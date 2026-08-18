『デイリー・メール』の報道によると、プレミアリーグは放送ルールの大幅な変更を承認した。今季から、テレビ放映権を持つ『スカイ・スポーツ』と『TNTスポーツ』が、試合中にRefCamシステムで収録された音声を放送する。

主審のヘッドセットに取り付けられたカメラであるRefCamは、前季に主審の視点を映し出すため導入されたが、その運用範囲は今回拡大された。放送局は週に最大2試合で音声を流し、選手と主審の間で交わされるやり取りをそのまま明らかにすることになる。この変更により、ファンはついに、試合の重要な局面でピッチ上で交わされるフィルターのない会話を耳にすることになる。