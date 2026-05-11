Getty
翻訳者：
「もう1人選手が必要だ」。トニー・ドリゴが現状維持を戒める中、リーズは重要ポジションの補強に注力すると見られる。
リーズ、2026-27シーズンもプレミアリーグ残留決定。
チャンピオンシップ優勝後、クラブは実績ある高価な選手ではなく、潜在能力のある若手を獲得する方針を採用し、大型補強は回避された。このアプローチは成功した。
ダニエル・ファーケ監督は残り3試合でチームを降格圏から脱出させ、懐疑論を吹き飛ばした。降格の不安が消えたことで、2026-27シーズンに向けた本格計画の策定が始まる。
- Getty
カルバート＝ルーウィンとンメチャが最前線を牽引している
ウェスト・ヨークシャーのクラブに追加資金が投入され、補強予算の締め付けがやや緩和される見込みだ。最優先事項は攻撃力の強化だ。
フリーで加入したドミニク・カルバート＝ルーウィンは13得点を挙げ、イングランド代表にも復帰した。
マンチェスター・シティ下部組織出身のルーカス・ンメチャもDCLの代役として機能しているが、実績あるもう1人の「No.9」を加えれば戦力層が厚くなり、来季の飛躍が期待できる。
リーズは次の移籍市場でストライカーをもう1人獲得するのだろうか？
得点源の補強について問われた元リーズDFドリゴ（リーグ優勝経験あり）は、ウィリアム・ヒル・ニュース提供のGOAL独占取材でこう語った。「そう思う。今のリーズは、ただ向上し続けるしかない。現状維持ではダメだ。
ドミニク・カルバート＝ルーウィンとルーカス・ンメチャはフリー移籍で加入し、どちらもよくやっている。それでも主力を1、2人欠くとチームは弱くなる。そんなことは許されない。ビッグクラブには多くの選択肢がある。
1月の移籍市場ではヨルゲン・ストランド・ラーセンの獲得を試み、クラブの野心を示した。そのポジションには別の選手が必要で、ジョエル・ピローがもう一人のストライカーだが、今シーズンの出場時間に満足しているかは不明だ。
どのポジションも強化の可能性が検討されるはずだ。上昇中のクラブでは当然のことだ。競争が必要だからだ。チームは多くの面でレベルアップが必要だ。どこから手を付けるか？ いくつかポジションがあるが、ストライカーはその一つだ。」
- Getty Images Sport
エランド・ロードで、将来への堅い攻撃の土台
ニューカッスルは今季、欧州カップ戦出場圏内のプレミアリーグ上位9チーム以外ではリーズより多く得点を挙げた唯一のチームだ。これはリーズが攻撃の基盤を確立している証拠である。
カルバート＝ルーウィンやンメチャの代役は必要で、クラブも認識している。強豪は3～4人の信頼できるストライカーを抱えており、この問題は早急に解決されるはずだ。
2026年のワールドカップは世界的なショーケースとなり、より広範な市場を精査する機会をもたらす。8月に始まる次のプレミアリーグシーズンまでには、ファルケ監督が新戦力を準備し、必要に応じて最前線を率いると期待される。