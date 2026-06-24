2023年11月のオーストリア戦で左サイドバックを任されたことについて、27歳の選手は「慣れないことだった」と『ツァイト』紙に語った。それでも「もしまた頼まれたら、やるつもりだ」と述べた。
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「もし彼がまた頼んできたら」。カイ・ハヴェルツはW杯でドイツ代表として、慣れないポジションでもプレーする覚悟だ。
「3分でゴールを決めたから、それほど悪くはなかった」とハーヴェルツは語った。ナゲルスマン監督もこの采配を一貫して擁護したが、専門家の間ではウィーンでの0-2の敗北の一因とも見なされていた。
現在ハーヴェルツはドイツ代表で9番として定着している。自身の役割について彼は「ディフェンダーに私の位置や意図を悟らせないことが重要だ。私は彼らにとって“幽霊”のような存在を目指している」と語った。
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カイ・ハヴェルツとボディランゲージをめぐる議論：「そのたびにこうなるんだ」
ハヴェルツは「自分はチームで最初のディフェンダーだ」と言う。プレスをかけてDFに迫れば味方への合図になる。ボールを持てば自分が最もゴールに近い。流れを決めるのが自分の責任だ。
それは自分の性格に合っている。「ペナルティエリアで待ってはいられない。常に試合に関与したい」と語る。時には無駄に見える動きもするが、それによって味方のスペースを作るのだ。
自分のプレースタイルが時折クールすぎるように見えることは自覚している。「のんびりしすぎだ」「ボディランゲージが間違っている」と批判されることもある。だが僕はそんな声を深く気にしない。 私は物事を深く考え込むタイプではない」と語った。その代わりに、彼は「ピッチ上で自分らしく、今この瞬間を生きること。それが私の個性の鍵だ。それ以上のことは考えない」と語った。