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「もしシャビ・アロンソが就任後6ヶ月で失敗したら？」――リヴァプールは、アーネ・スロット監督の解任を求める声に警戒。それが実現すれば、お馴染みの顔がアンフィールドに戻ってくる可能性も
アロンソ、アンフィールド復帰が濃厚
一連の不振によりスロットへのプレッシャーが高まる中、アンフィールドには依然としてアロンソの影が重くのしかかっている。元リヴァプールのMFはレアル・マドリードを退団後、現在は無所属となっており、多くのファンが彼の感動的な復帰を望んでいる。しかし、リヴァプールのレジェンドであるバーンズは、ベルナベウを去ったばかりであることを挙げ、このスペイン人監督が本当にこの職に適任なのか疑問を呈している。
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「気まぐれな」解雇文化のリスク
「まあ、シャビはリヴァプールで愛されている選手だから、そんな声が高まるのは理解できるよ」とバーンズは『リヴァプール・エコー』紙に語った。「でも、彼はレアル・マドリードで失敗しなかったか？ 実際に成功した監督だったのか？ もちろん、誤解しないでほしい。シャビは素晴らしい選手だし、良い仕事をしたと思う。でも、彼は失敗したからレアル・マドリードに解任されたんじゃないか？ それが彼を解任した理由だ。 もちろん、元選手への声が高まるのは私たちも好ましいことだ。以前、スティーブン・ジェラードの名前も挙がっていた。だからファンの気持ちは理解できる。だが、ファンとはそういうものだ。彼らはとても気まぐれなんだ。」
バーンズは、スロットをアロンソに交代させれば、クラブに不安定な状況の連鎖を生み出すだけだと考えている。彼は、スロットがデビューシーズンでプレミアリーグ優勝を果たした功績は、不満を抱くファン層から現在受けている評価よりも、はるかに高い評価を受けるべきだと主張した。
「アーネ・スロット監督の下でリーグ優勝を果たしたのに、突然彼を解任したいなんて言うのか？」とバーンズは付け加えた。「もし彼が去ってアロンソが来たとして、仮にアロンソが最初の半年や1年で失敗したら、また『解任して誰か別の監督を呼べ』と言うつもりか？ 私は監督が誰であれ常に支持する。彼らは成功を収めたからこそ、優れた監督だからこそこのクラブに来ているのだから、時間を与えるべきだ。 ユルゲン・クロップが就任した当初は首位と20ポイント差もあったが、我々は彼を見捨てなかった。だから、シャビもいつか素晴らしい監督になると思うが、今はアルネ・スロットに残ってほしい。」
シティの惨敗を受け、批判が高まっている
マンチェスター・シティに0-4で惨敗し、FAカップから敗退したことを受け、監督交代を求める声は最高潮に達した。その試合内容は、クラブの代名詞とも言える激しいプレーが欠けていた。この敗北により、シーズンが重大な局面を迎える中、スロット監督は自身の座を守るために苦闘を強いられている。
統計的に見れば、リヴァプールは全大会通算15敗を喫しており、近年の記憶に残る最悪のシーズンの一つを過ごしている。しかしバーンズ氏にとって、責任の所在は監督の戦術よりも、大規模な選手層の入れ替えにある。彼は次のように述べた。「我々は多くの選手を獲得した。彼らは個人としては皆優秀な選手だ。我々は適切な組み合わせを見つけようとしている。 適切なプレースタイルを見つけようとしている。トップチームに5、6人の選手を補強すれば、時間がかかるものだ。新しいプレースタイルを模索中だが、我々がうまくプレーしている時は、本当に素晴らしいプレーを見せている。必要なのは、その安定感だけだ。」
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スロットの将来を左右する重要な一週間
パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦という大一番を目前に控え、このオランダ人監督には失敗の余地がほとんどないことを自覚している。パルク・デ・プランスでの一戦は、軌道から外れてしまった今シーズンを挽回する、おそらく最後のチャンスとなるだろう。今のところ、アロンソ監督の就任を求める声が高まる中、バーンズのようなレジェンドたちからの支持こそが、スロット監督にとって最大の盾となっている。