イングランド代表の主力選手たちの復帰を巡っては楽観論もあるものの、最終ラインの負傷者問題は依然としてアルテタにとって大きな頭痛の種となっている。ユリエン・ティンバーはワールドカップ直前に鼠径部を負傷して以降、依然として起用可能な状態にはなく、ウィリアン・サリバとともに長期離脱者リストに入っている。ティンバーの復帰時期について最新情報を求められたアルテタは、次のように改めて語った。「いや、私は今後数週間のうちだと言った。彼はまだグループ練習には参加していない」

守備陣の選手層の薄さを受け、クラブは移籍市場に立ち返らざるを得なくなっている。アーセナルは選択肢を増やすため、アストン・ヴィラのエズリ・コンサ獲得で5100万ポンドの契約に合意したと報じられている。アルテタはこのイングランド代表DFへの動きについて直接質問を受けたが、具体的な名前については慎重な姿勢を崩さなかった一方で、9月1日の期限までに解決策を見つけるためクラブが懸命に動いていることは認めた。

「そうだね。我々は本当に市場で積極的に動いている。数日前にもその話はしたと思う」とアーセナル指揮官は付け加えた。「目標はスカッドを改善することだ。

「最終ラインには非常に具体的な問題がある。特にウィロ（サリバ）の長期離脱、そしてさらにもう1人DFを欠いているという事実がある。それは明らかだ。だからそのエリアを補強しようとしている。準備が整えば、何らかの発表をすることになる」