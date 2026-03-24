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「もう終わりだと思った！」――ラスムス・ホイリュンドが、マンチェスター・ユナイテッドでの苦闘がもたらした大きな代償について語り、「ナポリでサッカーの喜びを再発見」した経緯を明かす
ナポリでの贖罪
デンマークの放送局TV2のインタビューで、ホイールンドは、プレミアリーグでの苦難の時期を経て自信を取り戻す場を与えてくれたナポリに対し、深い感謝の意を表明した。このストライカーはアントニオ・コンテ監督率いるチームの中核的存在となり、かつてヨーロッパで最も注目された若手選手の一人だった頃の調子を取り戻している。
このデンマーク人ストライカーは、2023年8月、報道によると7200万ポンドの移籍金でアタランタからマンチェスター・ユナイテッドに加入した。しかし、オールド・トラッフォードでは安定した攻撃の脅威となることに苦戦し、最初の2シーズンで全大会通算95試合に出場してわずか26得点にとどまり、その後、最初の期限付き移籍でセリエAに戻された。
「ここでは、サッカーをする喜びを再発見しました。すべてが終わったように思えましたし、デンマークでもそう言われていましたが、私は決して諦めず、常に信じていました。常に最高の状態であることはできませんし、まだ多くの努力と改善が必要だということはよく分かっています。 この点については、自分自身を厳しく見つめている。今、デンマークでは、私がプロジェクトの中心に戻ったと言われている。それは、私が努力を重ね、以前よりずっと多くのゴールを決めているからだ」とホイールンドは明かした。
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オールド・トラッフォードを後にし
このフォワードのセリエAでの復活は、マンチェスター・ユナイテッドでの苛立たしい最終章を経てのことだった。そこでは、高い期待と安定感の欠如が重なり、世間の厳しい視線にさらされていた。ホイールンドは、イングランドでのプレー時の自身のパフォーマンスについて率直に語り、選手として成長するためには環境を変える必要があったことを認めている。
「マンチェスター・ユナイテッドでの最後の時期を振り返れば、私は良いプレーができなかった。そのことは自覚している。だが、今は多くのことが変わった。私は成長した」と彼は付け加えた。
イタリアでの永住の未来？
ナポリは、この23歳の選手がもたらしたインパクトに十分に感銘を受け、ディエゴ・アルマンド・マラドーナ・スタジアムでの彼の在籍を長期的なものにする方針だ。当初はレンタル移籍という形だったが、クラブは、このデンマーク人選手をナポリに完全移籍で残留させるために必要な金銭的条項を発動する意向を示している。
スポーツディレクターのジョヴァンニ・マンナは最近、この状況を明確にし、ホイールンドがクラブに残留することを強調した。
「疑いの余地はない。ラスムス・ホイリュンドはここに残る。ナポリがチャンピオンズリーグ出場権を獲得した場合、マンチェスター・ユナイテッドから買い取る義務があるが、この条件に関わらず、彼は我々の計画に含まれている」と彼は語った。
今シーズン、セリエAとチャンピオンズリーグで計13ゴール2アシストを記録していることから、クラブは彼が今後数年にわたり攻撃の要を担うにふさわしい選手であると確信している。
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国際的な成功を目指して
国内での活躍に加え、ホイールンドは、マケドニアとの重要なワールドカップ予選プレーオフを含む、デンマーク代表の国際試合を率いることに注力している。彼は、クラブでの好調が代表の予選突破に向けた戦いの成功につながるものと確信している。
「最終的には予選突破できると確信しています。マケドニアは良いチームですが、最大限の敬意を払いつつ言えば、このチャンスを無駄にしないために彼らに勝つことを目指しています。相手はフランスやドイツではありませんから」と、このストライカーは締めくくった。