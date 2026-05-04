残り3試合で1部昇格を決めたシャルケは、来季のチーム作りへ動き出した。

議論の中心にあるのが、40歳のFWジェコ（Dzeko）の去就だ。冬に加入した彼は、チームに大きな変革をもたらした。

ヴェルトインス・アレーナで瞬く間にファンのヒーローとなり、年齢は単なる数字に過ぎないことを証明した。9試合で6得点3アシストを記録し、その存在感を示している。