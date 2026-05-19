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「もう終わりだ！」――アントニオ・コンテ監督が契約残り1年でナポリを退任へ。「他クラブとの合意は一切ない」
ナポリからの衝撃的な退団
コンテ監督のナポリ時代は幕を閉じようとしている。2023-24シーズンを10位で終えたパルテノーペイ再建の任にあったが、マラドーナ・スタジアムでの役割は果たしたと判断した。長期的な安定を期待していたクラブにとっては予期せぬ展開だ。
最終戦を前に、54歳のコンテは関係者に別れを告げている。火曜日には市庁舎でガエターノ・マンフレディ市長と面会した。
同行した市総局長パスクアーレ・グラナータ氏をはじめ、ヴェスヴィオ山の麓でのプロジェクトを支えてくれた市政関係者に公式に別れを告げた。
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退職金なし、制度なし
退団は不和ではなく円満な別れだった。ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、コンテ監督は退職金を受け取らず、他クラブとの契約も結ばずに退団する。これは、たとえ魅力的なポストがあっても一からやり直したいという彼の強い意志を示す。
また、この決断はシーズン終盤の熱気による突発的なものではなく、コンテはかねてから退任を決意しており、クラブ首脳も状況を知っていたという。
これにより、アウレリオ・デ・ラウレンティス会長は後任監督探しを急ぐことになる。コンテの仕事を引き継げる人材が必要だ。
市長による最後の追悼の言葉
市役所訪問時、監督と地元当局者は互いに敬意を示した。マンフレディ市長は以前から監督の手法を支持し、最近はインテル元監督の成功への妥協なき姿勢を称賛した。
市長は最後の会談で「彼は勝者だ。結局、結果がすべてで、ファンは勝利を求める」と語った。
選手やメディアに最後の挨拶をする前に市長を訪ねたことで、コンテはイタリアサッカー界では珍しい制度への敬意を示した。多くの人が予想したより長くは続かなかったが、この旅は外交的に幕を閉じた。
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コンテとナポリの今後はどうなるのか？
「もう終わりだ！」という声がナポリの街に響く。ファンは先の行方を案じる。規律の象徴だったコンテの去就でベンチには大きな空白が残された。
次なる移籍先を決めずに去る決断は、休息を求めるか、自身の高い要求に合うプロジェクトを待つかのどちらかだ。
ナポリの次なる課題は、夏の移籍市場と新監督探しだ。コンテがもたらすはずだった継続性を失った今、クラブは今シーズンの成果を無駄にしないよう、迅速に行動しなければならない。