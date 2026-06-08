レアル・マドリードの舞台裏は最近活気に満ちている。リュディガーもその一員だ。彼はインスタグラムのストーリーに、フロレンティーノ・ペレス会長と並んだ写真を投稿した。ペレス会長は先週日曜日再任されたばかりだ。写真は契約調印の場面とみられる。
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「もし彼がクソ野郎だったら……」。アントニオ・リュディガーに支持が集まり、レアル・マドリード残留が濃厚に
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33歳の彼は今月末で契約満了だが、情報筋によるとベルリン出身の彼はすでに1年延長にサインしている。ペレス再選を受け、正式発表は形式的な手続きだ。
しかし、これはコンチャ・エスピナで進む大規模刷新の一端に過ぎない。レアルは来季へ向けたチーム改造を水面下で進めている。
さらにリヴァプールのイブラヒマ・コナテとインテル・ミラノのデンゼル・ダムフリーズの加入も間近とされ、監督にはジョゼ・モウリーニョがベンフィカから復帰する。
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リュディガーはジョーンズから支持を得た
移籍の噂は置いといて、リュディガーは特にドイツで議論を呼んでいる。彼のプレースタイルや振る舞いへの厳しい批判に対し、元ドイツ代表のジャーメイン・ジョーンズがスポーツ1のインタビューで彼を擁護した。
「私はロタールを非常に高く評価している。彼はサッカーに詳しく、言うことの多くは正しい」とジョーンズ。だがリュディガーについては「彼のような選手は必要だ。時に誤解されるが、レアル・マドリードでも代表でも重要だ」と反論した。 個別の場面だけで判断すべきではない」と語った。
「彼が嫌な奴なら、あんなに人気は出ない」
44歳のジョーンズは、リュディガーの世間の評価と、自分が選手時代に受けた偏見に共通点を見出す。彼は、ピッチ上でルールを犯しかねない、あるいはネガティブなニュースで目立つという批判は的外れだと語る。
「彼が嫌な奴なら、これほど人々に好かれることはない。かつての私と同じように、リュディガーの弱点を突こうとするのは不公平だ。彼は過ちを犯したが、それを認め、立ち直った。公平に評価すべきだ」とジョーンズは語った。