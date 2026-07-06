「もう終わりだ」――ブラジル代表歴代最多得点王ネイマールが、最後のワールドカップを涙で終え代表引退を表明。

ブラジル代表がワールドカップでノルウェーに1-2で敗れベスト16敗退となったことを受け、ネイマールが代表引退を正式に発表した。34歳のネイマールは試合後、ピッチで涙を流しながら「代表でのプレーはもうない」と語った。

試合終了間際にPKで1点を返したものの、ミックスゾーンで代表からの引退を表明した。この敗北で、国際舞台で16年間活躍した彼のキャリアに幕が下ろされた。



