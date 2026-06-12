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もしモハメド・サラーがアルネ・スロットの去就を知っていたら残留しただろうか？ 元リヴァプール選手が「エジプトの王」がアンフィールドを去った理由を分析する。
サラーのリヴァプールでの記録：レッズでのゴールとタイトル
2024-25シーズン終盤、サラーはアンフィールドで新契約を締結。そのシーズン彼は34得点を挙げ、プレミアリーグ制覇と3度目のPFA年間最優秀選手賞を獲得した。
しかし数カ月後、彼はベンチに追いやられ、クラブ首脳陣を激しく非難した。チーム不振のスケープゴートにされたと主張したのだ。
この騒動が引き金となり、2026年に巨額契約が解除され、フリーエージェントとなることが発表されても驚かなかった。
442試合で257得点を挙げた後、感動的な別れが告げられた。リヴァプールの名手としての地位は揺るぎないが、最終章を迎える前にまだ語られるべき物語があったのではないか。
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もしサラーがスロットが去ることを知っていたら、残留していただろうか？
オランダ人のスロット監督が解任されることを知っていれば、サラーは残留できたのかという問いに、マーフィー氏はNetBet Football提供のGOAL独占インタビューでこう語った。「彼の退団に最も影響を与えたのは自身のコンディションだ。監督との関係が良好なら、残留して2年目に状態を取り戻そうとしたかもしれない。
おそらく彼は、以前のレベルに戻れないと感じており、状況が悪化する前に去る時期だと判断したのだろう。
スロット要因は間違いなくあります。そう考えないのは甘いです。もし監督と強い関係があれば、わずかに残る可能性もあったでしょう。しかし、スロットと同じ状況で彼をベンチに下げなかった監督がいたでしょうか。むしろスロットは、彼が苦戦している間、長く起用しすぎたと思います。 ファンは彼を休ませ、批判から守るべきだと主張していた。スロットは、多くの人が思うより長く彼を起用し続けた。
どの監督でも彼をピッチに残したかは分からない。いずれにせよ問題は起きただろう」
アンフィールドでの感動的な別れの一幕で、サラーが語ったこと
アンフィールドでの最後の試合を終えたサラーは、リヴァプールで9年間で一生分の思い出を作ったと語った。「振り返っても、もっと欲しかったかと問われれば、そうではない。我々はすべてを勝ち取った。ファンからの愛を感じられれば、それで十分だ。この地を離れるが、ここを思うたびに胸が熱くなるだろう。チームがこの位置を維持し、タイトルを追い続けてほしい」
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次はどこへ？ サラー、MLSやサウジ・プロリーグのチームと噂される
リヴァプールでプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、カラバオカップ、UEFAスーパーカップ、FIFAクラブワールドカップを制し、4度の得点王など多数の個人タイトルを獲得したサラーは、去就をまだ明かしていない。
MLSのクラブが関心を示しており、実現すればリオネル・メッシと米国でプレーする可能性もある。一方、サウジ・プロリーグの資金力豊かなクラブからは、目を疑うような高額オファーが提示されているという。