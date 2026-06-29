「もう限界だ」――カイ・ハヴェルツは、パラグアイ戦を前に、ゲイリー・リネカーの「ドイツは史上最も弱い」という発言に反論した。

批判しているのはラインカーのような海外評論家だけではない。ドイツ代表のレジェンド、トニ・クロースも、特に試合がフィジカル展開になったときに「粘り強い」姿勢を維持できないチームの欠点を率直に指摘している。エクアドル戦敗戦後、クロースは「このチームはフィジカルなチームではなく、攻撃がうまくいかないときに粘り強く結果を出し続ける能力に欠けている」と警告した。

創造性の源であるジャマル・ムシアラとフロリアン・ヴィルツのパフォーマンスも安定しない。キュラソーを7－1で下した試合では輝いたが、エクアドルのアグレッシブな戦術前には封じられた。この調子の波は、過去の世代のような精神的な強さや粘り強さが欠けていると主張するライネカーら批判者に格好の材料を与えている。