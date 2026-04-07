『Bild』紙の情報によると、SGEの監督は、今度の移籍期間中にクラブを去る可能性のあるこの20歳の選手の決断において、大きな役割を果たしているという。
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もしかすると破格の移籍金で：トップタレントのカン・ウズンは、アルベルト・リエラ監督のせいでアイントラハト・フランクフルトを去るのか？
とりわけ、日曜日の夜に行われた1.FCケルン戦での2-2の引き分けに続く、公の場での叱責が、ウズンを激怒させたようだ。その試合でリエラ監督は、試合全体を通してこのプレイメーカーをベンチに留め置き、試合後には叱責を加えた。
「彼はボールを持っている時と持っていない時の役割を分かっている。それをチームのために、私ではなくチームのために発揮してくれれば、彼は出場するだろう」とスペイン人監督は批判し、ウズンに対し、チームに貢献する姿勢が足りないことを間接的に非難した。「出場しなかった選手がいるのは、ボールを持っている時は素晴らしいが、持っていない時はそうではないからだ。アルバートのもとでは、そんな選手には出場させない。その点は非常に明確だ。 私が求めているのは、オールラウンドな選手だ。彼らは両方の役割を果たさなければならない」とリエラは語った。
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ウズンは今シーズン、すでに何度か負傷している
数週間前、SGEの監督はすでにウズンを公の場で厳しく批判していた。スペイン人監督の目には、このドイツ系トルコ人選手は特にボールへの対応が不十分に見えていた。「私はカンにこう言った。『君とユネス（エブヌタリブ；編集部注）は、まるで別のチームの選手のように見える』と。彼らはまだ、我々のプレースタイルを理解できていないからだ」
ウズンは、ブンデスリーガ開幕5試合で5ゴール3アシストを記録する素晴らしいスタートを切ったものの、11月に筋肉の怪我を負い、その直後の1月にはさらに太ももの怪我を負い、数週間の離脱を余儀なくされた。
3月末、1. FSVマインツ05戦で、リェイラ監督が終盤に彼を投入し、ついに復帰を果たした。今シーズン、全大会通算22試合に出場したこの20歳の選手は、8ゴール5アシストを記録している。
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ウズンは今夏にもSGEを去るのか？
『Bild』紙の情報によると、ウズンはシーズン終了後に、SGE（フランクフルト）に残留するか、移籍先を探すかについて決断を下す意向だという。複数の欧州トップクラブがこの状況を注視しており、特にACミランからは具体的な関心が寄せられているようだ。
一時はこの攻撃的選手に対して8000万ユーロの移籍金が提示されていたが、フランクフルト側は今夏、それよりはるかに低い金額でも納得する見込みだ。ウズンはすでに4000万～4500万ユーロで獲得可能となっている。
カン・ウズン：2025/26シーズンの成績
コンテスト
試合
ゴール
アシスト
ブンデスリーガ
15
6
4
チャンピオンズリーグ
5
2
0
DFBカップ
2
0
1