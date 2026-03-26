『Bild』紙の記者ユリアン・アガルディがポッドキャスト『Bayern Insider』で語ったところによると、FCバイエルンの首脳陣は、今週金曜日に40歳の誕生日を迎えるマヌエル・ノイアーの現役引退に備え、すでに代替案を検討しているという。 解決策はチーム内部から生まれる可能性もある。木曜日に代表チームで負傷したヨナス・ウルビッグは後継候補と見なされており、新たな正ゴールキーパーとして育成される可能性がある。しかし、ミュンヘンのクラブはさらに経験豊富なゴールキーパーを探しており、その過程でオリバー・バウマンに目を留めたようだ。
翻訳者：
もしマヌエル・ノイアーが現役を引退した場合、ドイツ代表のワールドカップ出場GKはバイエルン・ミュンヘンでヨナス・ウルビクの控えとなるのか？
TSGホッフェンハイムのゴールキーパーは、ミュンヘンではよく知られた存在だ。『Bild』紙の記者が『Bayern Insider』で報じているように、バウマンは以前から移籍候補リストに名を連ねており、当時も記録的な優勝回数を誇るバイエルンへの移籍を控え選手として検討していたという。
しかし、その役割は今や大きく変化している。バウマンはドイツ代表に定着し、頼りになる選択肢としての地位を確立した。もしマルク＝アンドレ・テル・ステゲンが奇跡的な回復を遂げられなければ、バウマンはワールドカップでもドイツ代表のゴールを守ることになるだろう。
バイエルン・ミュンヘン：オリバー・バウマンは自ら進んで控えに回るだろうか？
そこで疑問となるのは、この状態のゴールキーパーが、果たしてFCバイエルンで第2ゴールキーパーの役割を引き受けるかどうかだ。『バイエルン・インサイダー』によると、このシナリオは否定できないという――特にホッフェンハイムがチャンピオンズリーグの予選を逃し、ドイツ代表チームでも将来的に変化が生じるような場合にはなおさらだ。
一方で、ノイアーの将来も不透明なままである。バイエルンのキャプテンはふくらはぎの怪我から復帰に向けて調整を進めており、決断を下すために意図的に時間をかけようとしている。期限は設けられていないが、『アベンドツァイトゥング』紙によると、彼にとって決定的なのは、自分の体がもう1シーズン、最高レベルでプレーできるかどうかという点だ。
明らかなのは、FCバイエルンが将来に向けた道筋を定めているということだ。そしてオリバー・バウマンは、代表チームでの新たな役割にもかかわらず、経験豊富な控え選手として意外な選択肢となり得るだろう。
FCバイエルンでは、これらの契約は2026年に満了する
選手
ポジション
年齢
マヌエル・ノイアー
ゴールキーパー
39歳
スヴェン・ウルライヒ
ゴールキーパー
37歳
ラファエル・ゲレイロ
ディフェンダー
32歳
レオン・ゴレツカ
MF
31歳