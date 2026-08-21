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もう負傷？！ ミケル・アルテタ監督、アーセナル対コヴェントリー戦を前にブルーノ・ギマランイスの不安をあおる最新情報を明かす
ギマランイス、コヴェントリー戦は出場が微妙に
アーセナルのサポーターにシーズン序盤から不安が広がっている。アルテタ監督が、今夏加入したギマランイスについて、金曜日に行われるコヴェントリーとのプレミアリーグ開幕戦の出場が極めて微妙だと明かしたためだ。このブラジル代表は、先週日曜日に行われたマンチェスター・シティ戦でのコミュニティ・シールド3-0勝利で北ロンドンの名門で競技デビューを飾ったが、打撲を負って途中交代を余儀なくされた。
木曜日の試合前記者会見で、アルテタ監督はニューカッスルの前主将の状態について質問を受けた。スペイン人指揮官は、28歳の出場可否について慎重な姿勢を崩さず、次のように語った。「彼の状態を見ていく。とても順調に回復しているが、あすについては様子を見たい」
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イングランドの2選手に朗報
ギマランイスを巡るニュースには不透明感が漂っていた一方で、ブカヨ・サカとデクラン・ライスの起用可否については、より前向きな兆しがあった。両イングランド代表は2026年ワールドカップでの勝ち上がりを受け、夏季休暇が延長されていたため、チームメートより遅れてソバ・リアルティ・トレーニングセンターに戻ってきた。ただ、ミケル・アルテタ監督は2人のコンディションについてすぐに問題ないことを明かし、「はい、出場に向けた準備はできている」と述べた。
2人の復帰は中盤にとって大きな後押しとなる。とりわけ、ギマランイスを巡る懸念があるだけになおさらだ。ライスとサカは今夏のイングランドの戦いで重要な役割を担っていた。その前には、アーセナルがついに20年以上続いたプレミアリーグ制覇への待望を終わらせた、過密な国内シーズンも戦い抜いていた。
エミレーツで守備陣の危機が続く
イングランド代表の主力選手たちの復帰を巡っては楽観論もあるものの、最終ラインの負傷者問題は依然としてアルテタにとって大きな頭痛の種となっている。ユリエン・ティンバーはワールドカップ直前に鼠径部を負傷して以降、依然として起用可能な状態にはなく、ウィリアン・サリバとともに長期離脱者リストに入っている。ティンバーの復帰時期について最新情報を求められたアルテタは、次のように改めて語った。「いや、私は今後数週間のうちだと言った。彼はまだグループ練習には参加していない」
守備陣の選手層の薄さを受け、クラブは移籍市場に立ち返らざるを得なくなっている。アーセナルは選択肢を増やすため、アストン・ヴィラのエズリ・コンサ獲得で5100万ポンドの契約に合意したと報じられている。アルテタはこのイングランド代表DFへの動きについて直接質問を受けたが、具体的な名前については慎重な姿勢を崩さなかった一方で、9月1日の期限までに解決策を見つけるためクラブが懸命に動いていることは認めた。
「そうだね。我々は本当に市場で積極的に動いている。数日前にもその話はしたと思う」とアーセナル指揮官は付け加えた。「目標はスカッドを改善することだ。
「最終ラインには非常に具体的な問題がある。特にウィロ（サリバ）の長期離脱、そしてさらにもう1人DFを欠いているという事実がある。それは明らかだ。だからそのエリアを補強しようとしている。準備が整えば、何らかの発表をすることになる」
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アルテタ、ルイス＝スケリーの残留を認める
最後に、10代の逸材マイルズ・ルイス＝スケリーの今後についてはっきりした見通しが示された。19歳の同選手は今月前半、プレミアリーグのライバルであるチェルシーやマンチェスター・ユナイテッドへの移籍の可能性が取り沙汰され、アルテタ監督の構想における立ち位置にも疑問が投げかけられていた。しかし、指揮官はこの点について明確な姿勢を示し、この若手が夏の移籍市場を過ぎてもエミレーツに残ることを認めた。
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