチに立っていた。「また何をしたんだ？」とクロップは彼に言った。「トレーニングはしていたけど、準備期間中も全身の皮がむけていたんだ。どこもかしこも皮が剥がれ落ちそうだったよ」。デデはこう明かした。「最初の頃は、誰にも見られないように、ロッカールームでシャワーを浴びることは許されなかった。 ケビンは自宅でシャワーを浴びていたんだ」
グロスクロイツは、自身の話によると、火傷した肩の治癒に長い時間を要し（「本当に時間がかかったよ、信じられないほどだった」）、今でも小さな傷跡が残っているが、その直後のプレーには何ら影響が見られなかった。
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「日焼けのおかげで優勝できた」
練習場への復帰からわずか9日後、グロスクロイツはBVBでの6年間にわたるキャリアの中で、おそらく最も重要な2ゴールを決めた。 バイエル・レバークーゼンとのアウェイ戦（現在もウェストファーレンの次の対戦相手である）で、彼はハーフタイム直後に爆発した。49分から55分の間に2ゴールと1アシストを記録したグロスクロイツは、3-1の勝利で試合の勝者となり、最大のライバルを相手にボルシアにクロップ体制下初のリーグ優勝への道を開いた。
クロップ率いる若き猛者たちは、そのリードを最後まで守り抜いた。最終的にレバークーゼンに7ポイントの差をつけ、9年ぶりのタイトル獲得を果たした。
これは、ドルトムントのクラブ史上最も成功した時代の幕開けとなった。あるいは、現在37歳となったグロスクロイツが語ったように、「日焼けが優勝をもたらしてくれた」のだ。
ケビン・グロスクロイツ：BVBでの成績データ
期間 公式戦 得点 アシスト イエローカード 2009-2015 236 27 37 21