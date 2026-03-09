Getty
翻訳者：
「もう終わりだ」―ディートマー・ハマンがリバプールのスター選手モハメド・サラーを再び容赦なく切り捨て、代役としてマイケル・オリゼの獲得をレッズに要求
ゲームシステムも影響を与える
過去10年間、サラーの得点力とチャンスメイク能力は彼の貢献の一部に過ぎず、チームメイトが追加スペースを活用し、リヴァプールの得点機会を生み出す原動力となってきた。しかし、そうした輝かしい瞬間は色あせてしまったようだ。
アルネ・スロットが構築した戦術体系もまた、チームの現在のプレースタイルに寄与している。ストライカーやウインガーが試合を支配できないため、彼らが輝くのは難しい。この支配力こそが前シーズンの彼らの強みであり、攻撃陣がチャンスを創出し、リスクを取ることを容易にしていた。現在のプレースタイルは、守備陣を過度に脆弱な状態に晒している。
- Getty Images Sport
サラーはもはや影響力を発揮していない
ハマンはサラーとリヴァプールのパフォーマンス低下を指摘したが、シーズン終了までに状況が好転する可能性に期待を寄せている。
「全員が苦戦している。モハメド・サラーの問題は、過去10年間に見せた好調さにおいて、単に得点やアシストを量産しただけでなく、他の選手のためのスペースを創出していた点だ。チーム全体がその恩恵を受けていたが、サラーがかつての脅威でなくなった今、それは失われた。ウルブズ戦で11月以来となるリーグ戦初得点を挙げたが」とハマンはBOYLE Sportsに語った。
「モハメド・サラーは一昨年のクリスマス以降、苦戦している。オープンプレーからの得点に苦労しており、この状況は変わっていないし、今後も変わらないだろう。たまにゴールを決めることはあっても、リヴァプールに以前のような影響力を持っているわけではない。残り9～10試合でリヴァプールをトップ5に導くための活躍を期待したいが、彼の全盛期は過ぎ去ったと思う」
サラーに代わるにふさわしい選手
ドイツのレジェンドは、マイケル・オリゼがモハメド・サラーの完璧な後継者だと見ている。バイエルン・ミュンヘンのストライカーは今シーズン、バイエルンで最高の状態を見せている。
「リヴァプールにとってマイケル・オリゼは完璧な補強となる。右サイドでプレーし、内側に切り込むからだ。バイエルン移籍後は素晴らしい活躍を見せている」とハマンは説明した。「ここ数週間は少し目立たなかったが、試合を決めるのは彼だけではない。しかしチャンピオンズリーグ再開を機に、再び最高の姿を見せてくれるだろう」
「彼は素晴らしい選手だ。サラーの後継者として彼以上に完璧な選手は考えられない。バイエルン・ミュンヘンは彼を手放すことに消極的だろう。契約に買い取り条項は含まれていないと思うからだ」
- AFP
UCL出場権獲得の可能性は薄れつつある
今シーズンのリヴァプールのパフォーマンスを見る限り、ハマンはチームがより上位でシーズンを終える可能性について悲観的だ。リヴァプールは現在6位で、4位のアストン・ヴィラに3ポイント差をつけられている。この状況では欧州トップクラスの大会出場権を逃す危険性がある。
「今季は4位でチャンピオンズリーグ出場権を獲得できると思っていた。ウルブズ戦の結果は本当にがっかりだ。今は5位以内に入るために十分な勝ち点を確保する必要がある。5位でも十分だが、大きな疑問符が付くと思う」とハマンは語った。
広告