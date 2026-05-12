Getty
翻訳者：
「もう終わりだ！」――ラヒーム・スターリング、フェイエノールト史上「最大の失敗」と烙印を押される
ロッテルダム退団が迫るウインガー
スターリングは、ファン・ペルシー監督の下で定位置を確保できず、今シーズン限りでフェイエノールトを退団する見込みだ。2月の加入以来、リーグ戦での出場時間は349分に留まり、最近はベンチを温めることが増えていた。 練習ではプロとして高いレベルを維持しているが、クラブ首脳は期待外れのパフォーマンスを理由に契約延長を見送ることを決定したと報じられている。
- AFP
スターリングは最大の失敗と評された
元オランダ代表のヤン・エヴェルセ氏は、ロッテルダム在籍中のスターリングについて、身体能力の低下と自信の欠如を痛烈に批判した。同氏は『The Athletic』の取材に「もう終わりだ。見誤りであってほしいが、そうは思えない。 ネットのコメントを見ればわかる。ファンは彼をこき下ろし、『クラブ史上最大の失敗』だと言う。コンディションも整っていない。3、4回スプリントすると、その後20分は姿が見えなくなる。もはや爆発力はない」
失墜
エバース氏は、スピードが落ちたスターリングについて、技術面でも衰えが見えると指摘する。彼は「自分の足に躓き、躊躇し、ミスへの不安から1対1でDFを突破できない。彼には同情する」と語った。
多くの選手には同情しない。彼らがどれほど稼いでいるか知っているからだ。だが彼には同情する。かつては素晴らしい選手だったし、昔のスターリングが目に浮かぶからだ。これは不幸な組み合わせだ。彼の才能と経歴を知りながら同情するしかないなら、もう終わりだ。」
- AFP
ズヴォレでの最後の舞台
フェイエノールトは5月17日（日）、アウェイのPECズヴォレ戦で今季エールディヴィジを締めくくる。この試合がスターリングのラストゲームとなる見込みだ。すでに2位とCL出場権を確保したロッテルダムのチームに残された目標は、誇りを懸けて戦うことだけだ。 キャリアが停滞しているスターリングにとっては、この夏が分岐点となる。ベテランのウインガーは現役生活を続けるため、新天地を探さなければならない。