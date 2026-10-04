AFP
翻訳者：
「もう1試合プレーするエネルギーがある」 ボカ・ジュニアーズの若手レオネル・フロレスが、クラブと代表のためにこなした驚異の24時間マラソンを明かす
10代選手が過酷な二重の務めを終える
フロレスは、24時間足らずの間にボカとアルゼンチン代表でプレーし、南米サッカー史にその名を刻んだ。水曜夜のボリビア戦でA代表デビューを果たした19歳のウインガーは、金曜夜にラ・ボンボネーラで行われたウニオン・デ・サンタフェ戦でボカの決勝点となる2得点を記録。その後、実質的な回復時間がほとんどないまま、すぐにリオネル・スカローニ監督のチームに再合流し、土曜夜にエスタディオ・モヌメンタルで行われたブルキナファソ戦の7-0圧勝にも出場した。
- Getty Images Sport
フローレス、疲労への懸念を一蹴
最新の試合出場を受け、フローレスはフィジカル面の消耗に関する残る懸念を一蹴した。『TyC Sports』が伝えたコメントの中で、このウインガーは「僕は19歳だし、大したことじゃない。できるならもう1試合プレーするエネルギーもあるし、それにプレーするのが大好きなんだ。長く休むより、その方がいい」と語った。
連日の出場という慌ただしい経験について問われると、この若手はさらにこう付け加えた。「もちろんクレイジーだよ。昨日プレーして、今日もプレーした。僕は19歳だし、大したことじゃない。事前に話し合われていたわけではない。でも、どれだけ僕をプレーさせたいか、起用されるかどうかに関係なく、ここにいられるだけで幸せだ」
新進気鋭のウインガーがまばゆいポテンシャルを披露
フローレスは、ラ・ボンボネーラでの電光石火の2得点でボカの無敗記録を16試合に伸ばし、ロドルフォ・アルアバレーナ率いるチームをトルネオ・クラウスーラのゾーンAで2位に押し上げた勢いそのままに、代表キャンプ入りした。
ブルキナファソ戦ではハーフタイムにジャンルカ・プレスティアーニと交代してもその鋭さを維持し、この10代の選手は左サイドで守備陣を翻弄し、最後の2得点の演出にも貢献した。その恐れを知らぬプレーぶりは、年齢をはるかに超える成熟ぶりを強く印象づけ、クラブと代表の両方で大舞台の重責を担えることを証明した。
- Getty Images Sport
過密日程が台頭する有望株を試す
アルゼンチンは10月のインターナショナルウインドーを、10月6日火曜日にモヌメンタルで行われるベナンとの記念すべき親善試合で締めくくる。これはメッシの代表チームでの別れの一戦となる。フローレスは、国内戦線に戻る前に、その象徴的なキャプテンと同じピッチに立つことで夢のような1週間を締めくくろうとしている。その後はボカに再合流し、国内での戦いに臨む。ボカのトルネオ・クラウスーラ決勝トーナメント進出争いと代表活動の両立は、このティーンエイジャーが急速な成長を続ける中で、そのフィジカル面の強さを試すことになる。
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