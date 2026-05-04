Getty Images Sport
翻訳者：
「もう若くはない」――ブンデスリーガ昇格を受け、シャルケ監督がベテランFWの去就について言及するも、エディン・ジェコは未だ決断を下していない
シャルケ、ブンデスリーガ復帰へ準備進む
残り3試合で1部昇格を決めたシャルケは、来季のチーム作りへ動き出した。
議論の中心にあるのが、40歳のFWジェコ（Dzeko）の去就だ。冬に加入した彼は、チームに大きな変革をもたらした。
ヴェルトインス・アレーナで瞬く間にファンのヒーローとなり、年齢は単なる数字に過ぎないことを証明した。9試合で6得点3アシストを記録し、その存在感を示している。
- Getty Images Sport
バウマンがジェコについて語った
シャルケのスポーツディレクター、フランク・バウマン氏がスカイの番組で、このベテランストライカーの現状を報告した。
交渉は継続中だが、来季ブンデスリーガでジェコがトップを務めるかは未決定だと明かした。
「エディンも、自分がチームやクラブに何をもたらし、クラブから何を受け取れるかを理解している」とバウマンは説明した。「彼は意識的に決断しました。プレーし、前向きな経験を積み、シーズンをハイライトで締めくくりたいと望んでいるのです」
年齢とワールドカップの影響
41歳までの現役続行かは、シャルケ首脳陣にとって依然として大きな課題だ。クラブは、ワールドカップに出場するボスニア・ヘルツェゴビナ代表のベテラン選手が体調やキャリア目標を慎重に検討できるよう、必要な時間を与える方針である。
「彼にはワールドカップが控えており、若くないことも理解している。シーズン後に話し合うことで合意しており、期限は設けない」とバウマンは語った。
また、大会日程の都合上、彼はシーズン初日の練習に参加できないため、クラブには判断の余裕があると強調した。
- AFP
金より献身
金銭はジェコの決断の理由ではない。バウマンは、彼の誠実さとエンブレムのためにプレーしたいという意欲を称賛した。報道によると、このストライカーはシャルケがブンデスリーガに復帰できるよう、欧州のトップクラブからの巨額オファーを断ったという。
「重要なのは、彼が冬の移籍市場の時と同様に、信念に基づいて決断した点だ」とバウマンは語った。「例えばパリからのオファーなど、より好条件のオファーを断り、ゲルゼンキルヒェンで低額報酬でプレーすることを選んだ。それにもまた、ある種の魅力があるようだ」