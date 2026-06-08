「もし彼がクソ野郎だったら……」。アントニオ・リュディガーに支持が集まり、レアル・マドリード残留が濃厚に

33歳の彼は今月末で契約満了だが、情報筋によるとベルリン出身の彼はすでに1年延長にサインしている。ペレス再選を受け、正式発表は形式的な手続きだ。

しかし、これはコンチャ・エスピナで進む大規模刷新の一端に過ぎない。レアルは来季へ向けたチーム改造を水面下で進めている。

さらにリヴァプールのイブラヒマ・コナテとインテル・ミラノのデンゼル・ダムフリーズの加入も間近とされ、監督にはジョゼ・モウリーニョがベンフィカから復帰する。