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「もう1つの選択肢」 ウォルヴァーハンプトンがチェルシーとアストン・ヴィラの元ウインガー、ベルトラン・トラオレの獲得を完了
トラオレがミッドランズに戻る
ウォルヴァーハンプトンは、ブルキナファソ代表のトラオレを獲得し、攻撃陣の選択肢を大幅に強化した。31歳のウインガーはモリニューで1年契約にサインし、オランダの名門アヤックスでの2度目の在籍後に所属したサンダーランドでのプレーを経て、イングランドサッカー界に復帰することになった。トラオレは10年にわたるプロキャリアの中で、これまで欧州の有力クラブのいくつかでプレーしており、チャンピオンシップに豊富なトップレベルの経験をもたらす。
この移籍はウルヴスにとって戦略的な補強となる。前線に厚みと実績あるクオリティーを加えようとしているためだ。トラオレはウェスト・ミッドランズにもなじみがあり、アストン・ヴィラでは4シーズンを過ごし、62試合以上に出場して10ゴールを記録した。
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ペイショト、新たな攻撃の脅威を称賛
セサル・ペイショト監督は、経験豊富なサイドアタッカーの獲得に喜びを示し、トラオレが自身の戦術プランにおける明確な穴を埋める存在だと強調した。クラブの公式ウェブサイトで語ったペイショト監督は、元チェルシーの有望株を最優先の補強ターゲットとした理由として、その具体的な特長を挙げている。
ペイショト監督は新戦力がもたらすものについて詳しく説明し、次のように述べた。「我々が求めていたポジションであり、彼はチームを向上させる良い選手だ。新たな選択肢が増える。彼はこのポジションで私が求める適切な特長を備えている。1対1に強く、フィジカルがあり、左利きで得点もアシストもでき、スペースを突く攻撃のスピードもある。彼はこれまで1人で調整してきたので、コンディションを整えるには時間が必要だし、我々のプレーの考え方を理解するにも時間が必要だが、プレミアリーグ昇格を目指して戦う上で助けになる、もう1つの選択肢だ」
流浪の名将として数々の栄冠を手にしたキャリア
トラオレがモリニューへの道を歩むまでには、注目を集める移籍と国際舞台での評価があった。18歳でチェルシーに加入した後、フィテッセ・アーネムとアヤックスでエールディヴィジを経験し、最終的には後者のヨーロッパリーグ決勝進出に貢献した。その後はリヨンでリーグ・アンでの3年間を成功裏に過ごし、これを受けてアストン・ヴィラが2020年に移籍金1700万ポンドを投じて獲得した。
国際舞台では、トラオレは現在もブルキナファソ代表の中心的存在であり、これまでに91試合に出場。最近ではアフリカネイションズカップで母国のキャプテンも務めた。このリーダーシップと代表での実績は、ウォルヴァーハンプトンのロッカールームでも重要なものになると見込まれている。
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チャンピオンシップの過酷な戦いに向けた層の強化
トラオレの加入は、ウルヴスがチャンピオンシップの厳しさを軽く見ていないことを明確に示している。2017-18シーズンにチャンピオンシップ優勝を果たし、その後プレミアリーグで8年間を過ごした末、昨季に降格したウルヴスは、開幕5試合で2勝2分け1敗、勝ち点8で現在9位につけている。
リーグの厳しさについて振り返り、ペイショトは「日曜日に見たように［バーミンガム戦の2-2の引き分け］、チャンピオンシップは非常にタフだ。だからこそ、試合をマネジメントするために各ポジションに2人の選手が必要になる」と付け加えた。
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