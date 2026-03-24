「もう終わりだと思った！」――ラスムス・ホイリュンドが、マンチェスター・ユナイテッドでの苦闘がもたらした大きな代償について語り、「ナポリでサッカーの喜びを再発見」した経緯を明かす

デンマークの放送局TV2のインタビューで、ホイールンドは、プレミアリーグでの苦難の時期を経て自信を取り戻す場を与えてくれたナポリに対し、深い感謝の意を表明した。このストライカーはアントニオ・コンテ監督率いるチームの中核的存在となり、かつてヨーロッパで最も注目された若手選手の一人だった頃の調子を取り戻している。

このデンマーク人ストライカーは、2023年8月、報道によると7200万ポンドの移籍金でアタランタからマンチェスター・ユナイテッドに加入した。しかし、オールド・トラッフォードでは安定した攻撃の脅威となることに苦戦し、最初の2シーズンで全大会通算95試合に出場してわずか26得点にとどまり、その後、最初の期限付き移籍でセリエAに戻された。

「ここでは、サッカーをする喜びを再発見しました。すべてが終わったように思えましたし、デンマークでもそう言われていましたが、私は決して諦めず、常に信じていました。常に最高の状態であることはできませんし、まだ多くの努力と改善が必要だということはよく分かっています。 この点については、自分自身を厳しく見つめている。今、デンマークでは、私がプロジェクトの中心に戻ったと言われている。それは、私が努力を重ね、以前よりずっと多くのゴールを決めているからだ」とホイールンドは明かした。