コンテ監督のナポリ時代は幕を閉じようとしている。2023-24シーズンを10位で終えたパルテノーペイ再建の任にあったが、マラドーナ・スタジアムでの役割は果たしたと判断した。長期的な安定を期待していたクラブにとっては予期せぬ展開だ。

最終戦を前に、54歳のコンテは関係者に別れを告げている。火曜日には市庁舎でガエターノ・マンフレディ市長と面会した。

同行した市総局長パスクアーレ・グラナータ氏をはじめ、ヴェスヴィオ山の麓でのプロジェクトを支えてくれた市政関係者に公式に別れを告げた。