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「『もう終わりだ』と言っていたすべての人たちへ捧げる！」――欧州と国内での3冠を逃してからわずか1年後にセリエAのMVPに輝いたインテルスターが、批判者に反撃した。
ディマルコ、苦戦したシーズンを経て見事な巻き返しを果たす
ディマルコは12ヶ月前、キャリア最悪の時期を過ごした。チャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンに0-5敗北し、無冠に終わったシーズンには厳しい批判を受けた。
しかし2025-26シーズン、彼は18アシスト7得点をマーク。クリスティアン・チブ率いるチームはセリエAとコッパ・イタリアの2冠を達成し、ディマルコはリーグMVPに輝いた。同賞のイタリア人初受賞者となった。
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ディマルコが批判に応える
ディマルコは、前シーズンの失望を経て、今シーズンの成功を予想していなかったと明かした。スカイ・スポーツの取材に、彼は昨季後に受けた「最高レベルでプレーする能力がない」という批判が深く響いたと語った。
「キャリア最高のシーズンだった。困難なスタートだったが、スクデットとコッパ・イタリアの2冠を達成し、MVPも獲得できた。シーズン前は想像できなかった成果だ」と語った。
「この栄光は家族だけでなく、昨年『もう終わりだ』と言った人々にも捧げたい。彼らは『売られるべきだ』『35分しか持たない』『守備ができない』と言った。今でも胸が痛むが、このユニフォームを着てピッチに立つ限り、常に100％以上の力を出し切るとだけ言いたい」
イタリアの歴史に名を刻む
ネラッズーリでのタイトル獲得に加え、ディマルコの個人受賞はイタリアサッカー界で大きな意義を持つ。彼はリーグMVPに選ばれ、現制度で栄誉を手にした初のイタリア人となった。ミラノ生まれのスターにとって、これは言葉にできないほどの節目で、クラブと代表への思いがひとしおだ。
「イタリア人として初めてMVPを取れたことを誇りに思う。自分の国と大好きなチームのためにプレーしているからだ」と彼は語った。「この喜びは言葉では言い表せない。予想外の受賞で、長年の努力が実を結んだ」
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ディマルコはインテルの中核として残留する見通し
インテルは国内での圧倒的な強さをさらに磨く。ディマルコはチブ監督の下、引き続きスタメンの有力候補だ。今季は欧州屈指の攻撃的サイドバックとして地位を確立し、クラブでの価値を高めた。フィジカルと守備の批判も払拭し、彼はより確固たる立場での新シーズンを迎える。