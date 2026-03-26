もしマヌエル・ノイアーが現役を引退した場合、ドイツ代表のワールドカップ出場GKはバイエルン・ミュンヘンでヨナス・ウルビクの控えとなるのか？

そこで疑問となるのは、この状態のゴールキーパーが、果たしてFCバイエルンで第2ゴールキーパーの役割を引き受けるかどうかだ。『バイエルン・インサイダー』によると、このシナリオは否定できないという――特にホッフェンハイムがチャンピオンズリーグの予選を逃し、ドイツ代表チームでも将来的に変化が生じるような場合にはなおさらだ。

一方で、ノイアーの将来も不透明なままである。バイエルンのキャプテンはふくらはぎの怪我から復帰に向けて調整を進めており、決断を下すために意図的に時間をかけようとしている。期限は設けられていないが、『アベンドツァイトゥング』紙によると、彼にとって決定的なのは、自分の体がもう1シーズン、最高レベルでプレーできるかどうかという点だ。

明らかなのは、FCバイエルンが将来に向けた道筋を定めているということだ。そしてオリバー・バウマンは、代表チームでの新たな役割にもかかわらず、経験豊富な控え選手として意外な選択肢となり得るだろう。