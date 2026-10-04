最新の試合出場を受け、フローレスはフィジカル面の消耗に関する残る懸念を一蹴した。『TyC Sports』が伝えたコメントの中で、このウインガーは「僕は19歳だし、大したことじゃない。できるならもう1試合プレーするエネルギーもあるし、それにプレーするのが大好きなんだ。長く休むより、その方がいい」と語った。

連日の出場という慌ただしい経験について問われると、この若手はさらにこう付け加えた。「もちろんクレイジーだよ。昨日プレーして、今日もプレーした。僕は19歳だし、大したことじゃない。事前に話し合われていたわけではない。でも、どれだけ僕をプレーさせたいか、起用されるかどうかに関係なく、ここにいられるだけで幸せだ」