「まあ、シャビはリヴァプールで愛されている選手だから、そんな声が高まるのは理解できるよ」とバーンズは『リヴァプール・エコー』紙に語った。「でも、彼はレアル・マドリードで失敗しなかったか？ 実際に成功した監督だったのか？ もちろん、誤解しないでほしい。シャビは素晴らしい選手だし、良い仕事をしたと思う。でも、彼は失敗したからレアル・マドリードに解任されたんじゃないか？ それが彼を解任した理由だ。 もちろん、元選手への声が高まるのは私たちも好ましいことだ。以前、スティーブン・ジェラードの名前も挙がっていた。だからファンの気持ちは理解できる。だが、ファンとはそういうものだ。彼らはとても気まぐれなんだ。」

バーンズは、スロットをアロンソに交代させれば、クラブに不安定な状況の連鎖を生み出すだけだと考えている。彼は、スロットがデビューシーズンでプレミアリーグ優勝を果たした功績は、不満を抱くファン層から現在受けている評価よりも、はるかに高い評価を受けるべきだと主張した。

「アーネ・スロット監督の下でリーグ優勝を果たしたのに、突然彼を解任したいなんて言うのか？」とバーンズは付け加えた。「もし彼が去ってアロンソが来たとして、仮にアロンソが最初の半年や1年で失敗したら、また『解任して誰か別の監督を呼べ』と言うつもりか？ 私は監督が誰であれ常に支持する。彼らは成功を収めたからこそ、優れた監督だからこそこのクラブに来ているのだから、時間を与えるべきだ。 ユルゲン・クロップが就任した当初は首位と20ポイント差もあったが、我々は彼を見捨てなかった。だから、シャビもいつか素晴らしい監督になると思うが、今はアルネ・スロットに残ってほしい。」