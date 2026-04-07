もしかすると破格の移籍金で：トップタレントのカン・ウズンは、アルベルト・リエラ監督のせいでアイントラハト・フランクフルトを去るのか？

とりわけ、日曜日の夜に行われた1.FCケルン戦での2-2の引き分けに続く、公の場での叱責が、ウズンを激怒させたようだ。その試合でリエラ監督は、試合全体を通してこのプレイメーカーをベンチに留め置き、試合後には叱責を加えた。

「彼はボールを持っている時と持っていない時の役割を分かっている。それをチームのために、私ではなくチームのために発揮してくれれば、彼は出場するだろう」とスペイン人監督は批判し、ウズンに対し、チームに貢献する姿勢が足りないことを間接的に非難した。「出場しなかった選手がいるのは、ボールを持っている時は素晴らしいが、持っていない時はそうではないからだ。アルバートのもとでは、そんな選手には出場させない。その点は非常に明確だ。 私が求めているのは、オールラウンドな選手だ。彼らは両方の役割を果たさなければならない」とリエラは語った。