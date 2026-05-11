「もう1人選手が必要だ」。トニー・ドリゴが現状維持を戒める中、リーズは重要ポジションの補強に注力すると見られる。

得点源の補強について問われた元リーズDFドリゴ（リーグ優勝経験あり）は、ウィリアム・ヒル・ニュース提供のGOAL独占取材でこう語った。「そう思う。今のリーズは、ただ向上し続けるしかない。現状維持ではダメだ。

ドミニク・カルバート＝ルーウィンとルーカス・ンメチャはフリー移籍で加入し、どちらもよくやっている。それでも主力を1、2人欠くとチームは弱くなる。そんなことは許されない。ビッグクラブには多くの選択肢がある。

1月の移籍市場ではヨルゲン・ストランド・ラーセンの獲得を試み、クラブの野心を示した。そのポジションには別の選手が必要で、ジョエル・ピローがもう一人のストライカーだが、今シーズンの出場時間に満足しているかは不明だ。

どのポジションも強化の可能性が検討されるはずだ。上昇中のクラブでは当然のことだ。競争が必要だからだ。チームは多くの面でレベルアップが必要だ。どこから手を付けるか？ いくつかポジションがあるが、ストライカーはその一つだ。」