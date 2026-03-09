「もう終わりだ」―ディートマー・ハマンがリバプールのスター選手モハメド・サラーを再び容赦なく切り捨て、代役としてマイケル・オリゼの獲得をレッズに要求

ハマンはサラーとリヴァプールのパフォーマンス低下を指摘したが、シーズン終了までに状況が好転する可能性に期待を寄せている。

「全員が苦戦している。モハメド・サラーの問題は、過去10年間に見せた好調さにおいて、単に得点やアシストを量産しただけでなく、他の選手のためのスペースを創出していた点だ。チーム全体がその恩恵を受けていたが、サラーがかつての脅威でなくなった今、それは失われた。ウルブズ戦で11月以来となるリーグ戦初得点を挙げたが」とハマンはBOYLE Sportsに語った。

「モハメド・サラーは一昨年のクリスマス以降、苦戦している。オープンプレーからの得点に苦労しており、この状況は変わっていないし、今後も変わらないだろう。たまにゴールを決めることはあっても、リヴァプールに以前のような影響力を持っているわけではない。残り9～10試合でリヴァプールをトップ5に導くための活躍を期待したいが、彼の全盛期は過ぎ去ったと思う」