ユナイテッドは2013年以降プレミアリーグ優勝から遠ざかっているが、キャリックが昨季チームを3位フィニッシュに導いたことで、オールド・トラッフォードには再び楽観論が広がっている。

フェルナンデスに加え、アレックス・スコット、アダム・ウォートン、カルロス・バレバ、マヌ・コネといったターゲットも引き続きクラブの補強候補に入っている。中盤に加え、マンチェスター・ユナイテッドはルーク・ショーとのポジション争いを促すため、ルイス・ホールやマイルズ・ルイス＝スケリーのような新たな左SBの獲得も狙っている。

ヘスキーはユナイテッドの戦術面での可能性について、さらにこう付け加えた。「マンチェスター・ユナイテッドは、これまでずっと選手はそろっていた。ただ、歴代監督が採用してきたシステムが、必ずしも彼らに合っていたわけではない。もし適切なシステムを見つけられれば、マンチェスター・シティ、アーセナル、リヴァプールと優勝を争えない理由はない」