エバース氏は、スピードが落ちたスターリングについて、技術面でも衰えが見えると指摘する。彼は「自分の足に躓き、躊躇し、ミスへの不安から1対1でDFを突破できない。彼には同情する」と語った。

多くの選手には同情しない。彼らがどれほど稼いでいるか知っているからだ。だが彼には同情する。かつては素晴らしい選手だったし、昔のスターリングが目に浮かぶからだ。これは不幸な組み合わせだ。彼の才能と経歴を知りながら同情するしかないなら、もう終わりだ。」