ディマルコは、前シーズンの失望を経て、今シーズンの成功を予想していなかったと明かした。スカイ・スポーツの取材に、彼は昨季後に受けた「最高レベルでプレーする能力がない」という批判が深く響いたと語った。

「キャリア最高のシーズンだった。困難なスタートだったが、スクデットとコッパ・イタリアの2冠を達成し、MVPも獲得できた。シーズン前は想像できなかった成果だ」と語った。

「この栄光は家族だけでなく、昨年『もう終わりだ』と言った人々にも捧げたい。彼らは『売られるべきだ』『35分しか持たない』『守備ができない』と言った。今でも胸が痛むが、このユニフォームを着てピッチに立つ限り、常に100％以上の力を出し切るとだけ言いたい」