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「もう私の問題ではない！」ロベルト・デ・ゼルビ、コヴェントリー戦を前にリシャルリソンへメッセージ
デ・ゼルビ、コヴェントリー戦を前にリシャルリソンの状況に言及
トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督は、月曜日に行われるコヴェントリー・シティとのプレミアリーグの一戦を前に、ブラジル人FWリシャルリソンについて問われ、厳しい言葉で応じた。29歳のリシャルリソンは週半ばにトッテナムのU-21チームでプレーしたが、クラブで自身が受けている扱いについてSNS上で発言を続けている。
トッテナムが未勝利でリーグ19位に沈む中、デ・ゼルビ監督は、同選手のピッチ外での騒動を解決することは監督としての自分の責務ではないと強調した。
イタリア人指揮官は、ピッチ上でのトッテナムの不振を立て直すことが最大の関心事だという姿勢を崩さなかった。
- News Images
監督、リシャルリソンの問題をトッテナムの取締役陣に委ねる
1月の移籍市場でクラブがリシャルリソンについて新たな解決策を見つけるつもりかと問われたデ・ゼルビは、すべての質問を最高経営責任者のヴィナイ・ヴェンカテシャムとテクニカルディレクターのヨハン・ランゲに向けた。「分からない。もう私の問題ではない。ヴィナイやヨハンに聞いてほしい。私の問題ではない」と、デ・ゼルビは述べた。
「監督として、受け入れ、支え、プレッシャーを引き受け、責任を負わなければならないことは分かっている。たとえ私が決めたことではなく、私の責任ではなかったとしてもだ」
「彼が私について話したいなら、話せばいい。私がどこにいるかも知っている」とデ・ゼルビは付け加えた。「私は朝8時30分から夜まで自分のオフィスにいる」
トッテナムの指揮官、気を散らす要因よりチームの成長を重視
デ・ゼルビ監督は、ブラジル人選手に個人的な恨みはないと強調する一方、先日のマルベーリャへの親睦旅行を経たトッテナムの準備に、この問題を影響させるつもりはないとした。「誰とも問題はない。ただ、これ以上は話したくない。私が集中しているのはコヴェントリー戦であり、チームを改善することだけだ」と説明した。
「マンチェスターでは、特にレッドカードが出た後の最も厳しい時間帯に、我々には強さがあることを示せたと思う」
「だからこそ、最初からその強さを示さなければならない。ホームで、ファンとともに。我々が望めば、今季の流れを変えられるのだから」
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デ・ゼルビ、ランパード率いる好調コヴェントリーとの対戦へ謙虚な姿勢を要求
月曜日に対戦する相手に話題を移したデ・ゼルビは、見事な2連勝で14位に浮上した、フランク・ランパード率いる昇格組コヴェントリー・シティを称賛した。「コヴェントリーは良いチームだ。昨季のチャンピオンシップでは素晴らしい戦いを見せた」とデ・ゼルビは語った。
「エネルギッシュにプレーし、質の高さも見せた。私がよく知るシェリフをはじめ、優れた選手たちがいるからだ」
「だが、我々はトッテナムだ。謙虚さを忘れずにいる」と締めくくった。「特に勝利に値する試合では、勝てるだけの力があることを示したい」
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