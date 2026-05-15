批判について問われたスロットは、年齢と経験の長さを挙げた。彼は「自分は何歳だったかな？ 47歳か。もう12歳じゃない」と笑った。 16歳からプロサッカー選手としてプレーし、今のレベルとは違っても、人々に「素晴らしい」と思われたり、嫌われたりすることに慣れている。

監督も同じだ。肯定的な批判も否定的な批判も慣れている。それにうまく対処できなければ、このようなクラブには来られない。私も今シーズン、そのことを学んだ。自分は批判にかなりうまく対処できると分かっている。振る舞いは変えない。冷静に、やりたいことを実行する。

来季もリヴァプールの監督を務めると確信している。第一に私はクラブと契約を結んでいる。第二に現在行われている話し合いの内容からもそれは明確だ。

「今シーズンは昨季ほど良くなかった。他の年と比べればまた違うかもしれないが、結果が出なければ批判は当然だ」