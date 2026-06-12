もしモハメド・サラーがアルネ・スロットの去就を知っていたら残留しただろうか？ 元リヴァプール選手が「エジプトの王」がアンフィールドを去った理由を分析する。

2024-25シーズン終盤、サラーはアンフィールドで新契約を締結。そのシーズン彼は34得点を挙げ、プレミアリーグ制覇と3度目のPFA年間最優秀選手賞を獲得した。

しかし数カ月後、彼はベンチに追いやられ、クラブ首脳陣を激しく非難した。チーム不振のスケープゴートにされたと主張したのだ。

この騒動が引き金となり、2026年に巨額契約が解除され、フリーエージェントとなることが発表されても驚かなかった。

442試合で257得点を挙げた後、感動的な別れが告げられた。リヴァプールの名手としての地位は揺るぎないが、最終章を迎える前にまだ語られるべき物語があったのではないか。