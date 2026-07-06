(C)Getty Images
翻訳者：
「もう終わりだ」――ブラジル代表歴代最多得点王ネイマールが、最後のワールドカップを涙で終え代表引退を表明。
ニュージャージーでの涙の別れ
ブラジル代表がワールドカップでノルウェーに1-2で敗れベスト16敗退となったことを受け、ネイマールが代表引退を正式に発表した。34歳のネイマールは試合後、ピッチで涙を流しながら「代表でのプレーはもうない」と語った。
試合終了間際にPKで1点を返したものの、ミックスゾーンで代表からの引退を表明した。この敗北で、国際舞台で16年間活躍した彼のキャリアに幕が下ろされた。
- Getty Images
アイコンからの最後の言葉
試合終了のホイッスルが鳴り、ネイマールは代表でのキャリアを振り返った。キャリアの頂点が訪れた場所と同じ場所で幕を閉じた巡り合わせに言及した。集まったメディアの前で代表引退を決意したと語り、敗戦の重圧が表情に表れていた。
「頑張った。本当に頑張った」とネイマールは試合後に語った。「ここメットライフ・スタジアムで始まり、ここですべてが終わった。これで終わりだ」
伝説的キャリアを支えた数字
ネイマールは真の「統計の巨人」として国際舞台を去る。ブラジル代表130試合で80ゴール59アシストを記録し、ペレを超えて同国史上最多得点者となった。この数字は、過去15年間代表の中心だった証だ。
W杯優勝は叶わなかったが、その功績は揺るぎない。代表通算出場数は歴代2位。戦術や世代が替わっても、背番号10として常に攻撃の要だった。
- AFP
セレサオの今後はどうなるのか？
ネイマールの退団により、ブラジルサッカー連盟（CBF）は2010年以来攻撃を象徴してきた彼に代わる選手を探す難題に直面している。2026年5月中旬、カルロ・アンチェロッティ監督との契約を2030年まで延長し、セレソン（ブラジル代表）の指揮を継続することが決定。代表チームは次の国際大会サイクルへ向け、大きな変革期を迎える。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。