ワールドカップでの悔しい結果を受け、心の傷が癒えるには時間がかかると見られている。とはいえ、アルビセレステは国際舞台で高い水準を維持し続けてきた。彼は次のように続けた。「私たちが経験したことを乗り越えるには、長い時間がかかるだろう。重要な成果を挙げたとはいえ、ワールドカップの決勝で敗れたことは、またしてもあと一歩のところまで迫っていただけに、長い間心に残るだろう。

「それでも、長く高いレベルを保てたことは誇りに思うべきだ。決勝で負けたとはいえ、ファンは私たちを代表として誇りに思ってくれた。その点は嬉しく思う。」

リオネル・スカローニ監督とキャプテンリオネル・メッシの去就が不透明な中、元ローマの選手は代表チームが岐路に立たされていると語り、「多くの人にとって、続けるか否かを決めることになるだろう。

「素晴らしいサイクルだった。このレベルを保ち、チームを維持するのは難しい。慎重に話し合い、冷静に判断する必要がある」

代表での自分の将来については「今は分からない。まず状況を消化し、よく考えて、慌てず話し合う必要がある」と語った。