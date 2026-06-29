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「もう限界だ」――カイ・ハヴェルツは、パラグアイ戦を前に、ゲイリー・リネカーの「ドイツは史上最も弱い」という発言に反論した。
ライネカーの評価が議論を呼んでいる
ドイツ代表にはいつも高い期待がかかる。しかしリネカーは『レキップ』紙のインタビューで、今回のチームは「最も弱い部類」だと断じた。 さらにリネカーは、ドイツが16強でフランスと対戦した場合、「レ・ブルー」は「何の問題もなく」準々決勝に進むだろうと述べた。
この発言は、4度の世界王者・ドイツにとって微妙な時期に飛び出した。グループEを首位通過したものの、最終戦でエクアドルに2-1で敗れ、国内外から厳しい批判を受けている。守備のミスが目立ったこの試合を受け、専門家たちはナゲルスマン率いるチームにトーナメント後半で必要な戦術的規律があるかを疑問視している。
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ハーヴェルツ、ナーゲルスマン監督の選手起用を擁護
パラグアイとのラウンド・オブ・32を前にした記者会見で、ハーヴェルツは外部からの雑音を即座に一蹴した。「誰もが意見を持つ権利がある。私は気にも留めていなかった」と27歳の選手は述べた。「大会では多くの人が話題にするが、チーム内では誰も気にしていないと思う」
アーセナル所属のストライカーは、チームが自国のサポーターやメディアの批判には慣れていると指摘。「自国にはすでに多くの『専門家』がいる。他国まで口出しし始めたら、いつか『もういい加減に』と思うだろう」と語り、こう強調した。「外から批判するのは簡単だ。だが、正直、全く気にしていない」
伝説的な人物たちがさらにプレッシャーを強めている
批判しているのはラインカーのような海外評論家だけではない。ドイツ代表のレジェンド、トニ・クロースも、特に試合がフィジカル展開になったときに「粘り強い」姿勢を維持できないチームの欠点を率直に指摘している。エクアドル戦敗戦後、クロースは「このチームはフィジカルなチームではなく、攻撃がうまくいかないときに粘り強く結果を出し続ける能力に欠けている」と警告した。
創造性の源であるジャマル・ムシアラとフロリアン・ヴィルツのパフォーマンスも安定しない。キュラソーを7－1で下した試合では輝いたが、エクアドルのアグレッシブな戦術前には封じられた。この調子の波は、過去の世代のような精神的な強さや粘り強さが欠けていると主張するライネカーら批判者に格好の材料を与えている。
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注目はパラグアイ戦へ
ドイツの当面目標はパラグアイに勝ち、批判を封じ、ベスト16で2018年優勝国かつ2022年準優勝国と対戦することだ。専門家はドイツの優勝候補としての地位を議論するが、選手たちはプレーで結果を示すつもりだ。 近況は振るわないものの期待は高く、ハーヴェルツらチームメイトは勝ち進むことでしか「最弱」論を覆せないことを理解している。