「もう自分の手には負えない」――ドミニク・ソボシュライ、リヴァプールの契約状況に懸念

ソボスライはアンフィールドでの新契約交渉が停滞していると認めた。ハンガリー代表の彼は2028年まで契約が残っている。チームにとって重要な25歳だが、2025-26シーズンの終盤になっても交渉は思わしくないという。

「実質的な進展はないので、契約について新しいことは言えません」と、日曜のエバートン戦（2-1）後に語った。「多くの試合が残っており、それに集中しています。契約は2028年までなので、毎日ベストを尽くすだけ。様子を見ましょう」