「もし相手が同僚だったら、一発ぶち込んでいたところだ」：ケヴィン・グロスクロイツの致命的なブラジル訪問

それでもグロスクロイツは、数年前には海外でゴールを決めたことがある。長年にわたりBVBでプレーし、2014年のワールドカップ優勝メンバーでもある彼は、かつてブラジルでPKを決めたのだ。グロスクロイツは、ベロオリゾンテの2つのファヴェーラ間で毎年行われる非公式の試合に参加していた。

グロスクロイツにとって、2010年末のこの旅は間違いなく忘れられないものとなった。しかし、それは村の広場という極めてぬかるんだピッチでのプレーというよりも、そのわずか数日後に起こったある波乱万丈な出来事によるものだ。

言語の壁にもかかわらず、常に外国人選手たちと良好な関係を築いてきたグロスクロイツは、ブラジルでチームメイトでありBVBのレジェンドであるデデが半年ごとの帰国休暇を過ごしているのを訪ねた。しかし、それが決して平穏な旅にはならないことは、元左サイドバックの彼も旅立つ前から予感していた。