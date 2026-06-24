ハヴェルツは「自分はチームで最初のディフェンダーだ」と言う。プレスをかけてDFに迫れば味方への合図になる。ボールを持てば自分が最もゴールに近い。流れを決めるのが自分の責任だ。

それは自分の性格に合っている。「ペナルティエリアで待ってはいられない。常に試合に関与したい」と語る。時には無駄に見える動きもするが、それによって味方のスペースを作るのだ。

自分のプレースタイルが時折クールすぎるように見えることは自覚している。「のんびりしすぎだ」「ボディランゲージが間違っている」と批判されることもある。だが僕はそんな声を深く気にしない。 私は物事を深く考え込むタイプではない」と語った。その代わりに、彼は「ピッチ上で自分らしく、今この瞬間を生きること。それが私の個性の鍵だ。それ以上のことは考えない」と語った。