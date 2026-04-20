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「もう自分の手には負えない」――ドミニク・ソボシュライ、リヴァプールの契約状況に懸念
レッドスターの契約交渉が難航
ソボスライはアンフィールドでの新契約交渉が停滞していると認めた。ハンガリー代表の彼は2028年まで契約が残っている。チームにとって重要な25歳だが、2025-26シーズンの終盤になっても交渉は思わしくないという。
「実質的な進展はないので、契約について新しいことは言えません」と、日曜のエバートン戦（2-1）後に語った。「多くの試合が残っており、それに集中しています。契約は2028年までなので、毎日ベストを尽くすだけ。様子を見ましょう」
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アンフィールドの将来をめぐる懸念される発言
このMFはクラブと地域への愛を強調しつつ、去就決定権はリヴァプール首脳陣にあると語った。発言からは、選手側の期待とクラブの提示条件に開きがあるか、移行期にある「レッズ」との交渉が滞っているかがうかがえる。
「もちろん長期的にここでプレーしたいが、もはや自分の手には負えない」と語り、責任はクラブ側にあると示唆した。「ここにいるのが大好きだ。ファンも大好きだ。家族も幸せだ。今は完全にリラックスしている。残り5試合を終え、代表戦の合間にしっかり休んでから、今後を見極めるつもりだ」
コップとの関係修復
契約延長が不調に終わり、ソボシュライはファンと対立した。マンチェスター・シティ大敗後にファンと口論となり、肩をすくめる仕草で批判を受けたが、すでに過去の話だ。
ピッチ外の騒動にもかかわらず、彼のパフォーマンスは確かなものだ。今季は全48試合に出場し、12ゴール9アシストを記録。直近のエバートン戦では、100分間の決勝点をヴィルジル・ファン・ダイクに供給し、リヴァプールは6位チェルシーとの7ポイント差を維持した。
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トップ5入りを唯一の目標とする
劇的なマージーサイド・ダービー勝利で士気が上がったリヴァプールは、欧州出場権獲得へ集中している。他の大会では敗退しており、目標はプレミアリーグ5位以内に入り、来季チャンピオンズリーグ出場権を勝ち取ることだ。
ソボスライは「最高の気分だった」と語った。 「昨日はセットプレーの練習をした。ボールを放り込み、ヴァージルとイブ（コナテ）が競り勝つことを願っただけだ。最後の最後にこんな形で勝てるとは、これ以上の喜びはない。チームもファンも喜んでいる。彼らにとってこれがどれほど大きいか分かっている。勝利は雰囲気を変えるが、地に足をつけて努力を続けなければならない」