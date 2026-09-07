ウォルヴァーハンプトンは、ブルキナファソ代表のトラオレを獲得し、攻撃陣の選択肢を大幅に強化した。31歳のウインガーはモリニューで1年契約にサインし、オランダの名門アヤックスでの2度目の在籍後に所属したサンダーランドでのプレーを経て、イングランドサッカー界に復帰することになった。トラオレは10年にわたるプロキャリアの中で、これまで欧州の有力クラブのいくつかでプレーしており、チャンピオンシップに豊富なトップレベルの経験をもたらす。

この移籍はウルヴスにとって戦略的な補強となる。前線に厚みと実績あるクオリティーを加えようとしているためだ。トラオレはウェスト・ミッドランズにもなじみがあり、アストン・ヴィラでは4シーズンを過ごし、62試合以上に出場して10ゴールを記録した。