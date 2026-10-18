「もう私の問題ではない！」ロベルト・デ・ゼルビ、コヴェントリー戦を前にリシャルリソンへメッセージ

トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督は、月曜日に行われるコヴェントリー・シティとのプレミアリーグの一戦を前に、ブラジル人FWリシャルリソンについて問われ、厳しい言葉で応じた。29歳のリシャルリソンは週半ばにトッテナムのU-21チームでプレーしたが、クラブで自身が受けている扱いについてSNS上で発言を続けている。

トッテナムが未勝利でリーグ19位に沈む中、デ・ゼルビ監督は、同選手のピッチ外での騒動を解決することは監督としての自分の責務ではないと強調した。

イタリア人指揮官は、ピッチ上でのトッテナムの不振を立て直すことが最大の関心事だという姿勢を崩さなかった。