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Leeds goal 20250-26 Brenden Aaronson Dominic Calvert-Lewin Jayden BogleGetty
Chris Burton

翻訳者：

「もう1人選手が必要だ」。トニー・ドリゴが現状維持を戒める中、リーズは重要ポジションの補強に注力すると見られる。

リーズ
ドミニク・カルバート＝ルーウィン
プレミアリーグ
ダニエル・ファルケ
ルーカス・ヌメチャ

トニー・ドリゴ氏はGOALの取材に、リーズが2026年夏に新ストライカーを獲得する可能性が高いと説明し、「現状維持は危険」と警鐘を鳴らした。昇格後に適切な補強を行い、来季もエランド・ロードでトップリーグの試合が開催される見込みだが、 still key positions では追加補強が求められている。

  • リーズ、2026-27シーズンもプレミアリーグ残留決定。

    チャンピオンシップ優勝後、クラブは実績ある高価な選手ではなく、潜在能力のある若手を獲得する方針を採用し、大型補強は回避された。このアプローチは成功した。

    ダニエル・ファーケ監督は残り3試合でチームを降格圏から脱出させ、懐疑論を吹き飛ばした。降格の不安が消えたことで、2026-27シーズンに向けた本格計画の策定が始まる。

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  • Dominic Calvert-Lewin Leeds 2025-26Getty

    カルバート＝ルーウィンとンメチャが最前線を牽引している

    ウェスト・ヨークシャーのクラブに追加資金が投入され、補強予算の締め付けがやや緩和される見込みだ。最優先事項は攻撃力の強化だ。

    フリーで加入したドミニク・カルバート＝ルーウィンは13得点を挙げ、イングランド代表にも復帰した。

    マンチェスター・シティ下部組織出身のルーカス・ンメチャもDCLの代役として機能しているが、実績あるもう1人の「No.9」を加えれば戦力層が厚くなり、来季の飛躍が期待できる。

  • リーズは次の移籍市場でストライカーをもう1人獲得するのだろうか？

    得点源の補強について問われた元リーズDFドリゴ（リーグ優勝経験あり）は、ウィリアム・ヒル・ニュース提供のGOAL独占取材でこう語った。「そう思う。今のリーズは、ただ向上し続けるしかない。現状維持ではダメだ。

    ドミニク・カルバート＝ルーウィンとルーカス・ンメチャはフリー移籍で加入し、どちらもよくやっている。それでも主力を1、2人欠くとチームは弱くなる。そんなことは許されない。ビッグクラブには多くの選択肢がある。

    1月の移籍市場ではヨルゲン・ストランド・ラーセンの獲得を試み、クラブの野心を示した。そのポジションには別の選手が必要で、ジョエル・ピローがもう一人のストライカーだが、今シーズンの出場時間に満足しているかは不明だ。

    どのポジションも強化の可能性が検討されるはずだ。上昇中のクラブでは当然のことだ。競争が必要だからだ。チームは多くの面でレベルアップが必要だ。どこから手を付けるか？ いくつかポジションがあるが、ストライカーはその一つだ。」

  • Derby County v Leeds United - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    エランド・ロードで、将来への堅い攻撃の土台

    ニューカッスルは今季、欧州カップ戦出場圏内のプレミアリーグ上位9チーム以外ではリーズより多く得点を挙げた唯一のチームだ。これはリーズが攻撃の基盤を確立している証拠である。

    カルバート＝ルーウィンやンメチャの代役は必要で、クラブも認識している。強豪は3～4人の信頼できるストライカーを抱えており、この問題は早急に解決されるはずだ。

    2026年のワールドカップは世界的なショーケースとなり、より広範な市場を精査する機会をもたらす。8月に始まる次のプレミアリーグシーズンまでには、ファルケ監督が新戦力を準備し、必要に応じて最前線を率いると期待される。

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