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「もう12歳じゃない」―アーネ・スロット監督は、リヴァプールサポーターからのブーイングと去就報道について「退任は考えたことがない」と語った。
プレッシャーにさらされるアンフィールド
スロット監督は、タイトル防衛失敗で高まるプレッシャーに言及した。サポーターからは失望の声が上がっているが、クラブはチャンピオンズリーグ出場権目前だ。チームは金曜夜のアストン・ヴィラ戦に集中しており、勝利すれば来季の欧州トップリーグ復帰が確定する。
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大義への献身
辞めることを考えたかと問われたスロットは、アンフィールドでのプロジェクトを続けたいと強調した。「一度も辞めると思わなかった。来シーズンは今より良くなると信じているからだ。
今シーズンも多くの目標があった。2ヶ月前、パリ・サンジェルマンとマンチェスター・シティに敗れ、タイトルを逃したのは初めてだ。それでもチャンピオンズリーグ出場権という「勝利」は狙える。
「キャリアでタイトルを争えないのは初めてだ。一度だけ獲れなかった年があるが、今年は2年目になる。少し新鮮な感覚だ」
喧騒の中の成熟
批判について問われたスロットは、年齢と経験の長さを挙げた。彼は「自分は何歳だったかな？ 47歳か。もう12歳じゃない」と笑った。 16歳からプロサッカー選手としてプレーし、今のレベルとは違っても、人々に「素晴らしい」と思われたり、嫌われたりすることに慣れている。
監督も同じだ。肯定的な批判も否定的な批判も慣れている。それにうまく対処できなければ、このようなクラブには来られない。私も今シーズン、そのことを学んだ。自分は批判にかなりうまく対処できると分かっている。振る舞いは変えない。冷静に、やりたいことを実行する。
来季もリヴァプールの監督を務めると確信している。第一に私はクラブと契約を結んでいる。第二に現在行われている話し合いの内容からもそれは明確だ。
「今シーズンは昨季ほど良くなかった。他の年と比べればまた違うかもしれないが、結果が出なければ批判は当然だ」
- AFP
チャンピオンズリーグ決勝への最終盤
リヴァプールはヴィラ・パークへ向かう。ハムストリングを負傷したモハメド・サラーは復帰の見込みだが、先発は難しい。イブラヒマ・コナテは出場可能。アリソンと胃腸炎で抗生物質を服用中のフロリアン・ヴィルツは状態が不透明だ。 さらにリヴァプールは今夏、ハーヴェイ・エリオットの復帰も予定している。彼はウナイ・エメリ監督の下での厳しいレンタル期間を経て、アストン・ヴィラへの完全移籍に至らなかった。