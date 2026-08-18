AFP
翻訳者：
もう秘密はない。プレミアリーグの放送局が、選手と審判のピッチ上での衝撃的な会話を公開へ
放送規則の拡大
『デイリー・メール』の報道によると、プレミアリーグは放送ルールの大幅な変更を承認した。今季から、テレビ放映権を持つ『スカイ・スポーツ』と『TNTスポーツ』が、試合中にRefCamシステムで収録された音声を放送する。
主審のヘッドセットに取り付けられたカメラであるRefCamは、前季に主審の視点を映し出すため導入されたが、その運用範囲は今回拡大された。放送局は週に最大2試合で音声を流し、選手と主審の間で交わされるやり取りをそのまま明らかにすることになる。この変更により、ファンはついに、試合の重要な局面でピッチ上で交わされるフィルターのない会話を耳にすることになる。
- Getty Images Sport
協働による意思決定と透明性
音声は完全な生中継では放送されず、代わりに選ばれた事象の発生直後に、準ライブのインスタントリプレーの一部として流される。どの場面を放送するかは、放送局、プレミアリーグ、そして審判統括団体Pro Refが協議して決定する。プレミアリーグは、この音声を流すことで「判定がどのように、そしてなぜ下されるのかについて、サポーターにさらなる理解を提供する」と説明している。
さらに、レッドカードやPKのような重大な判定が正しかったかどうかを評価する独立機関『Key Match Incidents Panel』は、透明性向上のため、毎週の判定見解をプレミアリーグ公式ウェブサイトで直接公開し始める。
試合運営関係者に関する制限
より高い透明性を求める声がある一方で、国際サッカー評議会（IFAB）が定める現行規則により、これらの中継で試合中のビデオ・アシスタント・レフェリーの音声をリアルタイムで流すことは引き続き厳格に認められていない。新たな音声提供で使用されるのは、あくまでピッチ上のマイク録音のみであり、ビデオ・アシスタント・レフェリーとのリアルタイムのやり取りは含まれない。
一方、審判部門責任者のハワード・ウェブ氏は今後も『Match Officials Mic'd Up』に定期的に出演し、議論を呼んだ判定について包括的な分析と未編集の音声を提供していく。RefCamテクノロジーを導入したテレビ中継の試合数は、20試合から今季は約45試合へと大幅に増える見込みだ。
- Getty Images Sport
未来を見据えて
今後を見据え、プレミアリーグとプロフェッショナル・ゲーム・マッチ・オフィシャルズ・リミテッドは、ビデオ・アシスタント・レフェリーのコミュニケーションのライブ放送を妨げている制限の緩和に向け、国際サッカー評議会への働きかけを積極的に進めている。レフェリーカムの音声実験は開幕節では実施されないものの、トップリーグのシーズン全体への本格導入を前に、近く試験運用される予定だ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。